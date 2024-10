Chano Charpentier se refirió a su gira con Tan Biónica por España: “Un momento alucinante”

Desde el viejo continente, el líder de la banda le dedicó unas palabras a sus fanáticos a través de su cuenta oficial (Video: Instagram)

En medio de un gran momento en su trayectoria musical, Tan Biónica se embarcó en una serie de conciertos en España en el marco de “La última noche tour”. Tras el gran recibimiento por parte de sus fanáticos, la agrupación argentina decidió expresar su alegría a través de las redes sociales. Para ello, el líder de la banda, Chano Charpentier, tomó la batuta y se dirigió a sus más de 400 mil seguidores en Instagram.

“Queremos agradecer a la gente de Málaga que estuvo anoche en un show alucinante, con mucho fuego y fuerza, y canciones cantadas con el corazón”, comenzó a decir el cantante en una grabación donde lo acompañaron los miembros del equipo. Tras referirse a su concierto el pasado viernes, continuó: “Queríamos contarles que el lunes vamos a estar en Barcelona (Sala Razzmatazz) y el martes en Madrid (La Riviera). No pudimos agregar más fechas por cuestiones de agenda. Le pedimos disculpas a los que se quedaron afuera”.

En alusión al momento que atraviesa la banda, Chano expresó: “Sigan esta gira por España. Tan Biónica está en un momento alucinante”. Y, como broche de oro de ese video, concluyó: “Y les agradecemos a los fans españoles y argentinos que nos acompañan”.

La banda argentina llegó a Barcelona, donde darán un show este lunes

Tan solo unas horas más tarde, el compositor anunció su llegada a la ciudad donde realizarán el concierto. A través de su cuenta personal, Charpentier compartió una postal donde se lo pudo apreciar junto a sus compañeros en la ciudad catalana. “Hola Barcelona”, escribió al pie de la imagen y, en poco tiempo, desató una catarata de comentarios.

“Barcelona dijo ‘Hola’”; “Los más lindos de Argentina”; “Barcebiónica”; “No quiero Barcelona dijo ‘Hola’”; “Gracias por acordarse de sus seguidores españoles”; “¿No era que no querías Barcelona?”; “Son los mejores del mundo”, fueron algunos de los tantos mensajes que se destacaron. Además, captó la atención las referencias al icónico tema de la banda “La melodía de Dios” donde se hace alusión a la capital de Cataluña en su letra. “No quiero nada más sin vos, no quiero estar a solas; no quiero Barcelona dijo ‘Hola’”, eran las palabras que se podían apreciar en la canción que pertenecía de su tercer álbum, “Destinología”.

Cabe mencionar que luego de su viaje en el viejo continente, el grupo liderado por Chano regresará a su tierra natal y concretará el siguiente tramo de su gira. En ese marco se espera que den sus próximas tres funciones en el Movistar Arena, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, entre otras presentaciones.

La reflexión de Chano sobre su salud

El líder de Tan Biónica realizó una profunda reflexión en el día de su cumpleaños

En paralelo a su gran presente profesional, el compositor destacó su recuperación de las adicciones. Luego de lograr sobrellevar esta etapa, el cantante se refirió a su estado de salud con gran alegría. En su cumpleaños número 43, Chano escribió un profundo mensaje en el que se refirió a esa situación. A corazón abierto, expresó: “Por fin después de tanto sufrimiento y dolor me siento más vivo y feliz que nunca”.

Sosteniendo esa misma línea, completó: “Tengo muy presente que el amor de ustedes me sostiene y me da mucha fuerza”. Su mirada optimista emocionó a sus fanáticos, en especial a su madre, Marina Charpentier, quien se convirtió en su pilar en su batalla para alcanzar la recuperación y retomar las riendas de su vida. En paralelo a las sentidas palabras del líder de la banda, su progenitora plasmó sus sentimientos junto a un video de Chano tocando la guitarra. “Es él, es único, mi primer hijo, mi niño eterno, un hombre de bien”, aseguró la mujer.

“Es él, es único, mi primer hijo, mi niño eterno, un hombre de bien”, aseguró Marina sobre su hijo (Instagram)

Y en otro fragmento, Marina le admitió: “Me sostenés, me decía la palabra que me saca del dolor. Oscar estaba tan orgulloso de vos como yo. Te amamos hijo del alma. Feliz cumple, Chanito”.