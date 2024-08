Martín Fierro Digital 2024: la hija de Dani La Chepi contó el insólito uso que su madre le da a las estatuillas que ganó

La hija de Dani La Chepi reveló el uso que su madre le da a las estatuillas de Martín Fierro que se ganó (Video: El Trece TV)

Dani La Chepi asistió con su hija Isabella a la premiación de los Martín Fierro Digital 2024. Y fiel a su estilo, la humorista protagonizó junto a la pequeña un momento por demás desopilante en el alfombra roja por un comentario que Isa realizó al aire.

“Siempre juntas”, dijo la influencer ante la pregunta de los conductores de la alfombra. “Me gusta estar con mi mamá”, dijo Isa. “Y sí, somos compañeras y todo lo hacemos juntas. Igual, la última vez que vino ella fue en el 2018, cuando se ganó el Martín Fierro por la Mejor Labor Humorística Infantil. Y ahora anda con el celular sacándose fotos con los youtubers: ‘¡Mamá, me muero! ¡Sacame!’. Está meta selfie... No, cómo pasa el tiempo, no se puede creer...”, reflexionó La Chepi.

Los conductores se sorprendieron por el galardón que levantó Isa en el pasado y le preguntaron acerca de su peso, si tenía idea de cuánto pesa la estatuilla. “Es pesado el Martín Fierro”, comenzó diciendo y luego largó un comentario muy hilarante: “Mi mamá lo usa para sostener las puertas en casa”. “Eso no lo tenía que decir. ¡Chicos, edítenlo!”, se rió la humorista. “Hay varios en casa. En el 2022 me gané dos, el de Oro y no tengo casa grande como para ponerlos en una repisa tipo (Marcelo) Tinelli a todos los trofeos. Entonces lo vamos poniendo ahí y sí, sostienen las puertas”, agregó luego, en el mismo tono humorístico.

Dani La Chepi e Isabella en los Martín Fierro Digital

Luego, a la humorista le preguntaron acerca de sus expectativas de esta noche, si le gustaría ganar algún premio. “Tengo compañeros y compañeras en la terna que yo los miro y consumo muchísimo y me hacen reír mucho. Yo creo que hay gente nueva que también merece ganarlo. Así que, yo no creo que gane, pero estamos acá”, respondió La Chepi sin falsa modestia. Entonces Isabella volvió a la carga con otro comentario gracioso. “¡Yo quiero comer! Tengo demasiada hambre”, dijo entre risas. “Es la hora de la cena, sí. Así que por lo menos un tupper con canapés de algo me voy a llevar”, cerró Dani con la escena.

En el segundo episodio del segmento #VivaLaFamilia, producido por Infobae, Dani e Isabella fueron las protagonistas y dejaron varios momentos graciosos también. Con una personalidad que parece haber heredado de su mamá, la pequeña de diez años dio inicio a la ronda de preguntas: “¿Cada cuánto te digo ‘te quiero’?”. “Cada treinta segundos, en realidad me decís ‘te amo’”, expresó la actriz, quien luego realizó la misma consulta con una diferencia de tiempo, ya que la menor indicó que lo hacía cada 2,5 segundos. “Pero eso va con una estrujada de cachetes”, aseguró Daniela, entre risas, al contar cómo le expresa su cariño.

También hubo lugar para los momentos más emotivos. “Del 1 al 10, ¿qué tan presente estuve o estoy en tu vida? No me hagas llorar…”, le preguntó la actriz. Completamente segura de su respuesta, la nena afirmó, contundente: “En todo momento, en todas las cosas. En la tarea, cuando estoy mal, cuando estoy bien”. Esto dio lugar a que la Chepi recordara uno de sus tantos proyectos artísticos que se interpusieron en su tiempo con su hija. “¿Te acordás cuando hacía El Juego de la Oca con Pollo Álvarez… que yo me sentía muy culpable, ¿te acordás que tenías la muestra de patín y no podía llegar? Pero llegué... yo nunca me perdí nada, nunca, y aprendí mucho”, remarcó.

Viva La Familia - Dani La Chepi

Sosteniendo esa misma línea, continuó: “¿Seguimos siendo un equipo? Vamos de gira juntas, desde chiquita”. Acompañar a su mamá era de las actividades cotidianas de Isabella, las que recuerda con mucho cariño. “Me gusta estar con vos y, segundo, porque para los chicos son familia…”, aseguró. Por su parte, Daniela sumó: “Yo me ponía auriculares, porque eras muy chiquita y la música estaba muy fuerte, ¿te acordás cuando cantaba con Cacho Castaña?”.

Por otro lado, emocionada por el gran parecido con su hija, Daniela le dio una importante enseñanza: “Yo siempre te digo que… lo más importante es la felicidad. Lo que me gustaría, porque un mal ejemplo es un gran ejemplo a no seguir, es que no seas tan perfeccionista, que no te exijas, que disfrutes porque es algo que mamá de grande está aprendiendo a hacer”, agregó respecto a los dichos que replicó del abuelo de la menor.

“¿Qué es lo que más te avergüenza de mí?”, le preguntó Dani, entre risas, a su hija. “No, nada. No me da vergüenza nada”, aseguró la preadolescente, pero enseguida se retractó. “Ah, sí, cuando canto el himno y me decís ‘¡ay, sí, hija, te amo!’”, recordó mientras personificaba los gestos de la comediante al escuchar las estrofas del canción patria. “Sos llorona, mamá”, le dijo Isabella, divertida. En ese momento, Daniela la miró a los ojos y le respondió: “Soy sensible. Mucha gente me dice ‘por qué llorás frente a tu hija”. Entonces Isabella la interrumpió: “Las mamás no son superheroínas, a veces sufren”.