VivaElAmor con Zoe Bogach y Manuel Iberod: “Cuando estaba encerrada en Gran Hermano me mandaba Whatsapp todos los días”

Viva el amor - Zoe Bogach y Manuel Iberod

En #VivaElAmor diferentes parejas de famosos buscan conocer los momentos más importantes que vivieron juntos, cómo fue el camino que los llevó a elegirse uno al otro y cómo muestran sus diferencias, pero también juegan y se divierten en público. En esta oportunidad, Zoe Bogach, la exparticipante de Gran Hermano, y su novio, Manuel Iberod, se animaron a intercambiar sus sentimientos.

La influencer y su pareja se conocieron a través de Instagram y, al poco tiempo de iniciar una relación, ella ingresó al reality de Telefe, en el que permaneció seis meses completamente aislada. Contra todo pronóstico y habiendo superado esa prueba de fuego, los jóvenes salieron adelante, se reencontraron y hasta hoy se mantienen unidos en su amor.

Incluso afuera de la casa más famosa, Zoe se enteró del conflicto que su novio tuvo con Aixa, su madre y, a pesar de la interna familiar, la influencer eligió a su pareja y se fue a vivir sola dejando a un lado el hogar donde convivía con su mamá hasta el momento en el que ingresó a la competencia.

Fotos: Candela Teicheira

En esta ocasión, la pareja llegó al estudio de Infobae dispuesta a hacerse preguntas sobre el vínculo que los une. Arrancó Zoe con un interrogante fuerte para romper el hielo. “¿Qué tema nunca podés hablar conmigo?”, comenzó diciendo la joven. “No sé, de las compras, por ahí”, sostuvo Manuel. Por su parte, la influencer aclaró: “Es verdad. Me reta mucho porque soy muy compulsiva, gasto mucho y no ahorro”.

El cuestionario continuó y, esta vez, el puntapié lo dio nuevamente Zoe: “¿En qué momento dijiste que soy el amor de tu vida?”. En ese instante, le dio lugar a su pareja para entrar en un momento de profundidad. Acto seguido, Manu respondió con honestidad y humor. “Creo que fue la primera vez que te llevé a casa a conocer a mi familia. Llevábamos un mes, poco tiempo, pero bueno, fue ahí”, sostuvo el joven y le hizo la misma pregunta a su novia. “A mí me llevó más tiempo darme cuenta”, reconoció. “Después de salir de la casa (de Gran Hermano)”, agregó contundente, mientras su novio se mostró sorprendido con esta declaración. “Ah, tardaste un tiempito. Lo vamos a tener que hablar después”, disparó, entre risas.

Zoe Bogach y Manuel Iberod se animaron al segmento de Infobae donde hablan de su relación (Candela Teicheira)

La charla continuó entre ambos y Bogach le preguntó cuál es el mejor obsequio que recibió de parte de ella. “El mejor regalo, sin duda, son las cartas que me hacés, sobre todo las que me hiciste antes de entrar a la casa. Esas seis cartas me ayudaron un montón”, dijo, recordando los meses que estuvieron distanciados porque la joven ingresó al reality de Telefe. Por su parte, Zoe revivió una anécdota: “Mientras estaba en GH, Manu me mandaba todos los días mensajes por Whatsapp, contándome lo que le pasaba. Yo ese número lo perdí, ya no lo tengo más pero la otra vez me puse a leer el chat y era muy gracioso porque lo hacía a modo de descargo. Por ejemplo un día puso: ‘Me molestó tal cosa y así'”.

Viva el amor con Zoe Bogach y su novio: "Cuando nos conocimos yo me veía con otro, eso fue lo qué pasó" dijo la exGH

Al finalizar la charla, cada uno tuvo que responder algunas preguntas de la producción y señalar a cuál de los dos correspondía la respuesta. Cuando se les consultó acerca de quién es el más controlador, los dos coincidieron en Manuel. De la misma manera, ambos aseguraron que el más celoso de los dos es el joven, y que él fue el que se enamoró primero. “Cuando nos conocimos yo me veía con otro, eso fue lo qué pasó”, sostuvo Zoe, para explicar la situación.

En cuanto a si estarían dispuestos a abrir la pareja, los jóvenes comentaron que no. “Yo lo jodo mucho a Manuel pero para que se enoje, pero ni loca lo hago,” concluyó la exparticipante de la casa más famosa del país.