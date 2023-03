Qué fue de la vida de Elba Rodríguez, la primera ganadora de MasterChef: “Soñaba con tener mi propio restaurante”

Elba Rodríguez, ganadora de MasterChef 2014 (Video, Telefe)

“Si puedo cocinar con amor para toda mi familia, ¿por qué no en un reality?”, pensó Elba Rodríguez cuando vio la convocatoria para la primera temporada de MasterChef Argentina, que se emitió en 2014 por la pantalla de Telefe. Por ese entonces, estaba terminando la licenciatura en enfermería y haciendo pasantías para ser docente auxiliar en la Universidad de Lanús. “Mi carrera iba para otro rumbo”, recuerda a Teleshow la ganadora de aquella edición.

A Elba siempre le gustó cocinar y disfrutaba hacerlo para su familia y amigos. “Para mí era una manera de dar amor y aprovechar cada momento. Era la chica que llevaba las pizzas caseras para compartir, el amor estaba presente en la cocina. Cuando vi que buscaban participantes dije: ‘Es mi oportunidad’”, agrega la chef trabaja todos los días de la semana, sin descanso: de lunes a viernes, de 9 a 13, cocina en el magazine Viva la vida, por Unife, con la conducción de Bárbara Cabo y Matías Cirigliano; y los sábados, domingos y feriados trabaja como administrativa en la guardia de la Unidad de Pronta Atención de Wilde.

Está feliz con su presente y con sus respectivos trabajos, aunque son totalmente distintos. “En el programa estoy re bien porque hago lo que me encanta, cocinar. Y en la Guardia también me gusta porque me mantiene cerca de la gente. Soy enfermera, pero nunca ejercí, soy la primera persona que se encuentra el paciente cuando llega”, resalta quien se encarga de realizar los trámites y derivaciones en el instituto médico.

“El reality fue modificando mi exposición -considera sobre su paso por el programa de Telefe-. Soy muy resolutiva, el paciente llega necesitando ayuda y yo estoy estoy con la mejor predisposición”, dice la mujer que vive en Ingeniero Budge.

"Me recibí de enfermera, pero nunca ejercí", dice Elba Rodríguez (Foto: Instagram)

Mamá de Agustina, de 7 años, Elba -que hoy tiene 32- se define como una mujer “todoterreno”: por la mañana, trabaja en la televisión mientras la niña asiste al colegio, la busca después del mediodía, por la tarde realizan actividades juntas, y es ella quien se encarga de cocinarle sus viandas. Además, genera contenido para sus cuentas en las redes sociales, en donde comparte todo tipo de recetas, también brinda consejos sobre vestimenta, aprovechando la oportunidad de agradecer a las marcas que la acompañan.

Elba y Agustina viven en una casa de atrás del terreno de sus padres, quien estén en la parte de adelante, lo que permite que ellos puedan ayudarla cuando se le superponen los horarios laborales con las actividades escolares y extracurriculares de su hija. “Es el mejor equipo que me pudo haber tocado”, dice sobre sus padres y su hermana, quienes también colaboran en el armado de los videos que publica en sus redes sociales. “Mi hijita tiene un rol muy importante, se acostumbró de chiquita a las grabaciones”, agrega quien está ampliando su hogar, gracias al esfuerzo que realiza día a día en sus trabajos.

Además, destaca que una tarde a la semana se la deja libre para compartir y disfrutar con ella. “La idea es tener nuestro momento juntas por fuera de nuestra casa”, continúa Elba, quien asegura que está “solita y feliz”.

Elba Rodríguez está a cargo de la cocina en "Viva la vida"

“Soñaba con tener mi propio restaurante y post pandemia me había propuesto trabajar en uno para tener práctica, pero no lograba repartir los tiempos con mis trabajos y mi familia, que es lo más importante”, explica Elba, quien decidió atrasar aquel proyecto. “Cuando uno encara algo tiene que aportar todas sus energías y tener la mente enfocada en eso. Tener un restaurante es una responsabilidad y compromiso muy grande, hay que estar encima. Me encantaría hacerlo el día de mañana, cuando tenga tiempo y pueda dedicarle lo que se merece. Hoy no es un proyecto a corto plazo”.

Es que actualmente está feliz con su presente, en sus respectivos trabajos y también aprovechando las tardes con su hija, sin intención de perderse la posibilidad de disfrutar su infancia con ella. Es por eso que elige esperar un tiempo más hasta que pueda acomodarse y dedicarle el tiempo que un local así requiere y poder dar todo de sí, como está acostumbrada a hacer en cada proyecto personal que realiza.

De cara al regreso de MasterChef Argentina, que en esta oportunidad estará conducido por Wanda Nara, la ganadora de la edición 2014 vive las horas previas con “nostalgia” por tratarse del mismo formato en el que ella inició su “gran sueño”.

“Me genera mucha emoción porque sé que los participantes van en búsqueda de su sueño, de cumplir un propósito. Entiendo que es difícil la exposición, no es fácil cocinar un plato con una cámara y con la exigencia de un jurado de renombre”, dice sobre Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular. “Hay que competir con tus propias habilidades, un productor que te habla, hay que estar atenta a varias situaciones. Me siento identificada porque son chicos que sienten el amor hacia la cocina”, agrega.

Elba Rodríguez también cocina en su casa y comparte contenido para sus redes sociales

En tanto, se permite darle un consejo a los participantes que conoceremos esta noche a partir de las 21:30 por la pantalla de Telefe: “Que aprovechen la oportunidad no solamente por el nivel de exposición, sino desde lo profesional, que no se queden solo con su paso por el programa, que se superen a ellos mismos. Son oportunidades únicas”.

Elba Rodríguez sugiere, además, que no se dejen llevar por las opiniones o comentarios de otras personas. “Que nadie les permita dudar o ir en contra de sus objetivos”, remarca quien agradece haber seguido adelante y perseguido sus sueños.

