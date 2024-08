El impactante mensaje de Furia: “Debido a mi leucemia, hoy mi sueño se terminó”

Furia detalló en una publicación en sus redes sociales cómo afectó su enfermedad a la rutina de entrenamiento

Un emotivo mensaje de Juliana Furia Scaglione, exparticipante de Gran Hermano, sorprendió en las ultimas horas al poner en palabras las consecuencias de su lucha contra la leucemia y el impacto que su diagnóstico de salud tuvo en sus sueños y su vida cotidiana. “¿Cómo afecta el ejercicio al cáncer?”, se titula el texto que la doble de riesgo compartió con su público junto a una serie de videos con sus entrenamientos y el efecto que ejercicio hace en ella.

“Dado a mi leucemia, hoy ya mi sueño de ser olímpica se terminó”, comenzó fuerte su relato, sin dejar lugar a especulaciones sobre cómo impactó la enfermedad y cómo afectó sus planes. “Eso significa que no puedo realizar ejercicio intenso o de alto impacto. O levantar los kilos que levantaba antes”, compartió con sus 800 mil seguidores, a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Al referirse a su presente, la mediática no ocultó sus sentimientos: “Mis marcas eran números tan geniales que me da tristeza no poder competir”, aunque pese a las dificultades físicas actuales, la joven destacó los beneficios del deporte durante su tratamiento: “Los estudios han demostrado que el ejercicio físico reduce el riesgo de algunos tipos de cáncer hasta en un 35%. Este efecto positivo es similar al impacto del ejercicio en otras afecciones”.

Las imágenes compartidas por Furia al momento de graficar su entrenamiento

Es por ello que, pese a lo mencionado anteriormente, dejó en claro que “el deporte me sanó y me va a sanar siempre. Por eso los invito a entrenar”. También compartió otras cosas que la ayudaron en su recuperación: “El ayuno y el método Wim Hof logró demostrar que podemos incidir e influenciar nuestro sistema inmunológico. Yo comparto lo que a mi me hace bien. Los invito a cambiar sus vidas. ¡Los amo!”.

De inmediato, el video comenzó a recibir los más variados mensajes de sus seguidores, con expresiones en las que se le agradecía este tipo de contenidos en sus publicaciones: ”No sabés la alegría que me da que promuevas el deporte en las personas con cáncer, hace dos años que estoy atravesando un cáncer de mama y la actividad física me cambió la vida. Es verdad, incluso está comprobado que si haces ejercicio físico un día antes de recibir quimioterapia, la recibís de una forma completamente distinta. Gracias por promover esto”.

Por su parte, otros comentarios dejaron a las claras la influencia que sus palabras pueden tener en el resto: “Sos una mujer muy fuerte, que enfrenta la vida con buena vibra y con pasión. Bella, seguiré tus consejos y empezaré a hacer un poco de actividad física, aunque con tantas horas trabajando como docente para subsistir no me da el tiempo. Pero voy a proponérmelo por salud. Gracias por tanto aprendizaje. Te amo”.

Una semana de furia

Furia

En los últimos días, Furia también estuvo en el centro de la escena por cuestionar al representante de María Becerra al revelar: “Está robando muchas cosas mías y obviamente, María está siendo mal asesorada”. “Es una mina que arrancó desde abajo y, aparte, yo soy re contra fan de ella. Como cualquier músico que arrancó de a poquito, porque ella empezó siendo youtuber…”, continuó la mediática al sembrar la idea de que la artista se encontraría en una situación vulnerable. “El tema es cuando van, cantan o hacen un evento tan zarpado y le indican: ‘Decí esto’, porque para mí ella no lo dice porque quiere, o ‘¡Vamos mis furiosas!’. Eso es porque está mal asesorada, y yo quiero saber quién es su manager y que me diga: ‘Sí, Juli, la verdad que te robamos un montón de cosas que hacés’, o “Nos inspiraste’ sería la palabra”.

Sin pelos en la lengua, Furia fue directa y lanzó: “La realidad es que los inspiré desde adentro. Robaron un montón de cosas del formato, a muchas personas, para hacer negocio y no se hacen cargo. Y ahí me pongo del lado de Telefe y de la gente que me encontró, porque sí, nos robaron bastante a ellos y a mí”. También aprovechó para desmentir cualquier versión respecto a una presunta relación conflictiva con el canal. “Odio cuando me dicen: ‘Vos estás en contra de Telefe y no, para nada. Ellos fueron los que me encontraron. Yo de mi potrero no hablo mal y mi potrero, el que me encontró, es la productora. Así que les mando un saludo a Yanina y a Karina que me encontraron, las amo”, cerró.

Otro enfrentamiento de los últimos días de la deportista se dio con el cronista de Socios del espectáculo, cuando una entrevista de Rodrigo Bar terminó a los gritos. “Me pidió que borrara la nota, a lo cual le expliqué que no podía hacerlo porque la persona que la había grabado ya se había ido y no lo quiso entender. Entonces me dijo que me tenía que dedicar al deporte, ya sabemos para qué lado lleva ese tipo de comentarios… Me dijo p… malo, que era un chimentero de mier…, y después empezó a amenazarme. Primero me dijo que me iba a mandar una carta documento, a lo que yo le respondí ‘no te preocupes, hacé lo que quieras’”, contó el periodista.

“Después de amenazarme con la carta documento unas cinco veces, me dijo yo tenía que tener miedo porque tenía un fandom importante, que me los iba a mandar, que era muy poderosa, que yo no la conocía a ella pero ella sí a mí….”, agregó y calificó los comentarios de la mediática como “una sarta de delirios”. Fue en ese momento entendió y empatizó con los exparticipantes del reality “porque bancarse a una persona que maltrata de esa forma no se la deseo a nadie”.