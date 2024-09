Wanda Nara habló de todo: dónde vivirá con sus hijos, su relación con Icardi y el reencuentro en vivo con Eva Anderson

Wanda Nara habló de sus planes para el futuro (Video/América TV/DDM)

El lunes por la noche la televisión se vistió de gala para una nueva edición de los Premios Martín Fierro 2024 y debido a su gran trabajo en la conducción de MasterChef (Telefe), y su futuro rol en Bake Off Famosos, Wanda Nara fue una de las invitadas a la especial celebración. Durante su paso por la alfombra azul, la empresaria habló de su futuro en el país, su relación con Mauro Icardi, de quien se separó en el mes de julio y, además, se reencontró en vivo con Evangelina Anderson, con quien estuvo peleada durante mucho tiempo, y ahora comparte un vínculo especial.

Wanda habló con el cronista de DDM (América TV) y no se guardó nada sobre la relación que mantiene con el padre de sus dos hijas, Francesca e Isabella. “Somos familia y me van a ver mil veces”, fue la escueta respuesta que dio cuando le preguntaron por una posible reconciliación luego de que coincidieran el fin de semana en Buenos Aires. “La verdad es que no me gusta pelear, pero si me buscan, me encuentran”, dijo luego de ser consultada por la resolución de las peleas que protagonizaron.

Esta escandalosa separación generó muchas preguntas y una de ellas fue cómo van a vivir el próximo tiempo, ya que Icardi está instalado en Turquía, jugando para el Galatasaray y Nara tiene sus actividades en Buenos Aires. “Estoy viviendo en Argentina y me voy a quedar acá, hay otro gran proyecto que tenemos y que vamos a hacer acá”, cerró sin dar detalles de cómo será el arreglo con los padres de sus hijos. Caber recordar que, con Icardi, Wanda tuvo a Francesca e Isabella, mientras que los tres hijos mayores -Valentino, Constantino y Benedicto- son fruto de su matrimonio con Maxi López, que hace varios años está instalado en Inglaterra junto a su mujer y su hija.

Esta vez, Wanda asistió a la gala en compañía de su hijo mayor. Las comparaciones surgieron de inmediato hacia la ceremonia del año pasado, cuando habían asistido los cinco menores y, también, Icardi. Aquella noche le dejó un sabor agridulce, ya que se ganó el premio a revelación y a los pocos días recibió los primeros diagnósticos de su enfermedad. Ahora, mantuvo la simpatía y la compostura hasta que puso un freno a las preguntas sobre el delantero: “Hoy no viene, está en casa con los chicos”, fue todo lo que dijo ante la pregunta repetida.

El reencuentro de Evangelina Anderson y Wanda Nara

El reencuentro de Wanda Nara y Evangelina Anderson en los Martín Fierro (Video/América TV/LAM)

El evento, que se llevó a cabo en el Hotel Hilton de Puerto Madero, no solo la hizo lucirse con su look y su trabajo al frente del programa de Telefe, sino que también le sirvió para reencontrarse frente a las cámaras con Evangelina Anderson, antigua enemiga de cuando daban sus primeros pasos en el espectáculo. Las mujeres dejaron el pasado atrás en parte gracias a que sus hijos mayores, Valentino y Bastian, que son compañeros en las inferiores en River Plate y terminaron haciéndose grandes amigos, y sus dos hijas menores, Emma e Isabella, también disfrutan de pasar el tiempo juntas.

“Construimos una nueva relación”, explicó la esposa de Martín Demichelis acerca de su relación con Wanda, que apareció de sorpresa en el móvil de LAM y no dudó ni un segundo en frenar para saludarla, charlar un poco acerca de sus hijos y sumarse a la declaración de una nueva relación: “Somos dos señoras adultas”, cerró Anderson, que también afronta un período de cambios. Su marido asumió recientemente la dirección técnica del Monterrey de México, por lo que próximamente se instalará en el país azteca. Bastian se quedará en Argentina viviendo con su abuela materna, lo que seguramente acrecentará el vínculo con Valentino y Wanda, quizás el empujón necesario para sepultar cualquier resquemor del pasado.