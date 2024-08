El talento oculto de Alberto Cormillot a sus 85 años: “Siempre me gustó esta disciplina”

El médico adquirió un nuevo pasatiempo y sorprendió con su gran desempeño (Video: Instagram)

A sus 85 años, Alberto Cormillot dejó en claro que la edad es tan solo un número. Con un sinfín de compromisos laborales y personales en pleno desarrollo, desde su participación en Cuestión de Peso (El Trece) hasta a la paternidad del pequeño Emilio por citar solo dos, el médico nutricionista dejó en claro que nada lo detiene. En el último tiempo, sintió ganas de bailar una danza típica de nuestro paíss, un pasatiempo que dio a conocer a través de las redes sociales y profundizó en diálogo con Teleshow.

“Estoy tomando clases con unos campeones mundiales de tango”, señaló Cormillot en referencia al coreógrafo Nicolás Schell y la bailarina Nair Schinc, de los más destacados en el ambiente. “Ella es muy profesional y buena maestra. Algunos días viene ella sola y otros días, debido a que siempre participo en alguna muestra, ella también está involucrada. Siempre me gustó esta disciplina y quería tomar clases y ponerlo en práctica”, agregó el experto en nutrición a este medio luego de compartir su gran avance ante las indicaciones de sus profesores, quienes tienen un largo recorrido a nivel internacional gracias a su talento en la pista.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Alberto demuestra que tiene un gran estado físico. A principios del año pasado, el reciente papá de Emilio puso a prueba su lado creativo y se animó a practicar su destreza al probar la danza aérea. Previamente incursionó en tap y jazz, pero lo cierto es que nunca lució sus dotes artísticos con los pies en el aire. Al ritmo de “¿Quiénes son?” de Lali Espósito, el médico se elevó y dejó en claro que no le tiene miedo a nada.

Alberto siguió al pie de la letra las indicaciones de sus profesores

“En la clase de aéreo de Paula Illane hicimos una coreografía con esta canción de Lali que me encantó. ¡Felicitaciones Lali por este lanzamiento! ¡Gracias Paula por las clases espectaculares de siempre! ¡Gracias Estefi y Emilio que me acompañaron! Y a ustedes les deseo qué tengan un excelente fin de semana haciendo lo que más les gusta, ¡muy bien acompañados!”, escribió el médico mientras se lo veía balancearse con un arnés en un espacio preparado para ese tipo de acrobacias.

En poco tiempo, Alberto puso en práctica lo aprendido y lo enseñó a sus seguidores (Instagram)

El gran dominio de la actividad física por parte de Alberto maravilló a sus seguidores. En especial luego de que a poco de comenzar su icónico certamen de vida saludable tuviera que ser internado de urgencia. “Me caí y me fisuré las costillas. Me siento bien, salvo por el dolor”, aseguró a este medio desde el Sanatario Finocchietto, donde estuvo internado en mayo pasado.

“A las 4.05 de la mañana salí de la habitación sin prender la luz, para no despertar a la familia y, en la oscuridad, me caí”, explicó al recordar cómo se dio el incidente, lo cual llevó a que fuera sometido a una serie de estudios. Luego, Cormillot fue entrevistado por Mario Massaccesi, conductor del ciclo, y contó por qué debía ausentarse del piso del programa.

“Los médicos me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Mirá, por un par de días te quedas acá’. Yo confío en ellos. Sé que están haciendo lo mejor posible. No me dijeron que tengo que estar quieto, sino que puedo moverme aunque por la pieza. Tenía pensado hacer una demostración de tap, pero he decidido postergarla”, detalló en una videollamada que se transmitió al aire en ese entonces. Si bien su recuperación se prolongó casi un mes, lo cierto es que volvió rejuvenecido al estudio. Gracias al cariño y apoyo de sus seres querido, el regreso a la pantalla chica se dio sin problema alguno y fue celebrado por todos sus compañeros.

Incluso, al reincorporarse al programa reveló que empezó de lleno con todas sus obligaciones laborales. “Me levanté a las 4 menos cuarto antes de que me sonara el despertador. Porque me dijeron que empiece con la radio y no con la tele, otro que empiece con la tele y no con la radio, ¿y yo cómo lo explico?”, comentó, entre risas, luego de superar su internación.