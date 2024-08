Así fue el regreso de Wanda Nara a la Argentina: “Vuelvo con muchas ganas”

Wanda Nara en pleno regreso a la Argentina para ser parte de Bake Off

La presencia de Wanda Nara en las redes es constante, en tanto que retrata desde el día a día con sus hijas en los paradisíacos lugares donde se encuentre hasta cada uno de sus proyectos laborales, que incluyen desde su cara como figura de reconocidas marcas o sus próximos pasos en la pantalla chica.

Así, por caso, en las últimas horas a través de su cuenta de instagram comenzó a publicar una serie de imágenes que daban cuenta de que se encontraba próxima a embarcar un avión con regreso a la Argentina después de unos días de descanso que vieron como últimos destinos a Tulum y a Disney junto a sus hijas.

Brasil, Disney y Tulum fueron algunos de los destinos de Wanda Nara y sus hijas

En una de las fotografías se puede apreciar una valija abierta en la que ven varios artículos de lujo. En la parte superior hay bolsos de mano, incluyendo uno Christian Dior en tonos azul y beige, además de uno Miu Miu azul claro y otro rojo, además de uno Louis Vuitton y uno anaranjado. Por su parte, en el interior hay varios pares de sandalias, principalmente de la marca Hermès, en diferentes colores. El texto sobre la imagen dice: “Vuelvo con muchas ganas de volver a mi casa @telefe”, junto con un emoji de avión, lo que no deja lugar a dudas de que el viaje a tierras argentinas tiene como finalidad el comienzo de las grabaciones del programa Bake Off.

En otra de las imágenes se pudieron ver algunos de los platos que disfrutaron previo a embarcar, entre los que se encuentran desde pulpo y salmón hasta una burrata acompañada por tomates cherry y albahaca, lo que deja a las claras su fascinación por la cocina mediterránea.

Wanda Nara y sus hijas disfrutaron de unos días de descanso previo a su regreso a las obligaciones

Para el momento del viaje, Wanda optó por un jean, una remerón y un gorro negro, además de un bolso de una de las exclusivas marcas que la acompañan siempre. Por su parte, sus hijas se mostraron con conjuntos deportivos, ocupando el tiempo entre el descanso y los celulares.

En una entrevista con LAM (América) en el aeropuerto de Ezeiza, la también cantante comentó: “Fueron unos días muy lindos, ya mañana empiezo a trabajar en Telefe, haciendo la conducción de Bake Off. Empezamos con la promoción y ya la semana que viene empezamos con las grabaciones”.

Wanda Nara graficó así la previa a su regreso a la Argentina

Con respecto a su salud aclaró: “Estoy muy bien, con controles. A veces los resultados dan bien, a veces no, pero todo bien. Los estudios me los tengo que hacer acá (en la Argentina). Estoy tranquila con respecto a ese tema, estoy bien”, expresó. Desde su diagnóstico en 2023, la conductora estuvo sometida a estudios y tratamientos para combatir la leucemia, proceso que compartió en varias ocasiones a través de sus redes sociales, mostrando sus jornadas médicas en Fundaleu.

Además de su lucha contra la enfermedad, Wanda también se encuentra atravesando la separación de su pareja, el futbolista Mauro Icardi. Aunque en redes sociales ambos tuvieron intercambios recientes, ella prefirió no profundizar en el tema: “No voy a hablar de eso, están las chicas. Estoy como comuniqué en mis redes sociales. El vínculo es ‘buena onda’, no tengo enemigos, menos una persona que es familia, no tengo problemas con nadie”, aseguró Wanda cuando llegó nuestro país.

Las comidas elegidas por Wanda Nara y sus hijas antes de embarcan

Otro aspecto relevante es que Nara no estará viajando a Estambul, donde reside Icardi como jugador del Galatasaray, en el corto plazo debido a sus compromisos con la grabación de Bake Off.

Además, tras declararse soltera, la cantante aclaró su relación con L-Gante, con quien se la había relacionado sentimentalmente en numerosas oportunidades. “Siempre fue una relación de amistad, yo soy antigua, me conocen hace muchos años y nunca tuve ese tipo de relaciones (amigos con derechos)”. En esa línea, también opinó sobre el último videoclip que lanzó el artista de RKT junto a la China Suárez: “No me afectó para nada, yo ya sabía.”