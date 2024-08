Nicole Neumann, enojadísima después de que sus seguidoras la acusaron de no cuidar a su bebé: “Son ciber arpías”

El enojo de Nicole Neumann por acusarla de no cuidar a su hijo: "Son ciber arpías" (Video: Instagram, Nikitaneumannoficial)

A casi dos meses del nacimiento de su hijo Cruz, Nicole Neumann comparte el día a día de su flamante maternidad de su primer hijo con Manu Urcera. Desde sus redes muestra cómo es la preocupación de sus hermanas por el recién llegado a la familia, la ternura de verlo crecer y también cómo aprovecha el tiempo que puede para dedicárselo a si misma. Lo que terminó generando una inesperada e insólita polémica.

La modelo compartió videos en sus redes ejercitándose, en calza y musculosa y contando cómo es su vida desde la llegada de su hijo. “¡Acá vamos, cómo podemos pero vamos!”, escribió. “Sí, me desperté a las 2 AM, 4 AM, 6:30 a 7:45 AM dando vueltas en la cama con bebé”, expresó, divertida junto a imágenes en donde aparece entrenando con mancuernas y trabajando piernas.

Sin embargo, parece que recibió una ola de comentarios negativos vinculados al tiempo que se tomó para si misma y a través de un video que filmó desde su auto realizó un descargo contra quienes denomino “ciber arpías”. “Obviamente la gente lógica y que no está en las redes para estar juzgando y criticando a otras mujeres lo entiende”, comenzó diciendo.

Nicole Neumann se filmó entrenando: “Acá vamos como podemos” (Video: Instagram, Nikitaneumannoficial)

“Cuando yo hago un video, lo hago en 15 o 20 minutos porque me apuro porque quiero estar con mi bebé, que es lo que hago desde que nació. Estoy encerrada con él porque no quiero que tome frío, no quiero llevarlo a ningún lado hasta que tenga las vacunas, etcétera”, aseguró, sobre los cuidados que tiene con su bebé, molesta por ser blanco de una particular polémica.

Allí aseguró que Manu Urcera es un padre presente y que ocupa de Cruz tanto como ella. “La verdad es que me siento medio una naba teniendo que aclararlo. Mi hijo está con el papá. Los bebés también tienen papá y les encanta y está bueno darles el lugar de paternar. No es que porque le está cambiando el pañal y el bebé hizo ‘¡gua!’ la mamá tiene que salir corriendo’. Para nada. Es la forma de comunicarse de los bebitos”, ejemplificó.

“No estaba pasando hambre, frío, ni nada. Así que quédense tranquilas las ciber arpías. Les mando un beso enorme. ¡Mua!”, arrojó, señalando a quienes se meten con su forma de ser madre.

La tierna foto de Nicole Neumann junto a su hijo Cruz (Instagram, Nikitaneumannoficial)

Hace unos días Nicole publicó dos imágenes y un video que causó mucha repercusión entre los usuarios. Es que si bien Neumann aún no mostró la cara de su bebé Cruz, ella sí muestra cómo crece su hijo y publica mucho contenido. En este caso publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se lo puede escuchar a su hijo.

En modo selfie, la animadora filmó el audiovisual en donde se puede oír la voz de su bebé. “El sonido más dulce y placentero que escucharán hoy”, comentó la influencer mientras miraba a la cámara y enfocaba al pequeño cuando lo amamantaba.

El video provocó un sinfín de elogios para ella y el pequeño al igual que para sus tres hijas Sienna, Allegra e Indiana, con quienes también publica mucho contenido y son fruto de su exmatrimonio con Fabián Cubero. Además, Nicole publicó una foto frente al espejo con su hijo en brazos aunque cubrió su carita con un emoji y publicó otra de sus piecitos y se mostró muy enamorada del pequeño.

En las mismas redes sociales, ella destacó cómo es su marido como padre. “Manu es un genio. No parece primerizo, muy canchero y baboso con su bebé”, comentó, acompañando sus palabras con una emotiva foto del piloto de automovilismo junto a Cruz, recostado a su lado.