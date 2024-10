Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para este fin de semana

Mirtha Legrand y Juana Viale, al frente de dos clásicos en la pantalla de El Trece

Como cada sábado por la noche y domingo al mediodía, Mirtha Legrand y Juana Viale se sentarán en las cabeceras de las mesas más famosas de la televisión para tratar los temas de la actualidad del país. Abuela y nieta respectivamente le dan vida a dos clásicos de la pantalla de El Trece y reunirán una vez más a invitados provenientes del ámbito de la política, el espectáculo y las ciencias.

Por orden de aparición, primero llega La noche de Mirtha. Será este sábado 12 de octubre desde las 21.30 horas y estarán con ella el actor chileno Benjamín Vicuña, el célebre conductor Silvio Soldán, la modelo Alejandra Maglietti e Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut.

En tanto, Almorzando con Juana, que se verá este domingo 13 de octubre desde las 13.45 horas, contará con la presencia de los artistas Jorgelina Aruzzi y Alejandro Awada, la comediante Dalia Gutmann, el cantante Axel y la doctora Stella Maris Cuevas, otorrinolaringóloga y alergista.

Axel será uno de los invitados de este domingo 13 en la mesa de Almorzando con Juana Viale (Candela Teicheira)

Es probable que en la mesa de Juana Viale, a Axel le pregunten por la denuncia de acoso sexual en su contra, algo de lo que habló por primera vez días atrás en diálogo con Infobae. “Cuando miré para atrás dije: ‘¿Por qué me pasa esto?’. Es como si te digo ahora: ‘Te denuncio porque incendiaste un auto’ y vos te estás defendiendo de algo que nunca hiciste. Yo miré para atrás y dije: ‘Yo nunca hice esto. ¿Por qué me pasa?’. Lo que realmente pasó es que fue una denuncia, primero empecemos por ahí, porque después la gente dice: ‘¿Y todas las denuncias?’. Y no. Yo tuve una sola denuncia. Que fue en Catriel, Río Negro. Yo me entero caminando por el campo. Me llama quien era en ese momento mi mánager y me dice: ‘Como está el contexto social, a veces se busca alguien impecable para decir ‘algo tiene que tener’'. Yo no entendía lo que me estaba queriendo decir...”, recordó el cantante en conversación con Darian Rulo Schijman.

“Yo no soy impecable ni tampoco me quiero hacer el impecable. Soy un ser humano común y corriente con un montón de defectos, pero la imagen que en ese momento la gente tenía de mí era: ‘Axel es un divino’, ‘Es la familia Ingalls’, ‘Le gusta la huerta, vive en la montaña, ama a los animales, trabaja en fundaciones, le canta al amor y a la vida’, entonces la mínima manchita se ve como algo gigante. Fue perfectamente armado. ¿Qué hice a partir de ahí? Como haría cualquier persona que es inocente, me puse a disposición de la Justicia y que se expida. Cada vez que me llamaron estuve ahí, lo que hice fue dejar de salir en los medios a propósito. La gente en un momento dijo: ‘Se esconde’ y no. Yo no me escondí nunca”, se defendió el cantante y recordó cómo fue que recibió la noticia de la denuncia por un presunto abuso sexual simple. “El abuso sexual simple es incomprobable porque no hay, quiero ser bien técnico, no hay genitalidad ahí”, caracterizó.

“En Argentina hay miles de denuncias de todo tipo por semana, por día y las denuncias quedan en un ámbito íntimo de la fiscalía o donde se denuncie. Pero lo mío se filtró. Estaba muy armado. Al otro día salió por todos lados porque era una ‘buena noticia’. Entonces, cuando pasó lo que pasó, como denunciante tenés que presentar seis testigos en Argentina. Estoy contando lo que nunca conté, pero está bueno decirlo claramente. Esos seis testigos la contradijeron a la chica y eran sus amigos. Todos dijeron lo contrario a lo que ella estaba diciendo”, dijo Axel.