Lolo Poggio le hizo un fuerte reproche a su padre en Cantando 2024: “Te veo muy desalineado”

Lolo Poggio le hizo un duro reproche a su padre en el Cantando 2024 (Video: Cantando/América)

El Cantando 2024 (América) atraviesa sus primeros días y poco a poco, los participantes buscan encantar a los jurados y sorprenderlos con su voz y su performance. Con esa idea en mente, Lolo Poggio, hermana de la exparticipante de Gran Hermano, y su partenaire dijeron presente en la pista para cantar “Hoy”, el tema de Gloria Estefan que comenzó a viralizarse en redes sociales en las últimas semanas. En la tribuna, la madre, las amigas y una de sus hermanas, acompañaron a la joven de 18 años.

Tras la llamativa presentación, en la que recorrieron toda la pista y buscaron expresar sus sentimientos, los jóvenes se prepararon para recibir el puntaje del jurado. La primera en hacerlo fue Nacha Guevara, quien regresó al programa tras ser sometida a una intervención quirúrgica hace unos días. Luego fue el turno de Flavio Mendoza, quien hizo una dura devolución de la canción y cerró con su voto secreto. Fue en ese entonces que la llegada de un último invitado llamó la atención de la participante. “Flavio se puso picante, me está transpirando todo, encima está papá. Llegó tarde”, comentó Florencia Peña.

“¿Qué pasó que llegaste cuando terminó la performance?”, le consultó la conductora al empresario. Al ver a su padre, la joven lo criticó diciendo: “Te viniste medio desalineado”. Al escuchar a Lolo, la actriz arremetió: “Están criticando a la nena porque se viste mal, pero vos te vestiste peor”. En un intento por defenderse, el padre de Julieta Poggio respondió: “Estaba firmando una escritura para mi mamá. Vine como pude, como llegué. Me visto porque hay que vestirse para caminar por la vida, soy un desastre, no le doy bola a nada”.

Con la idea de aconsejarlo, Peña le hizo una recomendación y, al mismo tiempo, una dura pregunta: “Para la próxima un saco, una camisa. ¿Ustedes están separados?”. Ante la negación del padre de Lolo Poggio, la conductora le consultó a la madre de la participante:”¿Cómo no lo vestís? Mirá lo que son tus hijas, se te escapó. No hay que dejar que se vistan solos”. Reconociendo su falta de estilo en una noche tan importante, el empresario comentó: “Es verdad, ella me pone la ropa ahí de lo que em tengo que poner”.

Así las cosas, tras el puntaje de Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino, Lolo Poggio y Nico Zuviria alcanzaron los 15 puntos. De esta manera, la dupla quedó varios puestos atrás del líder de esta etapa, Juan Otero, el hijo de Florencia Peña. En su debut en el Cantando 2024, el joven logró 22 puntos tras su interpretación de “Can’t stop the feeling”, de Justin Timberlake. Tal fue la sensación que causó el participante que su madre no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas.

La emoción de Flor Peña por la presentación de Juan Otero. (Video: Cantando/América)

“Es muy emocionante verte hacer lo que te gusta y lo que me da más orgullo es que siempre fuiste a cumplir tu sueño”, dijo Flor mirando a su hijo, y consciente de que todavía faltaba lo más importante: “Ahora voy a llorar por lo que dice el jurado”. Sin embargo, lejos de presagiar malos augurios, los cuatro destacaron la performance del adolescente. Aníbal Pachano, en reemplazo de Nacha Guevara, puso el foco en la libertad de Juan para expresarse en un mundo hostil. “Sos una persona que irradia cariño”, agregó el coreógrafo, mientras en primer plano la anfitriona seguía a pura lágrima. “Es la mejor mamá del mundo”, concedió el joven.