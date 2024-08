Furia apuntó contra el representante de María Becerra y los acusó de robar su contenido: “No se hacen cargo”

Furia no se guardó nada y liquidó el mánager de la cantante (Video: Te lo dije - Quiero mi música TV)

Tanto afuera como adentro de la casa de Gran Hermano, Juliana Furia Scaglione supo causar polémica. Luego de alejarse de la pantalla chica, la exparticipante se abrió paso en el mundo del streaming, donde las barreras de la censura no la alcanzan, y arremetió a diestra y siniestra contra quienes la criticaron. También lo hizo con figuras conocidas que, según sus palabras, la perjudicaron a nivel laboral, tal como expresó respecto al manager de María Becerra, José Levy.

En su paso por Te lo juro, el nuevo programa de streaming de Quiero Música TV, la doble de riesgo se sentó con el equipo y respondió todas sus consultas. Ger Oberti, uno de los conductores, le dio la palabra para hablar sobre el tenso momento que transitó con la Nena de Argentina: “Con esa polémica de hace algunos días de lo de María Becerra, el show y demás…”. Ante la mención de esta situación, la mediática le indicó que se trató de un “malentendido”, respecto a la presunta ausencia de la compositora a un multitudinario evento, y señaló: “Lo que quiero decir es que su representante sí está robando muchas cosas mías y que, obviamente, María está siendo mal asesorada”.

“María es una mina que arrancó desde abajo y, aparte, yo soy re contra fan de ella. Como cualquier músico que arrancó de a poquito, porque ella empezó siendo youtuber…”, continuó la mediática al sembrar la idea de que la artista se encontraría en una situación vulnerable. “El tema es cuando van, cantan o hacen un evento tan zarpado y le indican: ‘Decí esto’, porque para mí ella no lo dice porque quiere, o ‘¡Vamos mis furiosas!’. Eso es porque está mal asesorada, y yo quiero saber quién es su manager y que me diga: ‘Sí, Juli, la verdad que te robamos un montón de cosas que hacés’, o “Nos inspiraste’ sería la buena palabra”.

La exparticipante se refirió al representante de la cantante (Foto: Candela Techeira)

Sin pelos en la lengua, Furia fue directa y lanzó: “La realidad es que los inspiré desde el adentro. Robaron un montón de cosas del formato, y a muchas cosas, a muchas personas, para hacer negocio y no se hacen cargo. Y ahí me pongo del lado de Telefe y de la gente que me encontró, porque sí, nos robaron bastante a ellos y a mí”. También aprovechó para desmentir cualquier versión respecto a una presunta relación conflictiva con el canal. “Odio cuando me dicen: ‘Vos estás en contra de Telefe y no, para nada. Ellos fueron los que me encontraron. Yo de mi potrero no hablo mal y mi potrero, el que me encontró, es la productora. Así que les mando un saludo a Yanina y a Karina que me encontraron, las amo”, cerró.

Cabe recordar que, a principios de este año, la intérprete de “Corazón vacío” se volvió viral con un particular gesto que pareció ser un guiño a la exconcursante del reality. En su primer recital en el estadio Monumental, la quilmeña expresó: “Vamos a perrear, furiosos”. Esto causó revuelo entre los seguidores de Juliana, quienes se apodaban de esa manera. A su vez, en su presentación en Viña del Mar realizó el arco de Artemisa, un gesto que realizó Coy, la hermana de la deportista de alto rendimiento al ingresar a la casa en Congelados.

Pero el afecto por parte de la familia de la exjugadora no duró mucho tiempo. Mientras continuaba dentro del certamen, su hermana lanzó un furibundo mensaje. En este, Coy liquidó sin piedad a los famosos que se habían manifestado a favor de la doble de riesgo. Si bien omitió nombres, lo cierto es que los fanáticos de Juliana no tardaron en asegurar que se trataba de la artista y de otras figuras públicas.

“No consuman noticias fake. Tengan en cuenta que ‘las/los famosos’ que seguían a Furia en su momento lo realizaron como estrategia de marketing. Nunca se vieron videos o formas de apoyo al juego de Furia”, indicó a través del canal de Instagram de la cuenta oficial de la exparticipante. En esa misma línea, disparó: “Pero lo que sí se vio fue a Furia nombrando o cantando algún tema. No te comas el verso de ‘te dejé de seguir porque sos violenta’, eso nunca existió. Es estrategia de marketing. El juego de Furia es excelente y sirve adentro y afuera”.