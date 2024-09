El complicado momento de salud de Elba Rodríguez, exganadora de Masterchef: “Minimizo lo que me pasa”

Elba Rodríguez

Elba Rodríguez, la ganadora de la edición 2014 de Masterchef Argentina (Telefe), publicó en sus redes un preocupante mensaje sobre su estado de salud y alertó a todos sus seguidores. En su cuenta de Instagram, la cocinera compartió una foto en la que se la ve con un gesto muy serio, en la cocina de su casa, sosteniendo una bandeja de churros. En la publicación en cuestión explicó que acababa de hacer ese plato de pastelería y que ese acto le había permitido darse cuenta cuánto extrañaba hacer lo que más le gusta en la vida, que es, naturalmente, cocinar.

“Cómo extraño cocinar. Estoy tachando los días que me faltan para volver al ruedo... Me tocó hacer reposo y para una persona inquieta es muy difícil hacerlo pero no me quedó otra”, comenzó expresando Rodríguez en el posteo. “Veo en cada rincón muchas cosas por hacer (costurar, trapear, ordenar, baldear el patio, trabajar) pero sé que debo ponerme bien primero”, enumeró en la publicación.

“Desde el Covid un pulmón me quedó muy sensible y por ser siempre la fuerte cuando estoy media media no me detengo y hasta que no esté hecha pelotita recién me empiezo a ocupar y estar muy mal”, explicó a continuación, dando los motivos por los cuáles no se encuentra en buen estado de salud. “Minimizo lo que me pasa porque al trabajar en la guardia creo que tiene que ser algo muy importante para hacerme ver y todo eso... También está mal”, admitió Elba, quien en la actualidad trabaja de enfermera.

El posteo de Elba Rodríguez contando sobre su salud (Instagram)

“Estos días son los que más dormí en meses y que me puse a mirar la tele (al estar siempre haciendo cosas siempre escuchaba la tele). Después de varios días sin cocinar, acabo de preparar churros y me di cuenta cuánto extrañaba hacerlo. Y aún así tengo que volver a acostarme porque todavía no me recupero, falta menos, pero falta”, contó la cocinera.

“Lo que sí me llamó la atención ¡que soñé con muchos peces! Pero un montonazo, que estaban súper vivarachos y chocaban al nadar por ser tantos. ¿Alguien sabe que significa?”, le preguntó a su comunidad acerca de los sueños que está teniendo en su convalescencia. “Mi familia siempre incondicional en todo”, cerró Elba en su conmovedor mensaje. La publicación se llenó de comentarios en los que sus seguidores le pidieron que descanse, además de desearle una pronta recuperación.

Horas después de exponer esta situación, Elba volvió a aparecer en su cuenta de Instagram y se mostró haciendo reposo. A través de sus historias, compartió un video en el que se puede ver que está viendo viejas ediciones de Masterchef Argentina. “¡Qué lindos recuerdos!”, escribió y sumó el emoji de una cara con corazones.

Elba Rodríguez recordó su paso por Masterchef Argentina 2014, edición que ganó (Instagram)

A Elba siempre le gustó cocinar y disfrutaba hacerlo para su familia y amigos. “Para mí era una manera de dar amor y aprovechar cada momento. Era la chica que llevaba las pizzas caseras para compartir, el amor estaba presente en la cocina. Cuando vi que buscaban participantes dije: ‘Es mi oportunidad’”, contó la chef en diálogo con Teleshow en 2023. “El reality fue modificando mi exposición. Soy muy resolutiva, el paciente llega necesitando ayuda y yo estoy estoy con la mejor predisposición”, consideró sobre su paso por el reality show de Telefe.

“Soñaba con tener mi propio restaurante y post pandemia me había propuesto trabajar en uno para tener práctica, pero no lograba repartir los tiempos con mis trabajos y mi familia, que es lo más importante”, dijo Elba sobre la posibilidad de tener su local propio y por qué decidió posponer ese proyecto. “Cuando uno encara algo tiene que aportar todas sus energías y tener la mente enfocada en eso. Tener un restaurante es una responsabilidad y compromiso muy grande, hay que estar encima. Me encantaría hacerlo el día de mañana, cuando tenga tiempo y pueda dedicarle lo que se merece. Hoy no es un proyecto a corto plazo”.