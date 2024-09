El Tucu López apostó al amor y presentó a su nueva novia: quién es Luana Digier

El Tucu López se mostró con una nueva pareja tras el final de su relación con Sabrina Rojas

Después de meses de soltería y versiones de romances varios, el Tucu López sorprendió a todos al presentar oficialmente a su nueva novia. La aparición de la pareja generó los más variados comentarios ya que el actor y locutor mostraba hasta entonces una relación cordial con su ex, Sabrina Rojas, incluso en medio de rumores sobre una posible reconciliación. Pero fue en la función especial de la obra Sinvergüenzas en el teatro Gran Rex, donde decidió ponerle fin a las especulaciones.

Se trata de Luana Digier, una DJ con la que estaría compartiendo su vida desde hace un tiempo. Desde la separación de la actriz, López había sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, aunque ninguna de esas versiones se confirmó, hasta ahora. En este caso, eligió blanquear su noviazgo en su lugar seguro, la obra que comparte con Juan Palomino, Cristian Sancho, Carna Crivelli, Alejandro Cupitó y Alexis El Cone Quiroga.

Tras ello, en el evento teatral, se pudo notar la cercanía y complicidad entre López y Dieger, una joven DJ y productora que se ha destacado en los escenarios de diversos bares y boliches, como ella misma muestra en su cuenta de Instagram. Esta red social, donde tiene más de 9.000 seguidores, es el principal espacio donde Luana comparte su trabajo musical.

El Tucu López se mostró junto con su nueva pareja, la DJ Luana Dieger

El anuncio de la nueva relación generó una ola de curiosidad sobre su identidad y pormenores de su vida. Graduada en la academia Arjaus, la joven logró hacerse un nombre en el ámbito de la música electrónica. En su cuenta de Instagram, a menudo muestra fotografías de sus actuaciones en distintos clubes, consolidándose cada vez más en su carrera.

Fue también en sus redes sociales donde la joven compartió una fotografía de ambos abrazados, acompañada del mensaje “Tan orgullosa de vos”, lo que reveló al público el rostro de la nueva pareja del actor, quien había mantenido su vida sentimental privada luego de sonados romances.

"Tan orgullosa de vos", expresó Luana en una imagen en que se mostró abrazada por el Tucu López (Instagram)

Respecto de López y su situación sentimental, en charla con Teleshow había revelado en los últimos meses que “estamos separados. Pero hablamos siempre. Con Sabrina terminó todo bien, no sé qué puede pasar en el futuro. Nadie sabe. No hubo nada grave entre nosotros, no terminamos mal. Ella es espectacular. No funcionó, hay momentos”.

“Ya no estamos más juntos pero somos dos personas que tienen la mejor del mundo y que podemos, afortunadamente, ir a vernos en nuestros proyectos, apoyarnos, charlar de vez en cuando, cómo andar. Pero sin nada más que eso”, dijo sobre la actriz.

Luana es una DJ reconocida en el ambiente electrónico, con una buena base de seguidores que acompañan cada uno de sus pasos

Sobre las razones que llevaron a ese distanciamiento, explicó que “los seres humanos a veces tenemos desconexiones y a veces tenemos momentos en los cuales no le encontramos la vuelta. Es así de simple, no hay rencores, no hay nada de eso. Son solo un momento en el cual, nuestros caminos están por lugares distintos. En un momento ella arrancó a laburar fuerte en Villa Carlos Paz y yo arranqué a laburar fuerte en la costa. A veces peleábamos sin sentido y seguido. Teníamos caras largas y poco diálogo como en cualquier otro vínculo”.

Además, durante el último tiempo el locutor fue vinculado con otra famosa. En ese sentido, durante la entrevista también despejó dudas sobre los rumores de un supuesto romance con Romina Gaetani: “La vi una o dos veces en una entrevista en un programa de radio que yo tenía en Rock and Pop o en Metro”, enfatizó el Tucu.

“Y jamás hablé por WhatsApp. No tenemos vínculo. No tengo idea si la pobre Romina está de novia, casada o qué, y le están inventando un revoleo”, concluyó desmintiendo una relación amorosa con la actriz.

Sabrina Rojas y Ezequiel Corbo en el recital de Miranda

Por su parte, Sabrina Rojas fue relacionada con varias figuras del mundo del espectáculo. La actriz dejó en claro su deseo de permanecer soltera, en especial luego de que el padre de sus hijos, Luciano Castro, confirmó su vínculo con Griselda Siciliani. Nuevamente se vio en el medio de rumores de romance, pero en esta oportunidad con Ezequiel Corbo.

La conductora de Pasó en América (América) fue vista disfrutando de uno de los shows de Miranda! en el Movistar Arena. Pero quienes estaban allí se encontraron con un detalle inesperado, ya que él subió una foto donde se la ve a Rojas posando ante la cámara, lo que causó revuelo en las redes sociales.

Sobre ese punto, ella aclaró: “Nunca me voy a hacer cargo de lo que no existe. Hace meses que con Corbo hacemos miles de planes y los mostramos en nuestras redes. Nada que ocultar porque nos verán un millón de veces más. Yo no me banco que no barajen que un hombre y una mujer puedan ser muy amigos”, lanzó.