Todo listo para el debut de Bake Off Famosos: quiénes son los 14 participantes del reality de pastelería

Karina Jelinek y Cami Homs se preparan para Bake Off

A partir de las 22 de este lunes desembarcará en la pantalla chica una nueva edición de Bake Off, que como novedad contará con la participación exclusiva de famosos. Entre los 14 competidores confirmados se encuentran artistas, deportistas y periodistas, quienes pondrán a prueba sus habilidades culinarias bajo la atenta mirada de un jurado compuesto por Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis.

Por su parte, Wanda Nara asumirá el rol de presentadora, reemplazando a Paula Chaves, quien históricamente había ocupado ese puesto, lo que provocó las primeras polémicas de cara a esta nueva edición. La confirmación de los participantes se realizó de manera progresiva a través de las diferentes plataformas de comunicación del programa.

Entre los primeros nombres anunciados se encuentran la actriz Andrea del Boca y el streamer Nacho Elizalde. Posteriormente, se sumó la conductora de Cortá por Lozano, Verónica Lozano, quien en una entrevista exclusiva con Teleshow confesó que su experiencia en pastelería es prácticamente nula: “Más allá de que sé hacer el típico budín de banana y alguna que otra tortita, muy sencillo. Soy dulcera. En realidad me gusta y me inclino por lo salado, pero necesito siempre un toque de dulce después y, sobre todo, antes de irme a dormir”, comentó.

Los participantes ya piensan en Bake Off

Del ámbito del deporte se abrieron paso a la competencia el exintegrante de la Selección Argentina de Voley, Marcos Milinkovic y el periodista de TyC Sports, Gastón Edul. Además, Eliana Guercio, que supo destacarse por su rol como panelista en la última edición de Gran Hermano, también fue anunciada. Y del mundo de la moda, Camila Homs fue convocada a ocupar un lugar en el certamen, que probará suerte al ponerse a prueba ante el exigente jurado, luego de una experiencia en el rubro gastronómico con su paso por Cucinare (El Trece).

Por otro lado, del mundo artístico se conoció la participación de Damián De Santo y Candela Molfese, quien reconoció en las últimas horas, antes de enfrentar la competencia que “las expectativas son totales. Estoy feliz, estoy nerviosa, tengo muchos pensamientos, muchas cremas en la cabeza, ideas”, para luego destacar que “hay que tener huevos para meterse en un reality de estas condiciones donde te van a evaluar. Tenés que aprender cosas, estar receptivo. Y Wanda... yo tengo ganas de ser amiga de Wanda”, aseguró.

El rubro de la música también hizo acto de presencia en la lista de participantes. En este caso, de la mano de la cantante y actriz Ángela Leiva y de Javier Calamaro, además de Callejero Fino. A ellos se le suman Mariano Iúdica y la modelo Karina Jelinek, contabilizando un total de 14 participantes.

Leiva, quien ya estuvo practicado, expresó por su parte que son “hermosas sensaciones porque me descubrí una gran pastelera. No quiero spoilear nada pero puede ser que me vean desplegando mi talento pastelerístico”. La intérprete incluso se reconoció fanática de la conductora, al afirmar que “soy muy fan de ella, me gusta lo que hace, me gusta su música, así que seguramente después de las grabaciones saldremos a bailar por ahí”.

Los conductores del streaming de Bake Off

En tanto, el cantante Callejero Fino explicó que “estoy muy contento, muy emocionado y vamos a ver qué sale. Pastelería no hice nunca, en la cocina te puedo hacer un mate o un te. Ellos van a entender que ninguno de nosotros somos pasteleros, pero le vamos a poner toda la onda y ahí va a estar el chiste”.

Pero Bake Off no solo se quedará en la pantalla chica, sino que contará también con una emisión por streaming a través del canal de YouTube de Telefe, que será comandado por Kennys Palacios -reconocido por ser el estilista de varias celebridades a lo largo de su carrera, se hizo especialmente famoso por su relación con Wanda Nara-, además de Anto Arboscelli, destacada figura de la cocina en las redes sociales, con una base se seguidores que supera el millón en Instagram en tanto que en TikTok casi llega a los dos millones, y una forma tan particular de mostrarse que la hacen única.