Las primeras imágenes de Esteban Trebucq con su novia en un romántico paseo en velero: “Con la más bella”

Esteban Trebucq compartió un video junto a Sol Simunovic, su novia (Video: Instagram, Estebantrebucq)

Hace un mes y medio el periodista Esteban Trebucq contó que, además de su buen momento profesional, estaba disfrutando del amor que había llegado a su vida. Su nombre es Sol Simunovic, una periodista y productora a la que conoció trabajando juntos. Es tanta su felicidad que, a través de sus redes sociales, compartió un video en el que aparecen compartiendo una romántica salida con su novia.

Por primera vez el periodista compartió imágenes junto a su su pareja disfrutando de una tarde andando en velero. “Nada más lindo que navegar”, escribió el exconductor de A24 y Crónica. “Con la más bella tripulación. Otra vuelta en el Blue Moon”, agregó, junto a su posteo que recibió miles de corazoncitos y comentarios de la gente celebrando su romance.

En las imágenes que “El Pelado” compartió aparece con un look súper relajado de fin de semana, contrario a los trajes y zapatos que viste en su programa, usando una gorra, de musculosa y short. Por su parte, a su novia se la ve toda vestido de negro, de lentes y una remera estilo crop top, mientras su pelo rubio es agitado por el viento. La primera demostración pública que realiza en sus redes el conductor para su pareja.

Esteban Trebucq junto a su novia, Sol Simunovic (Instagram, Estebantrebucq)

A principios de septiembre, en una charla con Ángel de Brito, habló por primera vez de su noviazgo. “¿Es alguna que yo vi alguna vez? ¿La llevaste a algún programa detrás de cámara? ¿Rubia? Una que llevaste al Bailando…”, fueron las preguntas con las que el conductor de Bondi Live arrinconó a Trebucq. Sin embargo, él conto que se estaba refiriendo a una expareja con la que estuvo en el show de Marcelo Tinelli.

Allí Esteban confirmó que estaba en pareja, que ella es periodista y es 20 años menor a él. Allí también se refirió a su rol como papá de Delfina (18) y Lupe (6). “Cuando hace catorce años me separé de la madre de Delfina… Porque además de ser ex futbolista, ex rugbier, ex triatleta, también soy ex, ex… (humorea al pasar), ella me dijo: ‘Yo estoy segura de que no vas a alejarte de tu hija por todo eso que sufriste con tu viejo”, recordó en una entrevista con Teleshow, en donde se abrió sobre su historia familiar.

Sol Simunovic, la novia de Esteban Trebucq

“Y eso ha sido medular para mí. Todos los días me propongo ser el padre más presente para Delfi y para Lupe”, afirmó, sin evitar el quiebre por esa consecuencia del oficio. “Como decía Gabriel García Márquez: ‘Una noticia nunca termina y nunca todo está contado’. Nuestro laburo es así. Muchas veces, en el intento de vincularme sentimentalmente con alguien, me preguntan: ‘¿Vas a tener tiempo para eso?’ Y no… La verdad que no. Yo no tengo tiempo. Nunca tuve tiempo. Por eso jamás me ha durado nada ni nadie”, admitió, sobre sus relaciones.

“Si hay alguien que me enseñó a ser papá fue mi vieja”, aseveró, sobre la ausencia de su padre, quien abandonó a su madre, a él y a sus tres hermanos cuando el tenía 9 años. “Trabajo todo el día… ¡Más que el día! Quiero que mis hijas sepan que su papá se rompió el culo para que el país sea mejor. Soy un laburante. El mismo apasionado que se tomaba 8 colectivos para ir de un trabajo al otro a los 17 años”, afirmó.

“Yo no tengo aspiraciones materiales. No ando por la vida tratando de cambiar el auto, sino la realidad. Mientras gane para tomarme un vino con quien quiera, de vez en cuando, y que mis hijas puedan comer, vestirse y estudiar, está bien. La gente que me conoce sabe que detrás de mi vocación está la imperiosa necesidad de construir tranquilidad para mis hijas. Ese respaldo, esa solvencia que siendo niño nunca tuve. Porque yo sé lo que es sentirse inseguro”, señaló.