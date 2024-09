Esteban Trebucq: su creciente popularidad, la cercanía con Milei y cómo debe ser un buen periodista

Esteban Trebucq es un reconocido periodista de la televisión argentina. Desde muy joven inició su carrera en el diario vespertino de La Plata El pregón de la tarde, donde escribía sobre temas deportivos. Paralelamente, trabajó en Radio Rocha, cubriendo la Liga Amateur Platense de Fútbol. “Trabajé toda mi vida de esto”, afirmó.

Su carrera profesional despegó en 2017 cuando fue invitado a participar del programa de Rolando Graña en A24, donde presentó una investigación sobre el exgobernador Daniel Scioli, que le abrió puertas en televisión. En Crónica HD, se destacó como conductor de Siempre Noticias y, en 2023, después de pasar por A24 con La Cruel Verdad, fue convocado por La Nación+, donde actualmente conduce +Verdad. Además, tiene su propio programa de lunes a viernes en radio El Observador.

“La estatura del periodista no la hace la popularidad”, admitió Trebucq. (Candela Teicheira)

Rulo: — Sos periodista desde muy chico, pero hace 6 años te hiciste conocido y ahora estás en el pico de tu carrera y de fama. ¿Cómo te sentís?

Esteban: — Que se yo… no sé.

Rulo: — No te hagas el humilde y que todo te da lo mismo…

Esteban: — No, no me da lo mismo. Pero viste que la estatura del periodista no la hace la popularidad. Yo admiro a los periodistas de la gráfica, tengo una profunda admiración por ellos porque vengo de ahí. La inmensa mayoría de los periodistas no los conoce nadie, son socios del anonimato. Yo fui socio del anonimato durante 25 años.

Rulo: — ¿Y cómo te llevas con ser tan conocido ahora?

Esteban: — Trato de hacer la misma vida de siempre. Voy a la cancha, voy a la popular, al mismo lugar de siempre. A veces a mis hijas les molesta que alguno me pida cosas o se acerque a hablar. A mí no me molesta. ¿Me gusta la fama? Sí ¿Cómo me llevo con eso? Estoy aprendiendo.

Rulo: — ¿Cómo estás con el tema mujeres?

Esteban: — Siempre me llevé bien con ese tema (risas).

Rulo: — ¿Estás soltero?

Esteban: — Ponele. Me estoy viendo con alguien.

Rulo: — ¿Te ayudó la tele para tener más levante?

Esteban: — Puede ser que sí. Igual siempre fui un gran encarador (risas).

Rulo: — ¿Se gana mejor con la fama? ¿Empezaste a apuntar alto?

Esteban: — No sé. Yo siempre apunté alto (risas).

Rulo: — ¿Qué te gusta y no te gusta de la fama?

Esteban: — Famoso es Messi, igual. Yo soy conocido. Por ahí querés conocer a alguien y no querés comprometer a la otra persona es difícil ir a algún lugar público que no te conozcan. Eso es una cosa en contra.

Trebucq: “Todos los comunicadores argentinos, los número uno, se juntaron alguna vez en un off con este presidente o el anterior". (Candela Teicheira)

Milei

Rulo: — ¿Cómo es ser amigo del presidente?

Esteban: — Yo no soy amigo del presidente. La palabra amigo es mucho.

Rulo: — ¿Cómo te considerás?

Esteban: — Tengo un buen trato con él, una suerte de empatía que creo que es mutua. Pero no es porque ahora es presidente.

Rulo: — Fue tu primer invitado cuando arrancaste.

Esteban: — No lo recordaba. Yo hace mucho que conozco a quien hoy es presidente de la nación, como muchos periodistas lo conocen de hace mucho tiempo. Milei es producto también de los medios. Yo lo conocí en los medios cuando trabajaba con Rolando Graña.

Rulo: — Cuando no hablan de política, ¿qué temas tocan?

Esteban: — De economía, muchísimo. Es apasionante escucharlo hablar de economía. A mí me resulta super interesante. Si a vos te invita el presidente a una reunión, ¿vas o no vas?

Rulo: — Voy. Sin lugar a dudas.

Esteban: — Es que es muy habitual reunirse. Todos los comunicadores argentinos, todos, los número uno, se juntaron alguna vez en un off con este presidente, el anterior... Sin dudas. Absolutamente todos. Pero hoy algunos dicen que no. ¿Sabés por qué algunos dicen eso? Porque no se juntan ellos.

Rulo: — Porque no tienen ese contacto.

Esteban: — Claro. Entonces se enojan con los demás.

Rulo: — ¿De qué otras cosas hablas con Milei?

Esteban: — De música habla mucho, de fútbol. Milei es un tipo sencillo, después puede ser el mejor o el peor presidente. Todavía no lo sabemos, recién lleva 8 meses. Tiene un montón de virtudes y un montón de desaciertos, en esto no hay ningún tipo de dudas. En 4 años juzgamos si dejó más pobres, más inflación. Hoy te digo que Milei puede ser un buen o un mal presidente, pero es altamente probable que esto no cambie. No sé cómo va a ser como presidente, pero es un buen tipo, un tipo sencillo. Por lo menos lo que me desmostró hasta ahora.

Rulo: — ¿En qué te das cuenta?

Esteban: — En su calidez humana. Es un tipo muy cálido.

Rulo: — ¿Te ha preguntado o te ha llamado por algún tema tuyo personal?

Esteban: — Alguna vez me preguntó por mi hija, sí. Pero no ahora como presidente, antes. Ahora como presidente está ocupado con cosas importantes, tiene mil temas. Yo no le escribo salvo que quiera evacuar un dato o con algo puntual.

Rulo: — Si lo criticas con algo, ¿te dice: “Me criticaste” o se la banca?

Esteban: — Hace poco dije que los diputados y los senadores de La Libertad Avanza eran lamentables, una vergüenza, de lo peor que tiene la política argentina y lo vuelvo a decir. No todos, hay excepciones, pero en general son un cachivache. Lo de Lijo me hace ruido, el trato a algunos colegas no me gusta. ¿Vos te pensás que se va a enojar? Y si se enoja es un tema de él. Yo laburo de esto y sigo laburando de esto. A mí no me cambió la vida, sigo laburando.

“Para mí la mejor escuela de periodismo es la redacción de un diario, explicó Trebucq en diálogo con Rulo. (Candela Teicheira)

Periodismo

Rulo: — Arrancaste muy joven tu carrera como periodista.

Esteban: — Sí. En el tercer año del colegio, entre 14 y 15 años, ya trabajaba de periodista. En quinto año del colegio secundario ya escribía en un diario. Antes de terminar el colegio había ingresado al diario Hoy de La Plata. Tenía 17 años.

Rulo: — Dijiste en varias entrevistas que sos periodista de oficio.

Esteban: — Sí, nunca fui a la facultad. Nunca pasé por la puerta de la facultad (risas).

Rulo: — ¿Lo tomás como un oficio?

Esteban: — No. Es una profesión.

Rulo: — ¿Te pesa el no haberte recibido?

Esteban: — No, para nada.

Rulo: — ¿Nunca nadie te dijo: “Vos no sos periodista”?

Esteban: — No. No está colegiada esta actividad. Además trabajé toda mi vida de esto. No estudié periodismo porque cuando terminé el colegio yo ya trabajaba en el diario, en la radio y dije: “Yo ya soy periodista, voy a trabajar de otra cosa”. Es un poco la arrogancia e un joven. Me puse a estudiar derecho, así que estudié eso.

Rulo: — ¿No te interesó tener un título de grado en periodismo?

Esteban: — No, para mí la mejor escuela de periodismo es la redacción de un diario no la facultad. Es bueno estudiar porque te hace libre, pero en muchas escuelas de periodismo no te forman para la profesión, para trabajar.

Rulo: — ¿Tres cosas que sí o sí tiene que hacer o ser un periodista?

Esteban: — Ser curioso, dudar y leer.

Rulo: — Estar bien informado.

Esteban: — Sin esas tres cosas sino no podemos empezar a hablar. Yo laburé muchos años en redacción entonces todo me lleva al diario. Cuando un periodista va a cubrir algo tienen que conjugar tres cosas. El primer tercio es el laburo de campo. Llegaste a cubrir un choque, un accidente y ves qué auto venía por tal lado, quién eran las personas y demás. El segundo tercio es cómo valoraste ese campo, toda la información que anotaste, qué importancia le diste; y el tercer tercio es cómo lo transmitís, en la oralidad o cómo lo escribís. Lo que queda es valor agregado. Si vas a un accidente y ves que una mujer estaba embarazada, lo anotaste, pero en el segundo tercio no lo valoraste, sos un mal periodista.