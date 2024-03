Tucu López, tras el final de su relación con Sabrina Rojas, estaría muy cerca de dos famosas actrices

El Tucu López estaría en pareja. Video: Intrusos

Tras dos años juntos, Tucu López y Sabrina Rojas decidieron poner fin a su relación a finales de 2023, a cinco meses de volver a darse una oportunidad. En aquel momento la actriz se refirió al tema, aunque no se animó a ponerle un rótulo: “Nunca nada es definitivo”, señaló, mientras terminaba con las elucubraciones que habían surgido en los últimos tiempos.

Te puede interesar: Sabrina Rojas fue contundente sobre su relación con Luciano Castro tras la separación del actor con Flor Vigna

Los dichos de Rojas en diálogo con Catalina Dlugi daban a entender que no había ni terceros en discordia ni discusiones fuertes de pareja. “Ojalá la vida nos reencuentre, el amor es muy lindo, pero la vida misma, la cotidianeidad nos separa”, aseguraba la actriz, confirmando las versiones.

Mientas no se cerraban definitivamente las puertas a una posible reconciliación, los rumores siempre estuvieron presentes y a ambos se los consultaba en cada oportunidad que se les acercaba un micrófono sobre este hecho. Sin embargo en los últimos días todo cambió, y las especulaciones sobre el presente amoroso de la pareja tomaron otros rumbos.

Según la información brindada por Intrusos (América), Marcela Tauro comenzó a relatar en forma enigmática la nueva conquista del locutor: “Ella es del medio, es actriz, no sé si fue vedette, no estuvo en SEX. Estuvo viviendo mucho tiempo afuera y ahora volvió. Hace mucho tiempo atrás se la involucró, o estuvo en pareja, con el Negro Álvarez”. Fue entonces que Flor de la V sumó datos respecto de la involucrada: “Ella trabajó con Gerardo Sofovich, hacía un personaje, hacía un personaje muy fuerte, principal, no recuerdo si en La Peluquería o en Polémica”.

Izabella Groumann es nombrada como una de las posibles parejas del Tucu López en la actualidad (FB izabella.groumann)

La actriz a la que hacían referencia es , quien además es profesora de educación física, atleta y que pese a haber nacido en Polonia, el sobrenombre por el que es conocido en la Argentina es el de “la alemana”, quien participara en éxitos de la pantalla chica como Grande pa o Brigada Cola, para luego brillar en Carlos Paz en compañía del Negro Álvarez.

Sin embargo, no terminaría todo allí. Minutos después se alimentó la especulación sobre un supuesto vínculo del Tucu con otra reconocida actriz, afirmación que se puso sobre la mesa luego de las palabras de Karina Iavícoli: “Alguien que conocemos todos, que nos debe estar mirando, nos escribió. Yo lo voy a poner en potencial porque me llama mucho la atención, pero hay que contar todo. Esta persona me pone que el Tucu López, él lo pone como afirmación, yo en potencial, que estaría saliendo con Romina Gaetani. Yo lo pongo en potencial”.

Romina Gaetani, señalada como la nueva conquista del Tucu López. Foto: Instagram

En ese momento Tauro interrumpió para expresar: “Mirá que a Isabella, la alemana, la llevó a la casa, la habría llevado a la casa me dicen”. Pese a las especulaciones, ninguna de las involucradas ha confirmado públicamente estas afirmaciones hasta el momento.

Sabrina Rojas y el Tucu Lopez anunciaron su compromiso

En los primeros días de este año, Rojas, en charla exclusiva con Teleshow, se había referido a la posibilidad de una revinculación con López, donde destacó: “Estamos separados. Pero con un contacto fluido y siempre pendientes de cómo está el otro. Sí, hay posibilidad de volver, pero quizás nunca ocurra. Ahora, los trabajos nos separan. Yo tengo 43 años y estoy en una etapa que hago lo que me haga bien. Tenemos ritmos diferentes. Él se adaptó un montón a mi vida. Pero a veces no es suficiente”, detallaría.

Incluso, el conductor no había dudado en afirmar sus deseos de agrandar la familia: “Tengo ganas de ser papá, esperemos que no sea dentro de mucho tiempo. Tengo 41 y estoy en una etapa profesional muy linda en mi vida, además”, ante lo que ella luego expresaría: “Es un montón pensar en agrandar la familia, todavía. En un año, dos, si Dios quiere y seguimos juntos, ¿por qué no?”.