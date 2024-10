Fue a The Floor con una tenebrosa cartera y sorprendió a Guido Kaczka: “¿Vos usás esto?”

Fue a The Floor y asustó a Guido Kaczka con un accesorio (Video: El Trece/The Floor)

Desde que inició The Floor (El Trece), el programa conducido por Guido Kaczka, se destacó además por ser el escenario de divertidas anécdotas, llamativas historias de vida o inesperadas respuestas de algunos participantes. En ese marco, en una nueva edición, Anabella, una joven tatuadora de 27 años, logró conmocionar al conductor con el accesorio que eligió llevar.

Durante el primer duelo de la noche, la jugadora fue seleccionada por otro participante como su primera contrincante. “Tatuadora y artista”, fue la presentación que hizo la joven y Guido no se sorprendió para nada ante la definición. Con unos pantalones anchos con rayas blancas y negras, un top con forma de estrella, que no dejaba mucho a la imaginación, una espeluznante cartera en forma de cabeza y con todos los tatuajes a la vista subió al estrado con confianza.

La dupla tuvo un intenso mano a mano en la categoría “Monstruos y bestias”, en el que tenían que nombrar personajes icónicos del terror. Sin cometer un solo error y con convicción en sus respuestas, la joven tatuadora se impuso en el duelo y logró conquistar el territorio de Leonel. “Ganamos así que vamos a festejar”, dijo detrás de cámara para luego darle un beso a la cartera que llevaba cruzada al pecho.

“Bravo, bien Anabella, defendiste. Mirá cómo queda tu territorio. Hereda Anabella ‘Palabras cruzadas’”, fue la felicitación de Guido, quien hasta ese momento no se había percatado del particular accesorio. La cartera que eligió la joven de 27 años consistía en una cabeza cortada, con sangre en la zona del cuello cercenado, un grito plasmado en sus labios y un avanzado estado de descomposición.

Tras ganar el duelo lo celebró con un beso a la cartera

“Ah, no, ¡mirá lo que tenías! ¿Esto es una cartera? No, no puede ser”, comenzó diciendo el conductor y luego agregó: “O sea, ¿acá guardas cosas? ¿Qué tenés? Ay, le abre la cabeza de atrás. Ay, qué guachada, ¿vos usás esto?”, dijo con notable impresión en su voz. Lejos de mostrar timidez por sus gustos, respondió con soltura: “Sí, sí, yo hago esto también”.

Sin poder salir de su asombro, Kaczka quiso saber si la usaba en el transporte público y nuevamente Anabella dio una respuesta positiva. Tras este intercambio tuvo que tomar la decisión de elegir a uno de los participantes para retarlo en un duelo o guardarse para otro momento y decidió esperar para un momento más oportuno. El programa continuó con normalidad y no tuvo la oportunidad de demostrar nuevamente sus conocimientos.

Fue a The Floor y terminó bailando bachata con Guido

Hace unos días Jonatan se presentó en el programa como médico, árbitro de tenis de mesa y terminó sorprendiendo a Guido con sus pasos de baile. Luego de ganar uno de los duelos, el médico dejó a todos en shock cuando sacó una tarjeta roja del bolsillo de su camisa. “Ah, el doctor se está deschavetando mal, eh, mirá la roja que le saca”, lanzó Kaczka, quien durante todo el programa fue sorprendido por el participante.

Fue a The Floor, sorprendió a Guido Kaczka con sus pasos de baile y su actitud con los participantes (Video: El Trece/The Floor, la conquista)

Mientras decidía acerca de su próximo desafío, le hizo una pequeña confesión: “Estaba pensando que me gusta mucho la categoría de la noche porque yo soy bailarín”. Esto fue una gran sorpresa para Kaczka, que desconfió y lo retó a enseñarle sus pasos: “¿Sos árbitro, médico y bailarín? Qué vas a ser bailarín”, dijo con incredulidad en la voz.

Al parecer el hombre estaba en lo cierto y es especialista en bachata. “El básico, ¿vamos a hacer el básico?”, comentó pensando que iba a hacerlo solo, pero, para su sorpresa, el conductor de Los 8 Escalones le ofreció ser su pareja: “Hacelo conmigo”. Luego de unos segundos a puro baile, Kaczka confesó: “Sabés que me sentí bien” y el médico no dudó en halagarlo y decirle que le veía aptitudes para la danza.