Natalia Oreiro sorprendió con un abrupto cambio de look: el motivo

Natalia Oreiro sorprendió con un impactante cambio de look para su nueva serie en Disney+ (Archivo)

Natalia Oreiro vuelve a estar en el centro de atención, pero esta vez no solo por su talento como actriz, sino por su reciente cambio de look. Con un estilo que mezcla elegancia y audacia, la uruguaya dejó atrás su característico cabello largo y oscuro para lucir un estilo más moderno y atrevido, perfectamente alineado con el nuevo papel que interpretará en la pantalla chica.

Su transformación física se vio plasmada en las primeras imágenes del rodaje de su próxima serie, donde encarna a una mujer que, al igual que su apariencia, sufrirá una profunda transformación emocional. El nuevo look de Oreiro no es solo un cambio estético, sino también una señal de la reinvención de su personaje en La jefa aunque no quiera, la nueva comedia negra que protagonizará para Disney+.

Su cabello se pudo ver igual de largo, con algunas ondas pero en un tono mucho más claro que el de su color natural. En este ocasión apostó a un cobrizo más bien anaranjado, que actualmente está muy de moda y, a su vez, lo combinó con un vestuario urbano y desenfadado acorde para el personaje de Vanesa Mastone, una profesora argentina que, tras una vida acomodada en París, regresa a su país natal para enfrentar una realidad familiar inesperada y cargada de tensiones.

La nueva apariencia de Natalia Oreiro en La jefa, aunque no quiera, la nueva serie de Disney+ (Instagram)

El nuevo estilo de Oreiro también refleja una tendencia en su carrera profesional: una constante evolución y adaptación a los tiempos. En los últimos años, la actriz demostró ser una figura clave en la ficción argentina, tanto en la pantalla grande como en las plataformas de streaming. Tras haber dejado su marca en películas como Casi muerta (Prime Video) y Asfixiados (Star+), y luego de su exitosa participación en Iosi, el espía arrepentido (Prime Video) ahora retoma el rol protagónico junto a Disney+ para esta nueva ficción.

Natalia Oreiro interpretará a Vanesa, una profesora de literatura que debe regresar al país por la muerte de su padre (Instagram)

La Jefa, aunque no quiera es la nueva serie que protagonizará Natalia Oreiro por Disney+, acompañada de un gran elenco, y para cuyo papel tuvo que cambiar radicalmente su look (Instagram)

De qué trata la serie

La nueva serie que protagonizará Natalia Oreiro contará con la participación de Jorge Marrale, Paola Barrientos, Luis Ziembrowski, Juan Ingaramo, Muriel Santa Ana, Claudio Martínez Bel y Fernán Mirás (Instagram)

En La jefa aunque no quiera, Natalia Oreiro interpreta a Vanesa, una profesora de literatura que, tras años de vivir en París, debe volver apresuradamente a Buenos Aires debido a la repentina muerte de su padre, Carlos Mastone. Este regreso, en principio forzado y doloroso, pronto toma un giro insospechado cuando ella descubre que su padre no era solo el dueño de una bailanta en el conurbano bonaerense, sino también el líder de una banda criminal dedicada a los piratas del asfalto.

Lejos de los libros y de las aulas parisinas, Vanesa se encuentra inmersa en el oscuro y violento mundo del crimen organizado. La muerte de su padre deja a la banda sin un líder, y aunque ella parece la menos indicada para asumir el control, el paso del tiempo y las circunstancias la empujan a ocupar ese lugar. Así, su apariencia renovada simboliza también su transformación interna: de académica a líder inesperada de una banda familiar.

A su vez, el cambio de look de Natalia Oreiro no fue lo único que causó sensación. Las primeras imágenes del rodaje, reveladas recientemente, mostraron algunas de las locaciones elegidas para la serie, entre ellas el icónico cementerio de la Chacarita y un club nocturno en las afueras de Buenos Aires. En estas escenas iniciales se puede ver al elenco completo, que incluye a reconocidos actores argentinos como Jorge Marrale, Paola Barrientos, Luis Ziembrowski, Juan Ingaramo, Muriel Santa Ana, Claudio Martínez Bel y Fernán Mirás.

Cada uno de ellos interpreta a un miembro de la familia Mastone o a personas cercanas al círculo criminal, que tendrán roles clave en la vida de la protagonista interpretada por Oreiro. Marrale es Roby, el tío de Vanesa y mano derecha de su padre; Barrientos es Mirta, la segunda esposa de Carlos, mientras que Ziembrowski da vida a El Viejo, un primo de Vanesa y veterano en la banda. Por otro lado, Fernán Mirás encarna a Leandro, el líder de una banda rival y exnovio de Vanesa, aportando una carga adicional de drama y tensión emocional a la trama.