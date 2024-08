Milei publicó la primera foto oficial junto a Yuyito González: “Junto a mi novia”

La foto que difundió Milei, junto a Yuyito González, la diputada Romina Diez y el vocero presidencial Manuel Adorni (X)

El presidente Javier Milei difundió anoche su primera foto oficial junto a Amalia “Yuyito” González. “Junto a mi novia”, sostuvo el mandatario en un texto junto a la imagen, publicada en sus redes sociales previo al discurso que brindó en la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Previa de mi conferencia en la Bolsa de Comercio de Rosario junto a mi novia Yuyito González, la diputada nacional por Santa Fe Romina Diez y el maravilloso vocero presidencial Manuel Adorni. ¡Viva la libertad, carajo!”, escribió Milei. La publicación, luego, fue compartida por la exvedette con la frase “salida de viernes con mi novio” y la canción Love Is in the Air.

Amalia "Yuyito" González, junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ayer, en Rosario (RS Fotos)

La relación sentimental del Presidente fue confirmada por la conductora el pasado 14 de agosto, durante su programa Empezar el día, luego de que fueran captados por las cámaras saludándose con un beso en la boca en el exCentro Cultural Kirchner (CCK), hoy Palacio Libertad. “Hay que acostumbrarse a la palabra novia cuando no la venís trayendo de mucho tiempo. Pero bueno, es muy lindo. La verdad que es lindo. Es hermoso. Y está bueno intentarlo también”, indicó, ante la consulta de sus compañeros de piso.

En aquel momento, incluso, se refirió a la posibilidad de pasar por el altar: “¿Casándome? Mirá, no sería un ítem que estuviera en los planes la verdad. No es hoy el objetivo, pero creo que si en una relación de pronto la vida te sorprende porque llegás a esa instancia de sentimiento, es porque realmente te estará pasando algo grande y todavía querés ponerle más a la relación”. Después del programa ratificó, frente a un grupo de periodistas que la esperaba, que se encontraba “enamorada”.

El mencionado encuentro entre ambos ocurrió durante la presentación de la Ley de Juicio por Jurados, que organizó el titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Sin embargo, la primera salida pública fue en el Teatro Colón el pasado 23 de julio, cuando la mujer fue la invitada especial del presidente en la última función de la ópera Carmen.

Según relató González durante una entrevista con Mirtha Legrand, conoció a Milei en un evento en el Luna Park, a fines de mayo y, más tarde, él la llamó personalmente para invitarla al teatro. También confesó en esa ocasión que el Jefe de Estado le prometió tener una nueva cita después de los Juegos Olímpicos, salida que se concretó durante una cena a solas y lejos de las cámaras.

En noviembre del año pasado, el entonces candidato presidencial había visitado a la conductora en su programa de Ciudad Magize “Sos muy simpático, fachero. Qué buena onda”, dijo al comienzo de la entrevista, iniciando un coqueteo al aire. En aquel momento, Milei mantenía una relación con la humorista Fátima Flórez.

La conferencia de Javier Milei en Rosario

Más allá de la publicación en las redes, y en su discurso ante las autoridades de la Bolsa de Comercio, el presidente Javier Milei ratificó la decisión de vetar la reforma previsional que el Senado convirtió en ley el pasado jueves, lo que desató un fuerte malestar en el Gobierno por su objetivo de mantener el déficit cero. “Mi palabra no se negocia, no le voy a dejar pasar un milímetro a los degenerados fiscales”, sostuvo.

“Tenía otro discurso, pero como en la Argentina pasan cosas, tuve que modificarlo”. Así comenzó su disertación.

Javier Milei cuestionó al kirchnerismo y a Juntos por el Cambio tras la aprobación de la reforma jubilatoria en el Senado

Previo al acto, el Gobierno había adelantado que vetaría totalmente la reforma previsional que se aprobó este jueves por la noche en el Senado de la Nación porque afecta “el equilibrio fiscal”. “Es tan claro el desastre que causó el kirchnerismo con eso que durante el gobierno de Macri eso se intentó corregir. Hubo 14 toneladas de piedras para poner en orden el sistema previsional. Entonces, la pregunta es: eso en el gobierno, los kirchneristas lo vieron… Lo vio Juntos por el Cambio… ¿me pueden decir qué carajo hicieron todos votando a favor de quebrar el sistema previsional y arruinarle la vida a los argentinos? Si eso no es populismo, si no es demagogia y si eso no es ser un mentiroso farsante, quisiera saber de qué estamos hablando”, lanzó.

“Hace dos meses dije que si los degenerados fiscales quieren romperme el programa económico lo voy a vetar. Ayer los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate que implica un 62% del PBI de toma de deuda. Frente a semejante acto de irresponsabilidad, populismo y demagogia, no me queda otra que cambiar el discurso y venir a contarles”, insistió el Presidente visiblemente molesto. En ese sentido, denunció que la oposición busca perjudicarlo, pero ratificó que irá por la reelección.

El presidente Javier Milei (foto de archivo)

Además, recordó que “lo primero que hay que tener en cuenta es la mentira sobre la que se apalancaron los diputados y senadores. Durante el vergonzoso gobierno K, las jubilaciones terminaron 30% abajo. Desde que nosotros llegamos al poder, las jubilaciones están un 5 por ciento arriba. Le ganaron a la inflación. Otra cosa que resulta interesante es la contradicción de la política. Los irresponsables de la Cámara de Senadores, de manera demagógica y exterminadora de jóvenes”.

Milei aprovechó para defender su gestión al asegurar: “Hemos tenido la mejor performance fiscal en la historia argentina. Y como esto está dando resultado, la basura de la casta política quiere rompernos el equilibrio fiscal. Porque si sale bien se les terminó el curro. Yo esto lo voy a tener que financiar, voy a tener que aumentar la inflación o la presión fiscal al punto que termino destruyendo la tasa de crecimiento. Estoy condenando a nuestros nietos a vivir en una situación miserable”.

“No es simpático hacer lo que hice, pero prefiero decirles una verdad incómoda a una mentira confortable. Para mentiras confortables pueden ir a buscar a los senadores que votaron ayer, esos mentirosos los van a empobrecer y le van a arruinar la vida a sus hijos y nietos. Yo vine acá a poner el pellejo para salvar a la Argentina, no para hundirla”, agregó.

En una parte de su discurso, Milei realizó un comentario -sin hacer una mención puntual al expresidente- sobre los videos que se dieron a conocer en las últimas semanas de Alberto Fernández en Casa Rosada. “Por suerte el sillón de Rivadavia mucho no lo uso. No se me pegan costumbres raras, soy libertario conservador… o sea que somos monógamos y esas cosas”, señaló.