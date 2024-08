Zaira Nara celebró su cumpleaños: el emotivo mensaje de Wanda y la foto romántica con su novio

El festejo de cumpleaños de Zaira Nara (Video: Instagram)

Zaira Nara festeja un nuevo cumpleaños rodeada de amigos y familiares y en un momento de plenitud. Luego de su escandalosa separación de Jakob von Plessen, el padre de sus dos hijos, y su pelea con su gran amiga Paula Chaves, la modelo compartió en sus redes sociales un poco de lo que fue la íntima celebración que organizó con invitados selectos en un restaurante.

A diferencia de su hermana Wanda, Zaira no suele mostrar tantos aspectos de su vida privada en las redes y se enfoca más en lo profesional. Pero en esta ocasión especial, compartió con sus seguidores algunos momentos de la intimidad por su cumpleaños número 36. Como no podía ser de otra manera, una de las primeras personas en saludarla fue su hermana mayor, que regresó al país para ser parte de este día especial y regresar al trabajo luego de unas vacaciones.

La exesposa de Mauro Icardi le dedicó varios posteos en sus redes sociales. Primero le escribió un tierno mensaje dejando en claro que Zaira es un gran ejemplo en su vida, su gran apoyo e incluso la persona en la que más confía en el mundo. Ante estas palabras, la modelo no dudó en responderle en sus historias: “Tanto que agradecerte de poder celebrar mi comienzo de año juntas”, expresó.

Para marcar este comienzodecidió hacer una cena en un reconocido restaurante ubicado en el barrio de Palermo, especializado en comida japonesa. En un ambiente relajado, la exconductora de La peña de Morfi (Telefe) pasó las primeras horas de su cumpleaños acompañada de cuatro de sus amigas, entre las cuales estaba Wanda.

Las hermanas Nara en el festejo de cumpleaños de Zaira

La íntima celebración del cumpleaños de Zaira Nara

A pesar de no haber estado en la celebración, Facundo Pieres, actual pareja de Zaira y ex de Paula Chaves, no dejó pasar la ocasión para saludar públicamente a su novia y declararle su amor. El polista primero compartió una foto de ellos dos en una de las vacaciones que compartieron en el último tiempo y escribió: “Feliz cumpleaños negrita”, junto a un emoji de corazón.

El segundo mensaje también es de unas vacaciones, pero en esta ocasión se la puede ver teniendo problemas para guardar una bicicleta mientras se ríe por su falta de talento para eso. “No nací para este tipo de actividades”, fue todo lo que puso la conductora ante el recuerdo que eligió su novio para celebrar un nuevo año de vida.

El tierno mensaje de Facundo Pieres a Zaira Nara en su cumpleaños

Otro saludo que no faltó fue el de Nora Colosimo, la madre de las hermanas Nara, que le dedicó un emocionante posteo en su cuenta de Instagram, haciendo un compilado de varios momentos que vivieron juntas a lo largo de los años, pasando por momentos inolvidables, como cuando estaba embarazada de la modelo o las postales de las vacaciones en familia. “Zai de mi vida, quiero una vez más decirte lo orgullosa como mamá que estoy de vos. Es un montón lo que lograste y lo que haces cada día”, comenzó el posteo de Nora.

El emotivo saludo de Nora a su hija Zaira (Foto: Instagram)

A 36 años de su nacimiento, Colosimo dejó en claro que lo único que siente por su hija menor es respeto y apreciación total: “Solo los que realmente tenemos la fortuna de poder estar en tu vida, en tus días, lo sabemos. Todo tu hogar, tus hijos, tu trabajo es perfecto. Realmente siento mucha admiración”, aseguró la mujer, que celebró la idea de estar juntas más allá de los acontecimientos especiales.

“Como vos siempre decís, nosotras tres no tenemos fechas, nos disfrutamos cada día que estamos juntas y cada día tiene una magia especial. Te amo nena hermosa, más hermosa imposible”, cerró haciendo emocionar a sus seguidores y a su hija, que no dudo en dejarle un pequeño pero sentido comentario lleno de emojis de corazones.