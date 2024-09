La historia del look de Hernán Lirio y Ramoncito en los Martín Fierro 2024: “Me costó conseguir smoking para perro”

Hernán Lirio y su perro Ramoncito se preparan para salir a escena (RS Fotos)

Cada año los Martín Fierro encierran todo tipo de historias, desde discursos polémicos hasta la emoción de los ganadores y sus anécdotas. En ese sentido uno de los que llegó conmovido a la premiación fue Hernán Lirio. El conductor había recibido la noticia entre lágrimas mientras se encontraba en Colombia grabando un nuevo capítulo de su programa Tenés que ir (El Nueve). La noticia tenía un sabor especial, no solo por el esfuerzo que pone en la producción del ciclo sino también por la posibilidad de vivirlo con Ramoncito, su perro, al que considera un hijo y viene de superar la operación de un tumor en el hígado.

Desde temprano, Lirio estuvo en el hotel para ultimar detalles para comenzar su recorrido por la alfombra azul junto a su querida mascota. El conductor y Ramoncito recibieron a Teleshow en la comodidad de su habitación. Dueños de una elegancia única, se robaron las miradas al estar lookeados de la misma manera: cada uno lucía un smoking negro.

Tras la alfombra, Ramoncito se quedará en la habitación del Hilton mirando la transmisión por televisión

Previamente, en una charla con Teleshow, el periodista contó por qué se decidió por este vestuario. “Para esta noche elegí un smoking mío con un moño negro. Me estuve asesorando con Matilda Blanco. Le mandé el look por WhatsApp y me lo aprobó. Desde las 2 de la tarde estuve alojado en una habitación del Hilton. También llamé a mi barbero para cortarme el pelo y la barba”.

En cuanto a la decisión de asistir al evento con su mascota, señaló: “Vine con Ramoncito para recorrer la alfombra, después él se va a quedar en la habitación mirando la transmisión por televisión. Me costó conseguir un smoking para Ramoncito, busqué por Internet pero no había. Así que en las redes de él puse una historia diciendo: ‘si alguien sabe dónde venden smoking para perritos, necesito uno para el Martín Fierro’”. En su terna, el periodista competirá con Resto del mundo (El Trece) conducido por Fede Bal, Por el mundo (Telefe) de Marley y Todos podemos viajar (NET TV) conducido por Silvina Panizzi.

El look de Ramoncito para la alfombra azul de los Martín Fierro

Más allá de la alegría por la nominación al Martín Fierro, Lirio atravesaba días de alta sensibilidad. Es que después de mucha tensión, ansiedad y preocupación, Ramoncito logró superar la operación de un tumor en el hígado. El conductor no disimuló “el miedo y la incertidumbre” por lo que fue la operación de Ramoncito, que tiene diez años y “es todo para mí, es mi hijo”. “¡Gracias Diosito! ¡Gracias virgencita! ¡Gracias viejos! ¡Gracias a todos los que rezaron por Ramoncito!”, comentó una vez que salió de la veterinaria en sus historias de Instagram.

Para celebrar la década de vida de su amigo, el joven compartió en sus redes un video de la llegada del pequeño perro a su vida. En las primeras imágenes se veía a Hernán sacando a Ramoncito de una bolsa y acercándolo a su pecho mientras lo abrazaba con ternura. “Parece mentira que pasaron 10 años. Se fueron volando. Demasiado rápido. Yo sé que todo va a estar bien y vamos a vivir muchos años más juntos. No me imagino mi vida sin Ramoncito. No puedo siquiera pensar en llegar a mi casa y no verlo o despertarme y que no esté al lado mío”, comenzó diciendo Lirio.

El conductor confesó que Matilda Blanco le aprobó el look para la ceremonia

Luego, Hernán continuó describiendo su relación: “Nosotros somos un equipo y aunque sé que no vivimos el mismo tiempo, necesito unos años más juntos. Gracias Ramoncito por enseñarme tanto. Gracias por hacerme reír con tus ocurrencias, con tus locuras. Gracias por secarme las lágrimas cuando lloro y por quedarte al lado mío cuando me agarra ansiedad. Llegaste para alegrarme los días y hacerme saber que con muy poco se puede ser feliz. Te amo peludo hermoso. Felices 10 años. Y a Dios le pido que por favor estés bien, te pueda cuidar de viejito y hacernos más felices aún”, comentó el conductor junto a diferentes fragmentos que mostraban su relación a lo largo de los años.

Lirio se emocionó por la oportunidad de compartir el momento con su perro Ramoncito, quien superó una operación de un tumor en el hígado

Hernán Lirio recibió la noticia de su nominación a los Martín Fierro mientras grababa en Colombia

A casi dos semanas de su operación, Ramoncito se muestra con alegría y entusiasmo por acompañar a su dueño en sus compromisos laborales. La mascota del conductor se muestra llena de energía y totalmente recuperado, como lo demuestra su presencia en la gran fiesta de la televisión argentina, de la que sueñan con retirarse con una estatuilla en la mano.

Crédito RS Fotos