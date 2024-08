Los rumores que vinculan a Celeste Cid con Rafael Ferro y la palabra de la actriz

Los detalles del presunto romance entre Celeste Cid y Rafa Ferro (Video: LAM)

Este viernes sorprendió una noticia que dejó atónitos a todos los del ambiente del espectáculo luego de que al aire de LAM (América TV) uno de los periodistas del programa revelara un presunto romance. Se trata de los actores Celeste Cid y Rafael Ferro, quienes habían compartido trabajo en el pasado y ahora se los vinculó sentimentalmente.

Según informaron en el ciclo de Ángel de Brito, el vínculo entre los actores se habría reiniciado hace poco tiempo tras años de haber trabajado juntos. Tanto Cid como Ferro formaron parte del elenco de Las estrellas, una telenovela transmitida por El Trece en 2017, en la que compartieron pantalla con figuras como Violeta Urtizberea, Natalie Pérez, Esteban Lamothe, Gonzalo Valenzuela y Luciano Castro. Siete años después, habrían vuelto a comunicarse a través de redes sociales, dando inicio así a su nueva etapa como pareja,.

De acuerdo a lo presentado por el panelista Pepe Ochoa en modo enigmático, la relación se mantiene en secreto ya que ambos desean evitar la exposición mediática. Para ilustrar esta discreción, el periodista contó que cuando los actores asisten al teatro, llegan juntos en un mismo auto, pero ingresan al lugar por separado y repiten el procedimiento al retirarse para no levantar sospechas.

Además, el panelista explicó que estos reencuentros entre Celeste Cid y Rafael Ferro habría comenzado tras la ruptura de ella con el músico Miguel Abril Sosa, de quien se separó a fines de noviembre del año pasado, después de siete meses de relación. Mientras tanto, Ferro, de 58 años y con cuatro hijos de tres relaciones distintas, había expresado en diversas ocasiones sentirse bien con su soledad, pero sin descartar la posibilidad de abrirse nuevamente al amor. “Celeste Cid y Rafa Ferro Están en un vínculo encendidísimo, porque no quieren que se sepa, están pasándola bárbaro juntos”, sintetizó el productor.

Celeste Cid con Abril Sosa, su última pareja oficial

Con el correr de las horas, la información trascendió y llegó a los propios protagonistas. La actriz compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla con la noticia replicada en diferentes medios de comunicación. “Me mandan esto. No me sorprende, pero estoy acostumbrada”, escribió Cid en otra publicación, donde . “¿Por qué no levantan un teléfono y chequean? Un minuto les lleva”, agregó la protagonista de Resistiré, desmintiendo sutilmente el romance con su colega.

Hasta el momento, la última pareja que se le conoció a Celeste fue Abril Sosa, baterista de Catupecu Machu, de quien se separó a finales del año pasado. “Nunca son fáciles los duelos. Te obligan a estar puertas adentro y a transitarlos... Tengo 40 años así que aprendí a hacerme cargo de mis emociones y de no sacármelas de encima”, conto la actriz cuando la ruptura ya llevaba unos meses y había asimilado la situación. “Porque cuando uno no se hace cargo de eso, se tiende a la repetición. Todo vuelve y es como decirte a vos mismo: ‘Che, hola, te estás haciendo la boluda, estás fingiendo demencia’”, graficó.

Su vínculo con Sosa terminó de buena manera y sin estridencias, casi como había comenzado. Se dejaron de seguir en las redes, borraron las fotos que tenían juntos y deslizaron publicaciones más o menos elocuentes. Al poco tiempo, a ella se la vinculó con otro colega, Santiago Korovsky, actor y director de División Palermo: “Santiago es mi amigo, nada que ver. Nos cagamos de risa, fue muy gracioso”, dijo bajando el tenor a los rumores que comenzaron cuando se los vio paseando por Tigre.