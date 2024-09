Los días de soltera de Marcela Tauro: su foto al natural en bikini y una divertida escapada con amigas

El festejo de Marcela Tauro con sus amigas por su Martín Fierro (Video: Instagram, _Marcelatauro)

Hace dos semanas Marcela Tauro consiguió su primer Martín Fierro al imponerse como mejor panelista en la última entrega de los premios que entrega Aptra. Emocionada por la distinción recibida por su trabajo, la periodista de Intrusos fue agasajada por sus amigas con una escapada a San Antonio de Areco. Desde allí se mostró súper relajada en bikini.

A través de su cuenta de Instagram, la histórica integrante del ciclo de América compartió imágenes de la divertida salida que tuvo el fin de semana, rodeada de personas queridas que le expresaron toda su felicidad por el logro profesional que tuvo. “La reina de la noche”, escribió una de sus amigas, junto a las imágenes en las que aparecen bailando en un resort y spa al que asistió todo el grupo.

Marcela Tauro compartió una foto en bikini en su escapada con amigas a San Antonio de Areco (Instagram, _Marcelatauro)

El champagne no faltó para celebrar a Marcela, le dedicaron palabras de amor en las redes y en la tarde del domingo, Tauro compartió una imagen suya al natural vestida con un traje de baño de dos piezas rojo y con lentes de sol. Su posteo se llenó de halagos y “me gusta”, entre los que se encontraban los comentarios de algunas famosas.

“Estás divina, Marce”, le escribió María Eugenia Ritó. “Qué hermosa”, puso, por su parte, Connie Ansaldi. Mientras que Jimena Monteverde le dejó emojis de fueguitos y su íntimo amigo Marcelo Polino le dio un like a la publicación.

Marcela Tauro brindando con amigas en el festejo por su Martín Fierro

Marcela disfruta de su soltería a un año de anunciar su separación de Martín Bisio, con quien estuvo en pareja durante siete años. Incluso cuando Santiago del Moro anunció la terna en la que ganó ella como panelista, el conductor indagó sobre su situación sentimental. “¿Tauro, seguís soltera?”, le lanzó, antes de hacer el anuncio correspondiente. “Por ahí... tengo novedades”, agregó él, divertido.

Las lágrimas de Marcela Tauro tras ganar su primer Martín Fierro: “Esto es obra de mi mamá”

Un día después de alzarse ganadora en la premiación de Aptra, Marcela Tauro en el piso de su programa se emocionó y habló de la reciente muerte de su madre. “Ya me di por ganadora con todo el cariño que recibí anoche”, aseguró tras ingresar al estudio de Intrusos (América), y lo replicó de inmediato.

“Esto demuestra que gané”, agregó debido a las continuas ovaciones y aplausos que le dedicaron a su entrada. Y mientras recopilaban en pantalla un video con sus mejores momentos televisivos, apeló a otro tipo de señales. “Estoy convencida de que esto es obra de mi mamá. Ella partió el año pasado, y este me nominaron dos veces y me los dieron. A ella le hubiese encantado”, continuó la flamante ganadora de la estatuilla a la mejor panelista de televisión que también había sido seleccionada en la misma categoría en radio.

La panelista habló a corazón abierto tras obtener su primer Martín Fierro (Intrusos - América)

Ante el vaivén de emociones, la panelista rompió en llanto y se dirigió al equipo detrás de cámara. “Estoy agradecida con el canal donde trabajo hace más de 20 años, a la productora ejecutiva Ana Laura Guevara, que me banca en todo, a Julián León. No quiero nombrar porque uno se olvida de su gente, pero también se lo dedico a los chicos de producción, a los de vestuario, a los de sonido y a los de edición. Sin ellos no podríamos trabajar, y me apoyan siempre”, destacó.

Además, llevó ante la cámara a su equipo de maquillaje y peinado para darle un reconocimiento particular: “Estamos juntos hace dos décadas, éramos chicos. ¿Vieron mis looks? Ahora entiendo el motivo por el que dicen que los perros se parecen a sus dueños”.

Momentos más tarde, se refirió a las figuras que la acompañaron en sus inicios, como Jorge Rial y Lucho Áviles, a quienes había agradecido durante su discurso: “La verdad que gané como panelista no solo por este nuevo Intrusos, ya que gracias a Flor y a mis compañeros puedo lucirme, sino también por quiénes me formaron. Yo nací en la revista Gente, luego mi primer trabajo en la televisión fue con Lucho, después pasé por Telepasillo en El Trece. Estuve en varios lugares”, rememoró.