Nacha Guevara se ausentó del Cantando 2024 y contó los motivos detrás de su decisión: “Me sobrepasé”

En medio de un gran panorama profesional, Nacha Guevara se vio obligada a dejar temporalmente su silla en el jurado del Cantando 2024 (América). Para priorizar su salud, luego de ser sometida a una intervención quirúrgica hace unos días, la compositora y bailarina de 83 años le cedió su lugar a Aníbal Pachano. Además, para llevar tranquilidad a sus fanáticos, la actriz realizó un comunicado a través de sus redes sociales.

“Palmeritas, hoy no voy a participar del Cantando debido a que aún estoy un poco dolorida y ayer me sobrepasé”, escribió Nacha en una de sus historias de Instagram. “Así que toca descansar y cuidar de mi pie para estar al 100%. Agradezco a mi amigo Aníbal por reemplazarme. Nos vemos y disfruten del show más lindo”, agregó en alusión al coreógrafo que se presentó en la emisión del martes por la noche, mientras ella se recupera para volver a la pantalla chica.

Su ausencia se conoció previamente a través de diferentes fuentes periodísticas, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores. Sin embargo, las palabras de la artista aclararon su situación. A su vez, la conductora del certamen, Florencia Peña, se refirió al respecto cuando presentó al director teatral y, por su parte, él mencionó: “Estoy haciendo un pequeño reemplazo hasta que se recupere”.

El gesto de Pachano no pasó desapercibido por la presentadora. Ante la mención del estado de su amiga, Florencia le respondió: “La queremos mucho y le deseamos que se recupere pronto”.

Cabe recordar que la internación de la cantante en el Sanatorio Finocchieto, ubicado en el barrio porteño de Balvanera, se conoció la semana pasada. Fue el propio Daniel Ambrosino en América Noticias (América) quien dio a conocer la información y, a la par, Teleshow dialogó con Ariel del Maestro, el hijo de la precursora del café-concert. En alusión a la situación de su madre, él explicó: “Tuvo un problema por una vena tapada en la pierna, que tenía poco flujo y le provocó cierta estrechez. Entonces tuvo una intervención sin anestesia gota y salió todo bien”.

Tan solo unos días después de haber tenido una cirugía y permanecer bajo atención médica, la propia artista se encargó de brindar detalles de lo ocurrido. A través de un breve video, ella contó: “¡Buen día! Estoy en la camita en el sanatorio. Es temprano, porque acá la vida empieza muy, muy, muy temprano. Lo que les quiero contar es que estoy bien, me siento bien. Todo lo que se hizo, se hizo con mucho amor, con mucha eficiencia. Aunque parezca mentira, ha sido una muy buena experiencia”.

Sosteniendo esa misma línea, ella continuó: “Tenía un dolor en el pie izquierdo, me hice ver porque no se me iba, me hicieron un estudio y descubrieron que había una artería obstruida. Entonces había que desobstruirla. Por eso, postergamos el concierto en el Torquato Tasso, que se va a hacer el 5 de octubre porque el 3 es mi cumple, entonces voy a aprovechar para festejar con todos ustedes”.

“Quiero contarles también que estuve espléndidamente atendida en todos los sentidos, profesionales, emocionales y personales. Recibí mucho cariño acá y desde afuera, por parte de ustedes. Me di cuenta de que cuando la medicina es buena y de adentro, entonces la sanación es más rápida. Ustedes saben que el amor sana. Nos vemos pronto”, sumó en ese mismo clip donde ella mostró la intravenosa de su mano mientras esperaba su pronta recuperación.

Y el alta médica le llegó, ya que luego de ser pasar por una serie de especialistas, la cantante salió del hospital. Con gran alegría lo comunicó en su cuenta personal: “Solo agradecimiento para todos los médicos, enfermeras, camareras de esta magnífica Institución. Gracias Dr. Guillermo Capuya, Dr. Martín Parodi y Dr. Matías Sztejfman. Y por último y no menos importante a mis palmeritas, amigos y familia”.