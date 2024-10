La hija de Yuyito González compartió el audio que le mandó Javier Milei luego de que ella lo llamara “padrastro”

Brenda compartió el audio que envió el presidente argentino a través de su mamá (Video: Tengo capturas - La Casa streaming)

La relación entre Amalia Yuyito González y el presidente de la Nación, Javier Milei logró hacerse notar tanto en el mundo del espectáculo como en el de la política. Ahora, sumó un nuevo capítulo tras conocerse el encuentro familiar que compartieron la conductora y sus hijas con el primer mandatario. En ese marco, Brenda Di Aloy, la hija menor de la exvedette, dio más detalles de la reunión y compartió el particular audio que le mandó el líder libertario una vez que la situación tomó estado público.

Todo se disparó a raíz de que Brenda utilizó el término “padrastro” para referirse al Presidente. “Yo me quedé con la duda respecto a cómo le caía a Javier”, explicó la joven en el piso de Tengo capturas, el ciclo de streaming que conduce en La Casa. “Entonces, le escribí a mi mamá y le puse: ‘Che, ¿hablé bien? ¿está todo bien? Díganme cualquier cosa’. Y me respondió él con un audio”.

A continuación, la participante del Cantando 2024 puso al aire el mensaje del Presidente y abrió un nuevo capítulo en esta historia. “Hola, hija, ¿cómo estás?”, lo que generó un gran revuelo en el estudio. De manera abrupta, Brenda pausó la grabación y esperó a que todos se calmaran. Tras conseguirlo, explicó la confusa situación: “Yo en WhatsApp tengo las transcripciones de los audios. Entonces, leí eso y pensé que me lo mandó mi mamá. Después escuché su voz y era él. Además, a él le di el nombre de padrastro, entonces me llama hija”, comentó la influencer, quien agregó que no tiene el teléfono personal del primer mandatario y confió en que los pueda visitar en el piso. “Esto es un programa serio”, argumentó.

La hija de Yuyito González contó una anécdota de un asado con Javier Milei

Si bien su intención era mostrar un fragmento, lo cierto es que la insistencia del equipo cambió sus planes y puso completo el mensaje en altavoz. “Te estuve viendo en el streaming. La verdad que estuviste muy bien y me hiciste quedar como un caballero. Te agradezco infinitamente, Brendi”, expresó Milei hacia la hija menor de su actual pareja. Como broche de oro de aquella anécdota, un productor consultó: “¿Le podés pedir autorización para que podamos utilizar la parte de ‘hola, hija’ en el programa? Para que cada vez que te menciones a vos se oiga”. Entre risas, ella lanzó: “¡Me encanta!”.

Cabe recordar que esta secuencia deriva de una anécdota en la que Brenda contó la intimidad del asado que compartieron en la casa de su hermana Bárbara, fruto del vínculo de Yuyito y el representante Guillermo Coppola. Al evocar aquella velada, la participante del Cantando 2024 comentó que Javier les llevó un ramo de flores y, además, fue acompañado por su personal de seguridad.

Si bien esa situación la dejó completamente descolocada, lo cierto es que la reacción de sus vecinos se robó el protagonismo. Sosteniendo esa línea, Di Aloy comentó que la casa de Bárbara se encuentra en un barrio cerrado y, por ese motivo, la intimidad faltaba. “Hay ventanales y se ve todo. De repente, vemos que había gente en la plaza de al lado, haciéndose la que tomaba mate, que estaban con los perros, con los nenes. Y mi cuñado nos advierte: ‘todas esas personas que están afuera saben que él está acá’”, confió la muchacha a sus compañeros del programa.

“¿Cómo podían saber si todo había sido muy camuflado?”, se preguntó Brenda, antes de soltar la frase que disparó la anécdota: “De repente sale mi padrastro con mi mamá...”.