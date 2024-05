Aixa, la mamá de Zoe de GH fue tajante sobre la pelea con su yerno: “Lo que él dijo es problema de él”

Aixa, la mama de Zoe dio nuevos detalles de su conflicto con el novio de su hija (LAM: América)

Lejos de la calma y paciencia que mostró adentro de la casa de Gran Hermano (Telefe), la salida del reality de Zoe estuvo cargada de tensión. Todo comenzó cuando el novio de la jugadora afirmó que iba a denunciar a su suegra ante las calumnias e injurias que recibía por su parte. Con ese panorama, este martes, Aixa habló por primera vez ante las cámaras de LAM (América).

“¿Algunos dicen que le perjudicó que entre la mamá?”, comenzó preguntándole el movilero a la mamá de la última eliminada del reality. Con un tono serio, ella le respondió: “Que digan lo que quieran, ya dicen tantas cosas, qué me importa”. Fue así como inmediatamente, el periodista consultó por la tensa interna familiar que se dio a conocer recientemente.

El tenso cruce del novio de Zoe en El Debate de Gran Hermano con la mamá de Zoe (Video Telefe)

“Habló el novio de Zoe en un posteo diciendo que vos lo calumniás e injuriás con muchas cosas y que va a iniciar acciones legales”, le consultó el notero. Lejos de dar precisiones sobre el tema, Aixa devolvió: “Sí, ya sé. Ya está, ahora dejemos que Zoe se actualice, esté tranquila, creo que ustedes tienen más información que yo. No tengo nada en contra del chico”.

Aún así, luego de algunas situaciones que marcaron la poca relación entre yerno y suegra, el periodista fue incipiente al afirmar: “¿Pero hay algo que no te gusta para tu hija?”. Con la charla cada vez más tensa, la madre de Zoe sostuvo: “Bueno, eso me lo reservo para mí, soy mamá, tengo 45 años, soy una señora, no tengo 20 años, no tengo más nada para decir, es un tema que ya pasó. Problema de él, lo que dijo, lo que publicó, lo que hizo él. Yo la pasé muy bien ahí adentro. Las acciones legales son todas mentiras, ¿acciones de qué?. No fue una pelea, pregúntenle a él que publicó cosas”.

La denuncia contra la madre de Zoe de Gh

Al ver la reacción de Aixa Abasto, el enviado de LAM expresó: “Él no te cae a vos, claramente”. Y si bien la madre de la joven no afirmó ni negó la situación, dejó en claro su pensamiento: “No se trata de que me caiga a mí, si le cae bien a Zoe está todo bien. Como madre la protejo y la cuido”. Luego, el movilero también intentó abordar a la jugadora de Gran Hermano. Mientras se dirigía a su auto, la joven confirmó que continúa la relación con su pareja, aunque no dio más precisiones sobre el conflicto: “No es mi ex, es mi novio. No quiero hablar de esto. No sé nada, no vi nada, no estoy enterada de nada”.

La tensa situación familiar comenzó a desarrollarse apenas unos meses después del comienzo de la nueva temporada del reality de convivencia, cuando Manuel expuso, a partir de una serie de pruebas y testigos, que su suegra había iniciado una campaña de difamación en su contra y prometió elevar el caso a la Justicia. “Buenas, a lo largo de estos tres meses he ido guardando y recolectando evidencia sobre las barbaridades, mentiras y faltas de respeto que ha tenido esta persona hacia mí, difamándome en todas las maneras que existen en distintos grupos de fans de menores de edad, con la intención de manipular y generar odio en mi contra”, comenzó relatando la pareja de Zoe.

El comienzo del texto de Manuel Ibero al referirse a los dichos de Aixa (Instagram)

“Debo nuevamente velar por mi imagen, mi honor y el de mi familia, por lo tanto, procederé a exponer algunas de las barbaridades expresadas sobre mí por parte de esta persona, así como también mostraré evidencia, desacreditando los dichos maliciosos e injustificados. Aclaro que ya inicié las acciones legales correspondientes y pronto les subiré la carta documento a mis redes”, destacó.

“También aclaro que lo más probable es que ahora esta señora invente mil cosas más sobre mí para poder intentar ensuciarme, pero confío en que su nivel de credibilidad luego de haber inventado que le pegué a mi hermanito ya está por los suelos. Por último, a modo de respuesta a los audios que se filtraron, mi intención no es irme a vivir con Zoe, ya que ninguno de los dos trabaja, ni somos capaces de mantenernos solos, y tampoco me gustaría separar a una madre de su hija. A mi parecer y tal y como me ha enseñado mi familia, las madres son lo más importante que hay. Saludos”, cerró el joven.