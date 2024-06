Tras su internación, Alberto Cormillot regresó a Cuestión de Peso: “He tenido fisuras que han sido una pesadilla”

Alberto Cormillot fue recibido con los brazos abiertos por Mario Massaccessi en la emisión de este lunes (Video: Cuestión de Peso - El Trece)

Este lunes reinó la alegría en el estudio de Cuestión de Peso (El Trece). A casi un mes del incidente doméstico de Alberto Cormillot, el nutricionista regresó al programa. Completamente recuperado de la caída que le ocasionó la fractura de tres costillas y por la que tuvo que ser internado, el experto retomó su lugar entre los especialistas y fue recibido con mucha emoción por los integrantes del ciclo.

“Recuperado, mejor que nunca, ¡bienvenido! Tengan cuidado que todavía es una casita de cristal. Te extrañamos, doc, mucho”, expresó Mario Massaccesi no bien vio al médico entrando al centro del estudio, donde fue aplaudido por los participantes del certamen. Entre risas, el hombre reveló que uno de los competidores le mandó un “abrazo suave”, en alusión a su delicada condición.

En ese momento, el conductor quiso saber todo sobre el estado de salud del médico nutricionista. “¿Cómo estás? ¿Volviste con todo?”, preguntó el presentador de la nueva edición. Entusiasmado, el especialista fue sincero y reconoció: “Estoy muy bien. Volví a todo. No con toda la polenta porque ya no estoy en mis 40…”.

El conocido nutricionista dio detalles de su regreso al trabajo, tras ser internado por romperse tres costillas

También hizo alusión a sus ansias por volver a sus obligaciones laborales, de las cuales se vio apartado por haberse roto tres costillas. Alberto reconoció que estaba curado, aunque no despejó las dudas de Massaccesi. “¿Qué pasa si estornudás? Ya que estamos en temporada…”, le preguntó el periodista al aire, en alusión a su pronta mejoría. “He tenido fisuras que han sido una pesadilla por un mes, mes y medio. Estas se ven que quedaron una frente a la otra, quietitas, por lo que me recetaron paracetamol”, contó el médico del programa.

Por otro lado, Mario quiso saber si había vuelto a sus dos trabajos, y enseguida recibió una respuesta afirmativa. Me levanté a las 4 menos cuarto antes de que me sonara el despertador. Porque me dijeron que empiece con la radio y no con la tele, otro que empiece con la tele y no con la radio, ¿y yo cómo lo explico?”, comentó, entre risas, al recordar las diversas opiniones de los profesionales que lo atendieron durante su estadía en la clínica.

“Acá te extrañamos mucho, doc”, confesó la figura del ciclo, quien luego lo incentivó a darse “un piquito” con su esposa y madre de su hijo Emilio, Estefanía Pasquini. Tras acercarse a ella y compartir un breve beso, comentó: “Bienvenido de vuelta, mamor”. El apodo causó risas en el estudio, por lo que ella tuvo que aclarar que se trataba de la forma en la que el pequeño le decía a su padre.

Con alegría de retomar el programa junto a todo el equipo, Mario cerró el tema y expresó: “Bueno, ahora pueden volver a la porquería. El sábado hay porquería en lo de los Cormillot”.

Alberto Cormillot se emocionó al hablar desde su internación

Alberto Cormillot se largó a llorar en vivo al hablar desde el sanatorio donde se recupera (Video: Cuestión de Peso - El Trece)

Al permanecer varios días en el Sanatorio Finochietto, el especialista no pudo evitar exteriorizar todos sus sentimientos, en especial en medio de su delicado estado de salud. “Tuve unos días complicados, pero estoy fenómeno ahora”, aseguró el médico nutricionista mientras charlaba con sus colegas del ciclo, con quienes mantuvo una videollamada en vivo.

“¡Qué tarado! Me emocioné al ver a Jenni… y me emociona ver el programa y poder hablar con todos ustedes. Poder seguir discutiendo y peleándome con la gente como hace 20 años. Tuve unos días medio complicados, pero ahora estoy fenómeno”, continuó en alusión a Jennifer Owczarczyn Basarab, una joven que participó en la edición del 2010. En esa misma línea, le expresó a la muchacha lo feliz que se sentía al ver el progreso que logró desde su aparición en el programa y la tildó de “una estrella” que fue creciendo mucho.

“Ella se dio cuenta que era imposible de sostener, pero eso requiere un tiempo, que uno admita que hay un peso que es el ideal, pero que las situaciones ideales en la vida son ideales, pero no son sustentables”, recordó el hombre, quien en ese momento le fue bastante difícil parar las lágrimas.