La reacción de Pampita en sus redes sociales tras los rumores de separación de Roberto García Moritán

Pampita pasó el día con su hija Ana tras los rumores de crisis con Roberto García Moritan (Foto: Instagram)

Carolina “Pampita” Ardohain y Roberto García Moritán comenzaron su historia de amor en 2019 y, tan solo a los pocos meses, el economista tomó la decisión de pedirle matrimonio con una espectacular propuesta en las playas de Punta Cana. En esta ocasión, a seis años de este casamiento, los rumores de una posible crisis e infidelidad por parte de Moritán estallaron. Este jueves, el empresario habló a través de un comunicado en su cuenta de Instagram y luego, lo hizo en una entrevista telefónica con el programa Poco Correctos, (El Trece). García Moritán desmintió la separación de su esposa, aunque admitió que están atravesando una crisis. Según sus propias palabras: “La estamos luchando”.

En este contexto, la modelo eligió no pronunciar palabra al respecto. Sin embargo, en sus redes sociales realizó algunas publicaciones que despertaron los comentarios de sus casi ocho millones de seguidores. En su cuenta, Carolina compartió en sus historias cómo pasó el día miércoles con amigas y con su hija Ana en el Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires, lugar que anteriormente fue el Zoológico.

Pampita pasó el día con amigas en el Ecoparque de CABA: "Tarde de chicas" (Foto: Instagram)

En primer lugar, la exjurado del Bailando publicó una historia junto a su hija Ana, su amiga Matilde Grobocopatel, una mujer más que no fue etiquetada en la fotografía y sus respectivos hijos: “Tarde de chicas”, escribió la modelo junto a la foto. Horas más tarde, ella mostró un álbum compuesto por varias imágenes de Anita en el Ecoparque, disfrutando del aire libre y de los animales del lugar. En una de las tiernas fotos, se puede ver a madre e hija sentadas sobre las raíces de un gran árbol.

En el momento en que estallaron los rumores de crisis, Pampita subió una fogosa sesión de fotos, en la cual se la veio con un micro top, un mini short y unas gruesas cadenas atadas a las manos y a la cintura. En esta misma línea, hizo parte a sus followers del detrás de escena de una producción fotográfica con una reconocida marca de ropa de la que es embajadora. Con una bandana a modo de soutien y escasa ropa interior, la modelo se mostró con sus manos encadenadas, en una imagen blanco y negra.

La fogosa foto de Pampita tras los rumores de crisis (Foto: Instagram)

Los internautas no tardaron en involucrar a Benjamín Vicuña, quien fue pareja de la modelo por muchos años y es el padre de sus tres hijos (Benicio, Beltrán y Bautista), pero él decidió mantenerse al margen y en sus redes tan solo compartió un adelanto de la nueva serie que se estrenará en una de las reconocidas plataformas de streaming.

El posteo de Benjamín Vicuña tras los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán (Foto: Instagram)

Los rumores de crisis y separación entre Pampita y Roberto García Moritán

Este miércoles en LAM (América), confirmaron la separación y revelaron los motivos que habrían llevado a este desenlace. “Me cuentan que Moritán suspendió toda su agenda ministerial en la última semana”, comenzó diciendo Ángel De Brito. En ese sentido, Yanina Latorre tomó la palabra y leyó los mensajes que le envió el contacto del círculo íntimo de la conductora: “Alguien de su entorno cercano me confirma que está separada”.

“Ella se está por ir de viaje ahora en octubre y noviembre a Tailandia y a México”, relató la panelista y reveló: “Se cansó, se hartó”. A su vez, en el ciclo de América TV sumaron información sobre las versiones de que existiría una tercera en discordia proveniente del espectro político. Recordemos que Moritán es Ministro de Desarrollo Económico porteño.

Los motivos que habrían provocado la separación entre Pampita y Roberto García Moritán (Video: América TV/LAM)

“Él está muy en su rol político, no genera ni un peso y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo. Ella reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido. Se casó y se enamoró porque le pareció un dulce, y después se fue dando cuenta de que es un nabo”, agregó Yanina Latorre. Recordemos que la mismísima Pampita en octubre del 2023 contó que tuvieron que mudarse para achicar gastos porque era muy caro el alquiler de donde estaban residiendo todos juntos, junto a los tres hijos de ella y los dos hijos de él, Delfina y Santino, además de Anita.

Ante toda esta información, De Brito analizó el escenario: “Me sorprende que Carolina no salió a desmentir, siempre contestan y aclaran que no es así”. Una versión que coincide con la opinión de Angie Balbiani, amiga de la conductora, quien sospecha que “sucede algo fuera de lo normal”, aunque se negó a dar más detalles al respecto.