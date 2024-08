La emoción de Hernán Lirio luego de la operación a su perro: “¡Le sacaron el tumor completo!”

Hernán Lirio junto a su perro, Ramoncito

Los últimos días fueron de mucha preocupación para Hernán Lirio, porque tal como relatara en exclusiva a Teleshow, tras su regreso a Buenos Aires luego de un viaje junto con su perro “lo tengo que operar. Le encontraron una bola en el hígado, así que hay que sacársela. Estoy sensible con ese tema”, al destacar el presente de su mascota, con quien comparte sus días.

El conductor no disimuló “el miedo y la incertidumbre” por lo que sería la operación de Ramoncito, que tiene diez años y “es todo para mí, es mi hijo”. Sobre los detalles de lo que vendría expresó: “Lo opera el equipo del doctor Romero, eso también es una tranquilidad. Él es el veterinario de Ramoncito de siempre. Así que va a ser un día bastante fuerte para mí. Él tiene una bola, no quiero decir la palabra, pero la tiene al lado del hígado, está agarrado por fuera, se lo pueden cortar. En dos meses esa bola creció el doble. Una vez que lo saquen, tienen que analizarla para ver si es algo benigno o maligno. Si es algo maligno, le tienen que hacer quimioterapia. Yo tengo fe de que va a salir todo bien, que se va a recuperar y espero tenerlo muchos años más. Él tiene diez años, pero su raza vive 17 o 18 años”, contó el locutor.

Hernán Lirio fue compartiendo con sus seguidores en las redes el minuto a minuto de la salud de su mascota

Finalmente, este miércoles por la tarde llegó el momento de la intervención quirúrgica, y en las últimas horas publicó en sus historias de Instagram un mensaje en el que destacó: “¡Gracias Diosito! ¡Gracias virgencita! ¡Gracias viejos! ¡Gracias a todos los que rezaron por Ramoncito!”, para luego explicar que ya se encontraban en su domicilio.

En charla con Teleshow, además expresó: “Lo operaron. ¡Le sacaron el tumor completo! Gracias a Dios salió todo bien”, colmado de emoción por cómo había transitado ese momento su mascota, que hace poco más de una semana cumplió diez años.

Hernán Lirio compartió su emoción tras confirmarse el resultado de la intervención quirúrgica

Para celebrar esta fecha especial, el joven compartió en sus redes un video de la llegada del pequeño perro a su vida. En las primeras imágenes se veía a Hernán sacando a Ramoncito de una bolsa y acercándolo a su pecho mientras lo abrazaba con ternura. “Parece mentira que pasaron 10 años. Se fueron volando. Demasiado rápido. Yo sé que todo va a estar bien y vamos a vivir muchos años más juntos. No me imagino mi vida sin Ramoncito. No puedo siquiera pensar en llegar a mi casa y no verlo o despertarme y que no esté al lado mío”, comenzó diciendo Lirio.

Luego, Hernán continuó describiendo su relación: “Nosotros somos un equipo y aunque sé que no vivimos el mismo tiempo, necesito unos años más juntos. Gracias Ramoncito por enseñarme tanto. Gracias por hacerme reír con tus ocurrencias, con tus locuras. Gracias por secarme las lágrimas cuando lloro y por quedarte al lado mío cuando me agarra ansiedad. Llegaste para alegrarme los días y hacerme saber que con muy poco se puede ser feliz. Te amo peludo hermoso. Felices 10 años. Y a Dios le pido que por favor estés bien, te pueda cuidar de viejito y hacernos más felices aún”, comentó el conductor junto a diferentes fragmentos que mostraban su relación a lo largo de los años.

La reacción de Hernán Lirio al saber que estaba nominado a los Martín Fierro

La emoción también está marcada por este presente profesional, luego de que confirmara a puro llanto que su ciclo Tenés que ir (Canal 9) estaba nominado como mejor programa de viaje y turismo. El periodista, que se encontraba grabando su ciclo en el exterior, comentó la noticia entre lágrimas en sus stories de Instagram. Con su perro en brazos, el joven expresó: “Estamos nominados al Martín Fierro, qué alegría enorme Ramoncito, Ary Cornell, Moni y todos los que hacemos este hermoso programa. Gracias APTRA. Disculpen la emoción, me salió de adentro y aunque salga horrible llorando, este soy yo. Son lágrimas de felicidad”.

“Lo estaba viendo y justo nos llamó el encargado del hotel donde estábamos. Me doy vuelta y se ve que en ese momento dijeron los nominados. Y me empezaron a entrar 200.000 mensajes al teléfono y no lo podía creer. Es fuertísimo, es la primera nominación al Martín Fierro en Aire. Este programa lo empezamos el año pasado, lo hacemos muy a pulmón con mi productora, que es muy chiquita. Somos solamente seis personas y entre todos hacemos todo”, contó en una charla con Teleshow sobre cómo recibió la noticia.