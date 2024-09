Las lágrimas de Marcela Tauro tras ganar su primer Martín Fierro: “Esto es obra de mi mamá”

La panelista habló a corazón abierto tras obtener su primer Martín Fierro (Video: Intrusos - América)

Como corolario a un gran omento profesional, Marcela Tauro obtuvo su primer premio Martín Fierro como panelista de espectáculos. Su larga trayectoria en el ámbito fue reconocida por sus colegas de APTRA y replicado por sus seres queridos, quienes le dedicaron su apoyo y felicitaciones. A menos de un día de quedarse con el galardón, la periodista agradeció el reconocimiento y repasó su camino por los medios.

“Ya me di por ganadora con todo el cariño que recibí anoche”, aseguró tras ingresar al estudio de Intrusos (América), y lo replicó de inmediato. “Esto demuestra que gané”, agregó debido a las continuas ovaciones y aplausos que le dedicaron a su entrada. Y mientras recopilaban en pantalla un video con sus mejores momentos televisivos, apeló a otro tipo de señales. “Estoy convencida de que esto es obra de mi mamá. Ella partió el año pasado, y este me nominaron dos veces y me los dieron. A ella le hubiese encantado”, continuó la flamante ganadora de la estatuilla a la mejor panelista de televisión que también había sido seleccionada en la misma categoría en radio.

Ante el vaivén de emociones, la panelista rompió en llanto y se dirigió al equipo detrás de cámara. “Estoy agradecida con el canal donde trabajo hace más de 20 años, a la productora ejecutiva Ana Laura Guevara, que me banca en todo, a Julián León…. No quiero nombrar porque uno se olvida de su gente, pero también se lo dedico a los chicos de producción, a los de vestuario, a los de sonido y a los de edición. Sin ellos no podríamos trabajar, y me apoyan siempre”.

"Estoy agradecida con el canal donde trabajo hace más de 20 años", aseguró Marcela (Intrusos - Archivo)

Además, llevó ante la cámara a su equipo de maquillaje y peinado para darle un reconocimiento particular: “Estamos juntos hace dos décadas, éramos chicos. ¿Vieron mis looks? Ahora entiendo el motivo por el que dicen que los perros se parecen a sus dueños”.

Momentos más tarde, se refirió a las figuras que la acompañaron en sus inicios, como Jorge Rial y Lucho Áviles, a quienes había agradecido durante su discurso: “La verdad que gané como panelista no solo por este nuevo Intrusos, ya que gracias a Flor y a mis compañeros puedo lucirme, sino también por quiénes me formaron. Yo nací en la revista Gente, luego mi primer trabajo en la televisión fue con Lucho, después pasé por Telepasillo, en El Trece. Estuve en varios lugares”, rememoró.

El recorrido audiovisual por la trayectoria de la panelista (Video: Intrusos - América)

En ese camino, contó cómo se produjo su regreso a la señal de Palermo: “Volví con Lucho cuando estaba peleada con Rial, que me llamó y me dijo: ‘No sé por qué estábamos peleados’. Se lo recordé y empezamos a trabajar acá. Me dejó ser una muy buena panelista”, evocó, respecto al aprendizaje a lo largo de su carrera profesional. También aseguró que era muy insolente en ese entonces, por lo que la directiva de sus compañeros le permitió amoldar su carácter ante sus compromisos laborales.

Por otro lado, Marcela reconoció el gran pilar que encontró en su familia. “Quiero mandarle un saludo a mi hermana, Pato, que vive en Suecia. Lo vio por allá, pero si estaba acá, me hubiese acompañado”, comentó, sin saber que le esperaban algunas sorpresas.

El hijo de Marcela, Juan Cruz, y su hermana, Patricia, la felicitaron por el galardón (Instagram)

“Te llega en tu mejor momento. Disfrutalo mucho. Sos una trabajadora incansable, una marca registrada en el espectáculo, tus colegas te respetan y el público te sigue. Eso es la mejor obra. Juan Cruz y yo te adoramos y estamos muy orgullosos. Te quiero, te respeto, y al lado tuyo, siempre”, expresó la hermana de la ganadora de la estatuilla dorada. Y eso no fue todo, ya que luego le siguió el mensaje sorpresa de su hijo. “Te mando un saludo por acá, ma. Te quiero un montón. Sé lo que te esforzaste para ganarlo”, expresó el adolescente en un breve clip que emocionó a la homenajeada ante los miembros del ciclo.