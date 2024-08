Luisana Lopilato presentó el “Bublé Gym”, pero un comentario de su esposo provocó la risa de sus seguidores

Luisana Lopilato compartió su rutina de ejercicio (@luisanalopilato)

Desde sus días de relax hasta sus recetas de cocina, Luisana Lopilato acostumbra a compartir los detalles de su vida con sus casi siete millones de seguidores en Instagram. En ese sentido, la artista aprovechó para mostrarle a sus fanáticos su rutina de ejercicios en el “Bublé Gym”. Sin embargo, un reproche de su esposo en los comentarios del video provocó la risa de sus fans.

Con mucho entusiasmo, este jueves la actriz publicó en sus stories un video para invitar a sus fans a seguir su entrenamiento de piernas desde casa. “Me han preguntado muchísimo por mis rutinas así que entrá a mi perfil para poder verlas”, comenzó diciendo Lopilato mientras lucía un conjunto deportivo rosa. En la siguiente imagen se la veía posando frente a una barra de pesas al tiempo que incluía una divertida frase sobre su lugar de práctica: “Hoy no hay excusas, aunque el sillón esté muy cerquita”.

“Bublé Gym, sin excusas”, se leía en los primeros segundos de video en los que la actriz se disponía a mostrar su rutina. Además, en la descripción, la artista agregó el detalle de los ejercicios: “Porque lo bueno se comparte, acá va un entrenamiento que me gusta hacer cuando no me pongo excusas. Hacer entre 4 y 5 series o 10 y 12 repeticiones de sentadillas en caja, peso muerto rumano (RDL) hacia sentadilla sumo, zancada hacia adelante con peso sobre la cabeza seguida de zancada inversa y sentadilla sube/baja con salto”.

El comentario de Michael Bublé a Luisana Lopilato

Lejos de la seriedad que Lopilato mostraba en su rutina, Michael Bublé hizo un divertido comentario que provocó la risa de sus seguidores. “La verdad es el gimnasio de Lu, nunca fui”, agregó el cantante junto a un emoji de una cara triste. Las respuestas no se hicieron esperar y los fans respondieron a la ocurrencia del canadiense. “Pero lleva tu apellido”, “mantendré su secreto”, “ambos llevan ese apellido”, “excelente aclaración”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los fanáticos junto a emojis de risa.

Por último, en sus stories Luisana invitó a sus seguidores a sumarse a su próxima rutina y les preguntó en qué área del cuerpo les gustaría que se focalizara: “¿Qué quieren que les comparta la próxima? ¿Abdominales, brazos o para todo el cuerpo?”. En la habitación se pueden ver los elementos con los que Luisana cuenta para entrenar en su propio gimnasio. Desde mancuernas a pesas kelber (las cuales se acostumbra a usar en los ejercicios de crossfit), la actriz también cuenta con una máquina de remo, cinta para correr y caminadora.

El día de spa de Luisana Lopilato

Días atrás, Luisana también compartió cómo cuida su cuerpo y su piel. “Spa Day” (día de spa) anunció por medio de un cartelito escrito en letras negras, por medio de un video que subió a su cuenta. “Cuando puedo, me hago un espacio para mí y lo disfruto mucho. Contame vos cómo recargas energías”, les contó y les pidió a sus seguidores.

Acto seguido, se pudo ver a una de las protagonistas de Casados con Hijos en plena tarea de ocuparse de su piel. Con una vincha de toalla en la cabeza, Luisana se paró frente al espejo del baño y comenzó a aplicarse una crema en toda la extensión de su rostro. Después, con un cepillo especial lo pasó por su cara para extraer espinillas y puntos negros, a modo de suavizar la piel con un pulido. Después, se enjuagó y secó en profundidad, para continuar con el siguiente paso de la rutina. Se colocó una máscara que solo le dejó al descubierto los ojos y la boca.