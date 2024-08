Luisana Lopilato intentó cocinar una receta viral, pero el resultado no fue el esperado

Luisana Lopilato Cocina para los niños Teleshow Argentina

Desde su residencia en Vancouver, Canadá, Luisana Lopilato comparte habitualmente en Instagram momentos de su vida diaria, donde también incluye recetas para niños. El último domingo, la actriz intentó preparar una receta que pensó sería del agrado de sus hijos: salchichas en forma de pulpo, llamadas “salchipulpos”. Sin embargo, el resultado no fue el esperado, tal como ella misma mostró entre risas.

“Quise probar receta viral y fallé. ¡Igual a los chicos les encantó la idea! Salchipulpos, mi versión. Una idea para sorprenderlos en el Día del Niño”, destacó la intérprete en el texto que acompaña las imágenes, en el que comenzó aclarando que todo se debió a que “justo hoy tengo un montón de niños en casa, y voy a probar porque hace mucho no uso la air fryer. Parece un comercial, pero no lo es”, aclaró en caso de que sus seguidores así lo interpreten.

La receta, que se suponía debía ser sencilla y rápida, consistía en cortar las salchichas por la mitad y luego realizar cortes paralelos para simular tentáculos. A pesar de seguir estos pasos, el resultado final sorprendió a Lopilato por su apariencia. “Me salió quemadito, así, crispy, como me gusta a mí, pero me salió,” admitió la actriz en uno de los videos que subió a su cuenta.

Lopilato explicó que el motivo del “fallo” se debió a la falta de tiempo y a las prisas típicas de una “madre en apuros”. En lugar de cocinar las salchichas de la manera tradicional, decidió utilizar una freidora de aire para acelerar el proceso, aunque al momento de ajustar la temperatura del artefacto, lo hizo en 400°F, lo que representa unos 204°C, lo que según sus seguidores fue el detonante principal para que el resultado sea así, sumado a la cantidad de tiempo que se le dio. Sin embargo, a pesar del percance, Lopilato se tomó el error con humor.

En su perfil, que cuenta con casi 7 millones de seguidores, los comentarios no tardaron en llegar, muchos de ellos con diferentes consejos en caso de que quiera volver a intentar este tipo de recetas: “Igual para salchichas, 200 grados es un montón. Hago bizcochuelos y carnes con 180 grados. Aunque fuera poco tiempo, las salchichas ya vienen precocidas, solo necesitan un golpe de calor”, en tanto que otros intentaron trazar un paralelismo entre la propia Lopilato y el icónico personaje que encarnara en la comedia Casados con hijos: ”Esa era Paola cocinando una receta de Moni”.

La presencia constante de la actriz en redes sociales mostrando aspectos de su vida privada, incluso sus experimentos culinarios, es una forma de conectar con sus seguidores y compartir un lado más cotidiano y familiar de su vida, lo que sin dudas encanta a sus fans aún cuando las cosas no salen como se esperaba.

Por caso, la semana última, la protagonista de películas como Perdida y La corazonada le dio acceso a sus seguidores a su huerta, un sitio muy especial en su propiedad al que elige llamarlo como “mi lugar feliz”. Allí apareció mostrando con orgullo todas las verduras y hortalizas que posee, como plantas de kale, morrones verdes, tomates que todavía no están para ser cosechados, zucchinis y chiles.

Video Luisana Lopilato compartió una pasión inédita: "El lado de mí que no conocían"

“El lado de mí que no conocían”, contó Luisana, mientras enseñaba todas sus plantas, cubiertas por gotas de agua. “Amo mi huerta, amo regalarla. Es mi rincón de verano”, escribió, mientras en las imágenes se la ve con ropa cómoda, de short y remera grande ocupándose de sus vegetales armada con guantes de jardinería y regadera.

“Mi obsesión con mi jardín secreto. Mi lugar feliz”, puso, mientras mostraba que esa fue su tarea de domingo en días de verano, en donde las temperaturas en donde vive oscilan entre lo 22° y los 29°. Pero no estuvo sola en su labor. Su hija Vida compartió una tarde en contacto con la naturaleza y de valioso tiempo entre madre e hija. El furor por cosechar uno mismo los alimentos y tener una pequeña huerta en el patio de casa se volvió una tendencia de los últimos años.