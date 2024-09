La despedida de Manu, hijo de Daniel Fanego, en sus redes sociales: “El mejor papá del mundo”

Manu y Daniel Fanego, cuando les tocó compartir una obra de teatros en el 2012 (Instagram)

Este jueves Daniel Fanego falleció a los 69 años de edad. La noticia fue confirmada por Manu, el hijo del actor a Teleshow. En tanto, la Asociación Argentina de Actores y Actrices lo despidió con un sentido mensaje: “Con gran tristeza despedimos a nuestro afiliado y ex dirigente del sindicato, el actor y director Daniel Fanego. Con amplia experiencia en teatro, televisión y cine, fue uno de los actores más queridos y premiados de su generación”.

Minutos después, el propio Manu publicó un sentido posteo en su cuenta de Instagram junto con una foto en compañía de su padre, durante una actuación en conjunto en la obra El vuelo del Cóndor en el marco del histórico ciclo Teatro por la Identidad. “Se fue Dani Fanego en su casa rodeado del amor de familiares y amistades absolutamente en paz”, expresó. Asimismo, dio detalles de lo que será el funeral del reconocido actor: “Lo despedimos mañana viernes 20 de septiembre de 10 a 14 horas en la Legislatura Porteña (Av. Pres. Julio A. Roca 575, Ciudad Autónoma de Buenos Aires)”.

En el cierre de su breve texto, definió el vínculo con Daniel de una manera rotunda y emotiva: “Fue el mejor papá del mundo, sabelo”.

El emotivo posteo de Manu Fanego en honor a su padre (Instagram)

Manuel Fanego nació el 30 de julio de 1981 y es el segundo hijo que Daniel tuvo con su mujer Laura, posterior a la llegada de Camila, dos años antes. Si bien siempre se inclinó hacia las artes, a Manu no le picaba tanto el bicho de la actuación como sí el de la música: desde muy chico toca el piano e incluso llegó a ser parte de una banda. Por ahí fue que empezó, hasta que alrededor de sus 28 años lo sedujo el mundo del clown.

Desde 2010 es parte de Bla Bla, una compañía independiente de varieté que por estos días está en cartel con su obra Modelo Vivo Muerto en Caras y Caretas 2037, los viernes y los sábados a las 22.30. El año pasado, Manu también fue parte del elenco de El amor después del amor, la serie biográfica de Fito Páez producida por Netflix, interpretando el personaje de Andrés Gallo, manager del artista rosarino.

Y no será su único coqueteo con el audiovisual mainstream, ya que este año se lo pudo ver en Cris Miró (Ella), que a través de ocho episodios refleja parte de la vida de la reconocida artista travesti, en un elenco que compartió con Katja Alemann, César Bordón, Agustín Soy Rada Aristarán, Vico D’Alessandro, Marcos Montes, Toto Rovito, Campi y Adabel Guerrero, entre otros.

En cuanto a un plano más personal, el hijo de Fanego le escapa a los binarismos de género y explora la fluidez identitaria tanto en lo cotidiano como a la hora de interpretar personajes de ficción. En el perfil de su cuenta de Instagram, se presenta como “no binarie, actorx, cantante y músicx”.

Daniel Fanego junto a un pequeño Manu, su segundo hijo (Instagram)

“Yo soy Manu, no binarie, así me quiero presentar”, dijo en febrero pasado en una entrevista con el medio El Planeta Urbano. “No niego mi masculinidad, me podés tratar de Manuel, de chabón… Pero en espacios de mucha exposición, si me tengo que pelear con alguna productora para que mi nombre se presente como Manu, lo voy a hacer, me parece necesario”, puntualizó sobre su identidad.

En 2018, protagonizó la obra Princesa del Futuro, basada en hechos reales a partir de la historia de Luana Mansilla, la primera niña trans del mundo que accedió al DNI con identidad autopercibida. La experiencia lo marcó al punto de replantearse cómo se veía a sí mismo. “Con esa obra empecé a autopercibirme diferente, a expresarme genéricamente de otra manera, a vivir una identidad más fluida. Esa interpretación fue una manera de anclar esa temática en mi vida, conectarme a ella ya no desde un lugar performático, de correr o probar límites, sino posicionándome y representando a una persona trans”, dijo Manu en la mencionada entrevista.

En una ocasión Manu recordó lo que le provocó compartir escenario con su padre. Ocurrió en 2012, en el marco del histórico ciclo Teatro por la Identidad, cuando ambos le pusieron el cuerpo a la vida de Pablo Podestá -en dos momentos distintos de su recorrido-, para la obra El vuelo del Cóndor. “Con padre actuando para las Abuelas. Una sensación única. Recuerdo impreso en la cuerpamemoria de mi ser. Hacíamos el mismo personaje (Pablo Podestá): él lo hacía ya en las últimas y yo, su conciencia que iba apagándose. A veces creo que fuimos hermanes en alguna otra vida. Mucho que agradecer, aparte de la posibilidad de entrar en este mundo asqueroso y divino!!! Feliz día a quienes aportaron para la entrada en esta obra que se llama vida (¿Está muy cursi?)”, escribió Manu en ocasión del Día del Padre del año 2020, junto con una foto en la que se los veía a los dos en escena.