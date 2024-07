VivaLaFamilia con Dani La Chepi y su hija Isabella: “Las mamás no son superheroínas, a veces sufren”

Viva La Familia - Dani La Chepi y su hija Isabella

Hoy se presenta una segunda entrega del segmento #VivaLaFamilia, el espacio que reúne a diferentes familias de figuras públicas para explorar los momentos clave que compartieron, develar sus trayectorias desde la perspectiva de cada integrante y mostrar sus diferencias. A través de diversas preguntas, los participantes también tienen la oportunidad de jugar y divertirse en un ámbito público.

#VivaLaFamilia aborda las vivencias importantes de las relaciones, al mostrar cómo cada miembro las percibe, enriqueciendo así la narrativa con distintos puntos de vista. Este enfoque busca no solo subrayar las diferencias, sino también potenciar momentos de esparcimiento y juego. En esta oportunidad, Dani La Chepi y su hija Isabella dieron a conocer los detalles más íntimos de su vínculo ante la cámara.

Con una personalidad que parece haber heredado de su mamá, la pequeña de diez años dio inicio a la ronda de preguntas: “¿Cada cuánto te digo ‘te quiero’?”. “Cada treinta segundos, en realidad me decís ‘te amo’”, expresó la actriz, quien luego realizó la misma consulta con una diferencia de tiempo, ya que la menor indicó que lo hacía cada 2,5 segundos. “Pero eso va con una estrujada de cachetes”, aseguró Daniela, entre risas, al contar cómo le expresa su cariño.

La dupla madre e hija hablaron sobre su relación (Candela Teicheira)

También hubo lugar para los momentos más emotivos. “Del 1 al 10, ¿qué tan presente estuve o estoy en tu vida? No me hagas llorar…”, le preguntó la actriz. Completamente segura de su respuesta, la nena afirmó, contundente: “En todo momento, en todas las cosas. En la tarea, cuando estoy mal, cuando estoy bien”. Esto dio lugar a que la Chepi recordara uno de sus tantos proyectos artísticos que se interpusieron en su tiempo con su hija. “¿Te acordás cuando hacía El Juego de la Oca con Pollo Álvarez… que yo me sentía muy culpable, ¿te acordás que tenías la muestra de patín y no podía llegar? Pero llegué... yo nunca me perdí nada, nunca, y aprendí mucho”, remarcó.

Sosteniendo esa misma línea, continuó: “¿Seguimos siendo un equipo? Vamos de gira juntas, desde chiquita”. Acompañar a su mamá era de las actividades cotidianas de Isabella, las que recuerda con mucho cariño. “Me gusta estar con vos y, segundo, porque para los chicos son familia…”, aseguró. Por su parte, Daniela sumó: “Yo me ponía auriculares, porque eras muy chiquita y la música estaba muy fuerte, ¿te acordás cuando cantaba con Cacho Castaña?”.

“¿En qué cosas nos parecemos?”, fue otra de las preguntas que dejó vislumbrar el lado íntimo de ambas. “En un montón, nos gusta ver películas, es nuestro momento, ¿o no?”, aseguró la mayor de la dupla. “Nos gusta hacer videos juntas”, sumó Isabella. La cantante también confesó algunas similitudes entre ellas. “Nos parecemos en el gusto de la ropa, que vos usás mi ropa y yo la tuya, que yo no estoy de acuerdo, pero bueno…”. Acto seguido, con un tono divertido, Isabella le señaló las prendas que eligió para la entrevista: “¿Y esa remera de quién es? ¿Y esa remera?”. “Es tuya hija”, admitió la actriz entre risas.

Daniela e Isabella le dieron un toque de humor a sus respuestas

Por otro lado, emocionada por el gran parecido con su hija, Daniela le dio una importante enseñanza: “Yo siempre te digo que… lo más importante es la felicidad. Lo que me gustaría, porque un mal ejemplo es un gran ejemplo a no seguir, es que no seas tan perfeccionista, que no te exijas, que disfrutes porque es algo que mamá de grande está aprendiendo a hacer”, agregó respecto a los dichos que replicó del abuelo de la menor.

“¿Qué es lo que más te avergüenza de mí?”, le preguntó Dani, entre risas, a su hija. “No, nada. No me da vergüenza nada”, aseguró la preadolescente, pero enseguida se retractó. “Ah, sí, cuando canto el himno y me decís ‘¡ay, sí, hija, te amo!’”, recordó mientras personificaba los gestos de la comediante al escuchar las estrofas del canción patria. “Sos llorona, mamá”, le dijo Isabella, divertida. En ese momento, Daniela la miró a los ojos y le respondió: “Soy sensible. Mucha gente me dice ‘por qué llorás frente a tu hija”. Entonces Isabella la interrumpió: “Las mamás no son superheroínas, a veces sufren”.

Para continuar con esos instantes de profundidad, la nena tomó la palabra. “¿Qué te motiva a estar orgullosa de mí?”. Sin dudarlo, la actriz sostuvo: “Que todo te lo tomes con humor”, que hables de la ESI (Educación Sexual Integral) y “que leas me da mucho orgullo, cosa que mamá no hizo”.

Sin ocultar su sonrisa, la humorista respondió las consultas de la menor

“¿En qué cosas no estamos de acuerdo para nada?”, preguntó la Chepi, que recibió como respuesta: “Ir a bañarme”, frase con la que terminó coincidiendo con su hija. Sin embargo, el punto de discrepancia entre ambas fue la música. “Pasa que yo amo la música, amo a Cacho, a Michael Jackson, Freddie Mercury, a todos, pero yo también quiero escuchar la música de ahora”, aseguró la preadolescente.

Isabella habló de las diferencias que tiene con su mamá (Candela Teicheira)

Por su parte, Daniela dejó en claro lo que le molestaba de las preferencias de la pequeña. “Cuando eras chica escuchabas más música copada, te cantaba los temas de Fito Páez, escuchabas AC/DC, escuchabas Metallica, Spinetta, eras fanática…. no es que no me guste la música de ahora, sino que lo que a mí no me gusta es que escuches temas con letras obscenas y hagas challenge con tus amigas de algo que no va con tu edad…¡No me gusta!”, se sinceró. Divertida por el desahogo de su madre, su fiel acompañante le señaló: “¡Es otra época!”.

¿Cómo imaginás que voy a ser a tu edad?, le preguntó Isabella antes de finalizar el encuentro. Inmediatamente, Dani le respondió: Feliz, mucho más evolucionada que yo, porque tu generación es otra, libre, te imagino siendo una bella persona por dentro.