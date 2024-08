El mal momento que vivió el periodista Rodrigo Bar al entrevistar a Furia Scaglione: “Estaba sacada de sus casillas”

El notero del ciclo dio a conocer todo lo que ocurrió tras la entrevista (Video: Tik Tok)

En medio de la tensa relación entre Juliana Furia Scaglione y sus excompañeros de Gran Hermano, un periodista de Socios del Espectáculo (El Trece) dio a conocer detalles insólitos de una entrevista que le realizó el pasado viernes. En el marco del show de Ciro y los Persas, el notero Rodrigo Bar tuvo la oportunidad de dialogar con la exparticipante e intentó juntarla con Catalina Gorostidi. Ante las cámaras mantuvo la compostura, pero la doble de riesgo no tardó en explotar contra él. En diálogo con Teleshow, el joven brindó todos los detalles del suceso.

“Intenté contar lo mejor posible lo que ocurrió. Durante la nota estuvo todo bien, pero ella se fue y volvió enojadísima, insultando, diciéndome p… malo, amenazando con mandarme a sus seguidores. De hecho, ella respondió comentarios en X en los que ponían cosas horribles”, expresó Rodrigo a la hora de recordar cómo se dio el tenso momento con la exjugadora y la persecución que obtuvo tanto de ella como de sus fanáticos. Además, aseguró que no fue advertido sobre su comportamiento, ya que previamente tuvo la oportunidad de hacerle una nota y salió todo bien. “No hice algo grave”, aseguró al referirse al reencuentro que intentó establecer en ese momento.

A la hora de recordar el ataque de Juliana, el notero comentó: “En el momento, me hizo mal la situación porque no la había vivido con nadie, intentaba que entienda y ella seguía amenazando. Casi sobre el final le dije ‘no la estoy pasando bien’ y ella se justificó diciendo que por su parte tampoco, aunque siguió con su delirio”. También explicó que nunca tuvo problemas a la hora de realizar su trabajo, por lo que este hecho lo impactó de lleno.

El enojo Rodrigo por el maltrato que recibió por parte de Furia se viralizó en redes

Según el relato previo que publicó en su cuenta de Tik Tok, la reacción de la exjugadora fue completamente desmedida una vez que terminó de ser grabada para el programa. “Le pregunto si la puedo sumar a la nota, ella me dice que no y eso es lo que vio, pero no fue todo lo que pasó. A los dos minutos vuelve al sector de prensa, me empieza a decir de todo. Literalmente como la veían en el reality”, comenzó diciendo el cronista ante sus seguidores.

“Me pidió que borrara la nota, a lo cual le expliqué que no podía hacerlo porque la persona que la había grabado ya se había ido y no lo quiso entender, continuó Rodrigo, quien luego señaló que Furia “dijo que me tenía que dedicar al deporte, ya sabemos para qué lado lleva ese tipo de comentarios… Me dijo p… malo, que era un chimentero de mier…, y después empezó a amenazarme. Primero me dijo que me iba a mandar una carta documento, a lo que yo le respondí ‘no te preocupes, hacé lo que quieras’”, agregó el periodista.

“Después de amenazarme con la carta documento unas cinco veces, me dijo yo tenía que tener miedo porque tenía un fandom importante, que me los iba a mandar, que era muy poderosa, que yo no la conocía a ella pero ella sí a mí….”, agregó el notero, quien calificó los comentarios de la mediática como “una sarta de delirios” y que en ese momento entendió y empatizó con los exparticipantes del reality “porque bancarse a una persona que maltrata de esa forma no se la deseo a nadie”.

Furia sigue discutiendo y peleando fuera de la casa de GH

En un momento del video, el cronista explicó el motivo que lo llevó a hablar del detrás de escena de la entrevista. “No pensaba hablar del tema, pero subieron la nota y me indignó bastante que en varios comentarios le decían ‘ay, se comportó como una reina’ y ella respondía diciendo ‘sí, estuvo todo a la vista’. A la vista no estuvo nada…”, aseguró respecto a la actitud que tuvo la doble de riesgos en las redes. Sin embargo, dejó en claro que se encontraba tranquilo porque bastante personas presenciaron la situación y hasta se acercaron a ver cómo estaba. Incluso, señaló que una fotógrafa vivió un mal momento con Scaglione, ya “que quiso grabarla, Furia se dio cuenta, fue corriendo a decirle ‘¿qué hacés, loca?’ y se empezó a pelear con esta persona”.

La entrevista que realizó Rodrigo a Furia terminó de una forma explosiva (Tik Tok)

“Tampoco de mi parte fue ir al choque, sino todo lo contrario. Le decía ‘discúlpame si te molestó’, ‘te agarré del brazo y te pregunté si podíamos acercar a Cata’. Ella se ve que no quería entender, estaba sacada de sus casillas”, aseguró Rodrigo al final de su video. Y, además, expresó: “Me mata su doble moral porque en la discusión me decía chimentero, incluso en las redes puso que va contra la gente que hace chismes y, sin embargo, hoy la estuve escuchando en el streaming que hace Carajo y estuvo hablando una hora sobre lo que pasó con Tamara Pettinato, lo que dijo Flor Peña y quién estuvo o no en la Casa Rosada. Que yo sepa, eso también es chisme”.