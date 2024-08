Yuyito González desterró los rumores de crisis con Javier Milei: “Estamos casados”

Yuyito González Habló De Sus Crisis Con Javier Milei (Video: Empezar el día/Ciudad Magazine)

Hace unas semanas Javier Milei y Yuyito González oficializaron su relación luego de haber sido captados por las cámaras saludándose con un beso en la boca en un evento en el Palacio Libertad, antes llamado Centro Cultural Kirchner (CCK). Algunos días después, se mostraron juntos en Rosario, cuando el primer mandatario dio una charla en la Bolsa de Comercio. “Junto a mi novia”, escribió el líder libertario en la foto que publicó en sus redes sociales, donde también aparecían la diputada Romina Diez y el vocero presidencial Manuel Adorni, dándole de esta manera un tinte más oficial a la relación. Sin embargo, con el correr de los días empezaron a circular algunos rumores sobre el fin del romance, que la actriz decidió desactivar.

Todo se inició porque cada mañana, desde que hicieron pública su relación, Yuyito le dedica al presidente la apertura de su programa Empezar el día. Pero un día decidió no hacerlo y se dispararon las versiones de ruptura. Cansada de las especulaciones, y visiblemente molesta, la exvedette habló del tema en el ciclo que se emite por la señal Magazine: “Tengo que aclarar hasta las canciones, ayer me la dediqué a mí la canción porque yo lo valgo, me lo merezco”, señaló al comienzo de su testimonio.

“No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis, estamos casados ya, Javier y yo, estamos casados, a ver si se entendió, nos casamos entre nosotros, Dios y nosotros”, lanzó de manera contundente. “Va a ser para toda la vida, es para toda la vida, así que por favor no se malgasten en tirar mala onda porque no existe, no nos entran las balas ¿Les quedó claro?, continuó, con la intención de que dejen de inventar internas en su relación que no son reales y solo causan dolor.

“Y de paso le mando un beso a mi amor, que lo amo”, cerró, hablándole directamente a Javier Milei. Para dejar en claro el amor que hay con el primer mandatario, su look estuvo dedicado al economista: “Encima tengo el saco de los corazones felinos”, bromeó la conductora, mientras mostraba esta prenda con corazones estampados con manchas de leopardo en tonos negros y marrones. “Mirá lo que es la intuición, el inconsciente, el corazón felino. La remerita es mía. Este escote ya saben a quién se lo dedico, no hace falta que aclare. Me distraje con el escote”, cerró el tema.

Amalia González y Javier Milei saliendo del CCK, el día del primer beso en público (NA)

Es la segunda vez que Amalia hace referencia a la posibilidad de pasar por el altar. La primera fue al día siguiente de la presentación en sociedad en la puerta del CCK, durante la presentación de la Ley de Juicio por Jurados, que organizó el titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. “¿Casándome? Mirá, no sería un ítem que estuviera en los planes la verdad. No es hoy el objetivo, pero creo que si en una relación de pronto la vida te sorprende porque llegás a esa instancia de sentimiento, es porque realmente te estará pasando algo grande y todavía querés ponerle más a la relación”, dijo al aire de su programa en Magazine.

“Estoy de novia. Sí. Hay que acostumbrarse a la palabra novia cuando no la venís trayendo de mucho tiempo. Pero bueno, es muy lindo. La verdad que es lindo. Es hermoso. Y está bueno intentarlo también”, declaró, ante sus compañeros de trabajo, quienes la felicitaron por la revelación. Cabe recordar que previamente Miley y Yuyito se habían mostrado en el Teatro Colón el pasado 23 de julio, cuando ella fue la invitada especial del presidente en la última función de la ópera Carmen, aunque habían llegado por separado.