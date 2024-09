Yuyito González le dedicó un mensaje romántico a Javier Milei y habló de una posible convivencia: “Ya pusimos fecha”

Yuyito González habló de la convivencia con Javier Milei (Empezar el día. Ciudad Magazine)

Más enamorada que nunca, Yuyito González comenzó su programa de este jueves con varias señales para su pareja, el Presidente Javier Milei. Además, compartió con sus seguidores algunos detalles privados del presente de la pareja y de los próximos pasos que están a punto de dar, en un momento en el que se la ve con la sonrisa a flor de piel.

Amalia comenzó la emisión de Empezar el día (Ciudad Magazine) de acuerdo a lo que viene sucediendo en las últimas emisiones, con referencias a su situación sentimental. Al ritmo del tema “Me gusta todo de ti”, la conductora tomó prestada parte de la letra, para decir. “eres lindo por dentro y por fuera, a tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco. sin duda alguna cuánto me gustas”, y mirando a cámara cerró ese instante con un “besos, mi vida”.

Tras ello, actualizó su historia de amor. “Estoy muy contenta, ayer hubo reencuentro”, dijo la exvedette, y XXXXXX. “La gente en las redes me dice que le encanta esto del día a día del romance, mucha gente se contagia del amor, es como la novela de la mañana, Le mando un beso a toda esa gente que tiene tan buena onda, que lo disfruta, esté enamorada o no, pero lo disfruta”.

Yuyito González con Alicia y Norberto, los padres de Javier Milei (RS Fotos)

El sonidista entonces dio paso a “Tan enamorados”, en la voz de Ricardo Montaner, que la conductora no dudó en acompañar. “Qué lindo son los reencuentros, las conversaciones. Yo no soy la gran experta en parejas, se los confieso, medio que estoy aprendiendo cosas actualmente y que la personalidad pasada no tenía en cuenta. Se ve que maduré y hay un ida y vuelta, y Javier me inspira a querer ser mejor cada día, el diálogo, qué importante las conversaciones, los proyectos, qué querés para tu vida”.

En este punto, Amalia destacó la importancia de hacer una pausa en la rutina cotidiana para compartir con el otro. “Conversar más allá del sinfín de obligaciones que puede tener alguno de los integrantes de la pareja, alimentar ese romance, decirse ‘te amo’, compartir el comer juntos, pero con dedicación. Yo estoy la verdad cada día más enamorada, porque cada vez que pasa algo de esto, yo me enamoro más”.

En pleno romanticismo, abordó la consulta recurrente sobre si piensa convivir con el Presidente: “Estamos ordenando nuestros tiempo, de trabajos, de viajes laborales, un montón de cosas. Pero una cosa muy linda es que por ejemplo ayer dentro de la conversación ya pusimos como fecha para enfocarnos en un contexto serio. Porque consideramos que convivir es un hito trascendental en nuestras vidas. Y sí, más allá de que me llevo el bolsito, no es el estatus de convivencia. Cuando llegue, ahí sí, prepárense, fuegos artificiales...”.

El ida y vuelta de Javier Milei y Yuyito González en las redes

Días atrás, Amalia había enviado a través de sus redes un fuerte mensaje al compartir una selfie en la que se dejó ver luciendo una campera del Presidente, un detalle que no pasó inadvertido entre los seguidores. La imagen mostró a la conductora por la mañana en su lugar de trabajo y con un detalle muy especial.

“Llegada al canal. Despeinada y otra vez con campera. Qué linda es la vida”, escribió la conductora, acompañando el texto con un emoji de corazón y mencionando a Milei. Este mensaje dejó entrever el nivel de intimidad entre ambos, y también una dosis de picardía que no tardó en ser comentada por sus seguidores y los medios de comunicación. La campera del presidente, un símbolo de su relación, ya apareció en otras publicaciones de ella, consolidándose como un pequeño guiño que tienen ambos y que también suelen compartir con su audiencia.

La respuesta de Milei no se hizo esperar. En un gesto de reciprocidad, el mandatario replicó la historia en sus propias redes sociales, demostrando el mensaje de amor que su pareja había dejado. Esta interacción entre ambos mostró nuevamente la manera en que decidieron llevar su relación a la esfera pública, sin temor a compartir momentos personales con el resto del país. “Amarte hasta el infinito y más allá”, agregó Yuyito.