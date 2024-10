Quién es Stefano Di Aloy, el hijo de Yuyito González: la infancia con una madre famosa, el tenis que lo llevó a viajar por el mundo y su relación con Javier Milei

Quién es Stefano Di Aloy el hijo de Yuyito González

En el recreo, los chicos corrían de un lado a otro, pateando la pelota en el patio del colegio. Stefano, con ocho años, intentaba concentrarse en eso, pero algunos comentarios lo sacaban de la rutina. “Che, tu mamá es la de la tele, ¿no?”, le decían sus compañeros. Molesto e incómodo, no soportaba que le hablaran de Yuyito González. “Mi mamá es mía, ¿entendés? ¡No hables de ella!”, les respondía, firme. Para él, su madre no era la vedette que aparecía en todas las revistas, sino la mujer que lo abrazaba cada noche y le preparaba el desayuno antes de salir corriendo al colegio.

Y es que mientras otros veían a Yuyito, la estrella de la televisión, él solo quería proteger esa conexión íntima que tenían, esa relación tan profunda entre madre e hijo. “Siempre me molestó que los demás opinaran sobre mi mamá. Para mí, ella no era la figura pública que todos conocían, sino simplemente mi mamá”, confiesa hoy, ya con 27 años, recordando esa época de su vida en la que la fama era un ruido que lo perseguía en silencio, sin que él supiera bien cómo manejarlo.

El día que Yuyito González presentó a sus mellizos Stefano y Brenda en una sesión de fotos con la revista Pronto

La vida de Stefano Di Aloy fue un ir y venir entre la exposición mediática y la tranquilidad que encontraba en el deporte. Hijo de una de las figuras más populares del espectáculo argentino de los 80, siempre eligió mantenerse al margen del mundo artístico aunque los últimos meses le agarró el gustito al modelaje. Educado, simpático y con buena onda, el joven tenista que la rompió viajando por el mundo cuenta detalles inéditos de su vida en diálogo con Teleshow. “Desde chico me dediqué al deporte de alto rendimiento y lo hice para estar cerca de mi papá”, reflexionó.

La especial conexión con su padre

Su mamá y su papá César Di Aloy, se conocieron porque él era su entrenador personal. Con el tiempo se enamoraron y tuvieron mellizos: a él y a su hermana Brenda. A los cuatro años, sus padres se separaron, y el pequeño Stefano buscó refugio en el deporte, una vía que, consciente o inconscientemente tenía un trasfondo muy especial.

Desde que es muy chico Stefano Di Aloy se dedicó al tenis

“Mi papá es entrenador y me inculcó el amor por el tenis. Era nuestra manera de pasar tiempo juntos porque yo vivía con mi mamá. A raíz de esto hicimos muchos viajes y torneos juntos, a mí me encantaba y fue la manera que encontré para compartir tiempo de calidad con él”, recordó.

En ese sentido, a los ocho años, Stefano ya competía en torneos locales y, al llegar a la adolescencia, su rutina diaria giraba en torno a los entrenamientos. “Salía del colegio y me iba directo a entrenar. Pasaba mucho tiempo con mi papá, y eso me ayudó a no sentir el peso de la separación aunque fue muy sana y siempre pasábamos las fiestas juntos.”, aseguró.

César Di Aloy junto a sus hijos Stefano y Brenda

Su vida en Estados Unidos y los logros con el tenis

A los 19 años, Di Aloy dio un salto que cambió su rutina y lo alejó de la Argentina. Gracias a su talento en el tenis, recibió una beca para estudiar en Georgia Southern University, una de las universidades más prestigiosas en ligas deportivas de Estados Unidos. Allí, no solo se destacó en la cancha, sino también en el aula. “A través del deporte, conseguí una beca para formarme como profesional, y en cuatro años me gradué de licenciado en Psicología”, comentó, orgulloso de haber fusionado sus dos pasiones: el deporte y lo académico.

Stefano Di Aloy en la Indiana Wesleyan University, donde jugó al tenis y cursó una maestría en Administración de Negocios (MBA)

Pero los logros no se quedaron ahí. A lo largo de su paso por la universidad, se convirtió en capitán del equipo y fue nombrado MVP (jugador más valioso) durante tres años consecutivos. Al terminar su licenciatura, fue contratado como entrenador del equipo, donde además aplicó sus conocimientos en psicología deportiva.

Cuando la pandemia llegó en 2020, a Stefano se le presentó una nueva oportunidad: una beca para estudiar en la Indiana Wesleyan University, donde continuó jugando al tenis mientras cursaba una maestría en Administración de Negocios (MBA). “Fue una etapa de mucho crecimiento. No solo seguí con el deporte, sino que también logré posicionarme en los primeros lugares del ranking de dobles y singles a nivel nacional”, relató. Para cuando se graduó, ya había alcanzado el segundo puesto en dobles y el cuarto en singles en todo Estados Unidos.

Stefano Di Aloy se desarrolló como tenista profesional durante ocho años en Estados Unidos

Regreso a Argentina y nuevos horizontes

En ese sentido y después de ocho años viviendo en Estados Unidos, Stefano decidió regresar a Buenos Aires en 2023. El motivo principal: la familia. “Siempre extrañé estar cerca de ellos. Cada diciembre volvía para las fiestas, y cada vez me costaba más irme”, confesó. Su vuelta no solo marcó un reencuentro con sus seres queridos, sino también la búsqueda de nuevos desafíos en el país. “Ahora estoy probando suerte en el modelaje. Ya hice algunas campañas y en breve voy a debutar en la pasarle porque voy a desfilar en un evento inclusivo en la Usina del Arte”, contó, emocionado por esta nueva faceta de su vida.

Actualmente está en la Argentina y quiere potenciar su carrera en el modelaje (RS: Fotos)

Stefano también comparte un vínculo especial con su hermana melliza, Brenda, con quien mantiene una relación de amor incondicional. “Es un lazo que va más allá de todo. Nos apoyamos siempre, aunque de chicos había algo de competencia por la atención de nuestros padres. Al nacer juntos siempre nos relacionaron en todo y teníamos esa necesidad de destacarnos, por suerte fue en áreas distintas: yo en el deporte y ella en el arte”, explicó.

Por otro lado, también habló de la relación cercana que tiene con su media hermana, Bárbara Coppola, fruto de la relación de su madre con Guillermo Coppola. “Viví hasta mis 18 años con ella y al ser mayor que yo siempre la vi como una mentora. Le pido consejo en muchos aspectos de mi vida”, agregó.

Stefano Di Aloy y su melliza Brenda son muy unidos desde chicos

Stefano Di Aloy y su media hermana Bárbara Coppola

La relación con su madre y Javier Milei

Desde su vuelta al país, también vivió un cambio importante en su dinámica familiar: su madre, que tras la separación de su padre no había oficializado ninguna relación, comenzó a salir con Javier Milei, el presidente de Argentina. “Cuando me enteré supe que iba en serio, porque mi mamá no es de presentar parejas a menos que lo sienta realmente importante” explicó. Con respecto a la figura de Milei aclaró: ”Conocí a un tipo tranquilo, sensible, que le contás sobre tu vida, te escucha y te brinda su tiempo”.

El día que Stefano conoció a Javier Milei, el novio de su mamá

A pesar de la exposición mediática que implica tener a Milei como padrastro, Stefano afirmó que lo toma con calma. “Desde chico estuve acostumbrado a la atención por la fama de mi familia, así que nunca me sentí realmente incómodo con eso. Lo importante para mí es que mi mamá esté feliz”, comentó, con un tono tranquilo. Y es que, al final, para él “la familia sigue siendo lo más importante”, ese pilar que lo mantuvo centrado a lo largo de su vida, tanto en las canchas de tenis como fuera de ellas.

Hoy, tras años de logros deportivos y académicos en el exterior y mientras analiza los proyectos vinculados al modelaje, el joven también enfrenta una nueva etapa en su vida por una posible oferta laboral en Río de Janeiro. “Me quieren para ser parte del equipo de un tenista profesional“, expresó y le confirmó a este medio que está analizando la posibilidad de viajar a Brasil a probar suerte. Pero, sobre todo, afirmó que lo que más valora es el tiempo que ahora puede pasar con su familia. “Para mí siempre será lo más importante”, concluyó el joven.