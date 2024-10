María Eugenia, una de Las Trillizas de Oro, recordó el consejo que le dio Maru Botana tras la muerte de su hija

María Eugenia, una de las trillizas de oro, habló sobre la muerte de su hija y recordó el consejo de Maru Botana

María Eugenia Fernández Rousse, una de las reconocidas Trillizas de Oro, compartió recientemente su experiencia sobre el doloroso proceso de duelo tras la muerte de su hija Geñi hace seis años. En una charla con Ángel de Brito en el canal de streaming Bondi, la actriz habló sobre los sentimientos que ha experimentado y recordó un consejo significativo que le dio Maru Botana, quien también sufrió la pérdida de un hijo.

Durante la entrevista, María Eugenia describió el impacto devastador que tuvo la enfermedad de su hija en su familia. Geñi, quien falleció a los 34 años en 2018, luchó contra el cáncer de mama durante cuatro años. A pesar de los tratamientos, la enfermedad se extendió a otras partes de su cuerpo, incluyendo tres tumores en la cabeza, y así la joven pasó sus últimos días internada en el Hospital Alemán. “¿Qué le dirías a todas esas madres que están pasando por lo mismo?”, le preguntó Ángel de Brito a María Emilia. “Es un momento de m..... Nosotros lo sufrimos cuatro años de su cáncer. Es como si vos tuvieras un accidente y arriba vienen y te pisan”, comenzó diciendo la actriz al hablar sobre la muerte de su hija.

Con el recuerdo de esas dolorosas imágenes, la artista siguió reflexionando sobre el duelo que atraviesa y expresó que se trata de un proceso eterno. Si bien sostuvo que, aunque el tiempo pasa el dolor persiste, también destacó que encontró motivos para seguir adelante gracias al apoyo de sus otros tres hijos y sus nietos. “La gente que pasa por lo que yo pasé sabe perfectamente lo que siente lo que pasa es un duelo eterno. Hay que seguir, tengo tres hijos más. Yo por suerte tengo una familia bárbara porque no solamente lo sufrí yo, lo sufrieron mis tres hijos y mi marido”, continuó ante la mirada de su familia.

Fue entonces cuando María Emilia trajo a colación el momento en que Clemente Zavaleta sufrió un grave accidente mientras jugaba al Polo. Así las cosas, la trilliza de oro recordó que al contarle a María Eugenia sobre lo sucedido, ella le respondió: “Quedate tranquila Emilia, no le va a pasar nada porque Geñi está con él”, recordó sonriente. A lo que su hermana le contestó que para ella fue una señal de su hija, ya que ella no recuerda haber dicho eso.

En este contexto, María Eugenia recordó un encuentro que tuvo con Maru Botana, en su regreso a la televisión, después del fallecimiento de su hija. “El primer día que yo volví a la televisión después de la muerte de Geñi se me acercó Maru Botana y me dijo una cosa, ‘atenta a las señales, no atenta a las señales ahora, sino de por vida’, es la primera vez que lo digo”, continuó María Eugenia recordando con cariño las palabras que la cocinera tuvo con ella.

En ese sentido, María Emilia comentó durante la entrevista que su hermana siempre evitaba el tema, señalando que no todas las personas tienen el mismo tiempo para enfrentarse al dolor en los medios. Inmediatamente, María Emilia señaló lo mal que la pasaba recordando y hablando del tema de su hija frente a cámara. “Que poquito Coca que podés hablar de tu hija, porque siempre le costaba y siempre evadía el tema, no todos tienen el mismo tiempo”, concluyó la esposa de Clemente Zavaleta.

Geñi Laprida, además de ser una apasionada del arte, estudió y obtuvo la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad del Museo Social Argentino. Se casó con el arquitecto César Bustos y se mudó a Dubai con su hijo César. En junio pasado, las Trillizas de Oro compartieron un emotivo mensaje en redes sociales con motivo del sexto aniversario del fallecimiento de la joven. Acompañado de una foto de la chica, la publicación en Instagram decía: “Seis años sin vos. Te extrañamos cada vez más. No pasa el tiempo, pero te encontramos todos los días en Cesitar y Cala. Eso nos da paz para seguir”.