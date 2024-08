Wanda Nara volvió al país y dio detalles de su estado de salud y de su vínculo con Mauro Icardi

Wanda Nara llegó a Argentina y habló de su salud y la relación con Mauro Icardi (Video: LAM, América)

Después de unos días de relax junto a sus hijas por los parques de Disney y la región de Tulum, en México, Wanda Nara regresó a Argentina. A días del estreno de Bake Off (Telefe), programa que la cantante conducirá, la artista habló sobre su salud y contó cómo es su vínculo con Mauro Icardi tras su separación.

Con lentes oscuros, gorra negra y una campera de jean, Nara aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza. “Fueron muy lindos días, ya mañana empiezo a trabajar en Telefe, haciendo la conducción de Bake off. Empezamos con la promoción y ya la semana que viene empezamos con las grabaciones”, comenzó diciendo Nara en charla con LAM (América).

Luego, al ser consultada por su salud, la artista respondió: “Estoy muy bien, con controles. A veces los resultados dan bien, a veces no, pero todo bien. Los estudios me los tengo que hacer acá (en Argentina). Estoy tranquila con respecto a ese tema, estoy bien”. Tras el diagnóstico de su enfermedad en 2023, la mediática comenzó estudios y tratamientos para combatir la leucemia. En numerosas ocasiones, incluso compartió en sus redes sociales cómo son sus jornadas médicas en Fundaleu, donde lleva adelante el proceso.

Wanda Nara en Tulum con sus hijas

Pero más allá de este momento sensible, la mediática también atraviesa la separación de su pareja, Mauro Icardi. A pesar de sus posteos en redes, y el ida y vuelta virtual que mantuvo con el futbolista en los últimos días, Wanda no quiso hablar al respecto frente a las cámaras: “No voy a hablar de eso, están las chicas. Estoy como comuniqué en mis redes sociales. El vínculo es ‘buena onda’, no tengo enemigos, menos una persona que es familia, no tengo problemas con nadie”.

Además, la intérprete de “Bad Bitch” detalló que no viajará en el corto plazo hacia Estambul, la ciudad en la que reside Icardi, jugador del Galatasaray: “No puedo, empiezo las grabaciones”. Después de tres años, Bake Off Argentina (Telefe) regresa la TV y, esta vez, contará con la conducción de Wanda Nara. La animadora, luego de su paso por MasterChef, se pondrá al frente de una edición integrada por famosos. Así la cosa, uno de los confirmados para participar del ciclo es Gastón Edul: el periodista deportivo de 28 años, que ganó popularidad por su trabajo en el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Mauro Icardi le habría cortado las tarjetas de crédito a Wanda Nara

En ese sentido, al declararse soltera, la cantante aclaró su relación con L-Gante, con quien se la había relacionado sentimentalmente en numerosas oportunidades. “Siempre fue una relación de amistad, yo soy antigua, me conocen hace muchos años y nunca tuve ese tipo de relaciones (amigos con derechos)”. En esa línea, también opinó sobre el último videoclip que lanzó el artista de RKT junto a la China Suárez: “Nno me afectó para nada, yo ya sabía.”

Las vacaciones de Wanda Nara con sus hijas

En su búsqueda de sol y diversión luego de anunciar su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara recorrió diversos países junto a sus hijas, Francesca e Isabella, y su mejor amigo, el estilista Kennys Palacios. Desde Estados Unidos hasta México, la empresaria y modelo compartió con sus seguidores de Instagram cada paso de su aventura, según información reciente.

Tras culminar sus visitas a Brasil y a los parques de Disney World en Estados Unidos, el grupo se dirigió a las playas de Tulum, ubicado en el estado mexicano de Quintana Roo. Este destino costero, famoso por su belleza natural y exclusividad, fue el escenario donde Nara mostró sus mejores postales en redes sociales, lo que causó gran impacto entre sus seguidores.