Crecen los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán: la palabra de su amiga Angie Balbiani

Crecen los rumores de crisis entre Pampita y Roberto García Moritán: habló una amiga de ella (Video: LAM, América)

En las últimas horas crecieron con mucha fuerza los rumores entre una posible crisis de pareja entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán, quienes están juntos hace seis años y tienen a Ana como hija en común. Ante las distintas versiones y con el silencio casi total de los protagonistas, en LAM (América) fueron a buscar la palabra de Ángeles Balbiani, amiga de la modelo y conductora.

“Siempre se habla mucho de Carolina. Escuché de los rumores, escuché que él respondió que no era cierto”, comenzó diciendo quien también es conocida por su apodo Angie ante la consulta del notero del programa que conduce Ángel de Brito. “Me encantaría decirte que tengo la posta. No la tengo, no la sé. Todo lo que te diga van a decir que es mentira. Pero no lo sé, no hablé con ella al respecto. Mañana la veo. Y si me hacés mañana esta nota, también te voy a decir que no te voy a contestar porque es mi amiga”, dijo a continuación.

“Garpa que no estén bien, la realidad es esa. Es más divertido ir por ese costado... La realidad es que no tengo consciencia del tema y tampoco te ayudaría mucho, porque si lo supiera... Trabajé dos años en Intrusos y jamás dije nada de Carolina, porque este trabajo es bastante efímero y las amistades son un poquito más duraderas. Así que siempre trato de cuidar los vínculos de esa manera”, sumó luego, queriendo evadir precisiones al respecto.

Sin embargo, lo último que dijo en la entrevista generó todo tipo de suspicacias. “La verdad es que no sé qué pasó, no tengo ni idea. Ahora ya me empezó a generar intriga a mi. No tengo ni idea, claramente algo más raro de lo habitual está sucediendo. Pero no te puedo decir: ‘Pasó esto, pasó lo otro’. Solamente porque no lo sé y porque si lo supiera, tampoco te lo podría decir”, cerró Balbiani.

De vuelta en el piso, tras la reproducción del tape, De Brito dio un poco más de contexto en torno a los rumores que hablan de una separación entre la modelo y el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “A mi lo que me dicen es que están separados, pero que están en su casa conviviendo. Me dicen que Barby Franco muchas veces está cuidando a Anita, son muy amigas ellas. Algunos señalan, y esto no me consta para nada, que habría una tercera que viene por el lado de la Legislatura porteña. Es el fin de la carrera política de Moritán. Ojalá que no. ¿Pero sabés dónde me genera más sospecha? En que no hablan”, planteó el conductor.

Pampita y Roberto García Moritán durante el verano pasado en Punta del Este, junto a su hija Ana (RS Fotos)

Ahí tomó la palabra Yanina Latorre, quien asegura que esta crisis es anterior a este presente. “Esto viene de hace un tiempo largo, desde hace más de un año. Pasaron cosas el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum. El año pasado, en pleno Bailando, ella le encontró mensajes con una periodista política. No sé si consumaron”, dijo la mujer de Diego Latorre. En ese punto, de Brito le preguntó si se trataba “de una periodista que tuvo conflictos en su anterior lugar de trabajo” y Yanina asintió con su cabeza. Y volvió a hablar al respecto. “Cuando Pampita encontró esos mensajes, le dijo a él: ‘Hasta acá, que no vuelva a pasar’. No es la primera vez que pasa algo. No estoy diciendo que haya consumado, sino que fueron desprolijidades en el teléfono. A ella no le gustó algo que leyó en el teléfono y le dijo: ‘Hermano, una más y te vas’”, cerró Latorre.

Las primeras versiones de la crisis surgieron al aire de Implacables (El Nueve), cuando el panelista Daniel Gómez Rinaldi puso el tema sobre la mesa. “Si bien en los Martín Fierro se los vio muy amorosos toda la noche, desde hace unos días está la versión de una separación entre Pampita Ardohain y Roberto García Moritán. A fines de agosto también se había comentado algo de esto y él lo desmintió, pero en los últimos días estos rumores volvieron a aparecer”, dijo el periodista.

“Me dijeron que Roberto estuvo parando en Casa Lucía, un hotel en la zona de Recoleta, en la calle Arroyo. Lo llamé en un momento y hablé con él porque quería chequear si era cierta esta nueva versión”, agregó luego.