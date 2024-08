Nicole Neumann compartió un momento íntimo junto a sus cuatro hijos: “Amo estas noches en familia”

La modelo enseñó su tiempo en familia a través de las redes (Video: Instagram)

A dos meses del nacimiento de su hijo Cruz, Nicole Neumann se tomó el trabajo de dividir su vida profesional y laboral. La modelo no solo se encargó de pasar todo el tiempo necesario con su bebé, sino también con sus tres hijas Indiana, Allegra y Sienna Cubero, producto de su anterior relación con Fabián Cubero. En ese marco, la empresaria enseñó el tiempo de calidad que pasa con las jóvenes y enterneció profundamente a sus seguidores.

Luego de pasar el Día de la Niñez en familia, Nicole se desocupó de sus proyectos laborales en su apretada agenda y lo reemplazó con un momento con sus hijos a solas. “Amo estas noches de pelis y comida en familia”, escribió la panelista de Los 8 Escalones (El Trece) en un video que subió a su cuenta personal de Instagram. En este, se la puede observar junto a las tres niñas, quienes la acompañan en el sillón mientras ven el contenido de la televisión.

A espaldas de la modelo, Indiana cuidando a su hermanito

Además, los seguidores de la modelo pudieron apreciar a Indiana encargándose de su hermanito, quien parece haberse entregado a los brazos de Morfeo. En un intento de que su estado continúe así, la adolescente fue dando algunos pasos hacia un lado y luego al otro para evitar que su madre se levante. Una vez más, este acto por parte de la primogénita de Nicole dejó en claro el gran amor que siente por el flamante miembro de la familia, de quien prácticamente no se despegó desde que vino a este mundo el pasado 18 de junio.

Cabe recordar que Nicole fue cuestionada en reiteradas ocasiones por la crianza de sus hijos, en especial por Cruz. Tan solo unos días atrás, la modelo expresó su enojo contra los internautas que la acusan de no cuidar del pequeño, quien parece haber estado acompañado en todo momento tanto por sus progenitores como por sus hermanas. En ese marco, la actriz se sentó ante la cámara para expresar todos los pensamientos que contuvo ante las opiniones inusitadas sobre su bebé.

Las menores de las hermanas, Sienna y Allegran disfrutaron de la película con su mamá

“Obviamente la gente lógica y que no está en las redes para estar juzgando y criticando a otras mujeres lo entiende”, comenzó diciendo la empresaria luego de la ola de comentarios negativos que recibió por parte de “ciber arpías”. Este fue el apodo que eligió para quienes criticaron su estilo de vida, el cual intenta distribuir entre su flamante maternidad, compromisos laborales y su propio bienestar físico y mental.

“Cuando yo hago un video, lo hago en 15 o 20 minutos porque me apuro porque quiero estar con mi bebé, que es lo que hago desde que nació. Estoy encerrada con él porque no quiero que tome frío, no quiero llevarlo a ningún lado hasta que tenga las vacunas, etcétera”, aseguró respecto a los cuidados que lleva a cabo con Cruz, los cuales deja en evidencia en su actividad en las plataformas sociales. Además, dejó en claro que su marido, Manu Urcera, está presente en la crianza de su hijo y se ocupa tanto de él como lo hace ella.

“La verdad es que me siento medio una naba teniendo que aclararlo. Mi hijo está con el papá. Los bebés también tienen papá y les encanta y está bueno darles el lugar de paternar. No es que porque le está cambiando el pañal y el bebé hizo ‘¡gua!’ la mamá tiene que salir corriendo’. Para nada. Es la forma de comunicarse de los bebitos”, ejemplificó Nicole, quien les dejó en claro a sus seguidores que “no estaba pasando hambre, frío, ni nada”, cerró la modelo, quien hasta este momento eligió no mostrar el rostro del recién nacido.