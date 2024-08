El mal momento de Campi por el hackeo una de sus redes sociales: “No se comuniquen conmigo”

Campi sufrió un hackeo en sus cuentas personales (Instagram)

Las nuevas tecnologías se convirtieron en un desafío para algunas personas. Aunque sus actualizaciones continuas facilitan el uso diario, para otros pueden ocasionar grandes pérdidas, especialmente debido a las vulnerabilidades en estos sistemas, que los hacen susceptibles a ser hackeados con facilidad. Esto es precisamente lo que le sucedió recientemente a Martín Campilongo, conocido popularmente como Campi.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el humorista les comunicó la noticia a sus seguidores: “Les quería contar que, hace una semana más o menos, me robaron el Facebook y el email. Me lo hackearon. Así que no se comuniquen conmigo por ahí porque no soy yo”. El mensaje del actor llenó de preocupación a los internautas, quienes se expresaron al respecto a través de la sección de comentarios.

“Espero que lo recuperes”; “Me pasó lo mismo, están re atrevidos”; “Campi, querido, no te calentés, ¡cuidate!”; “Qué garrón”; “Hay gente que se dedica a hacer el mal”; “Gracias por avisar, Campi. Espero que se te resuelva”, fueron algunos de los tantos mensajes que le dejaron al comediante con el pasar de las horas. Por su parte, el afectado no volvió a pronunciarse al respecto, pese a que dejó asentado el problema ante el ojo público.

El humorista decidió comunicarle a sus seguidores sobre el hackeo (Instagram)

Cabe señalar que el artista no fue el único en ser víctima de este ciberdelito. A junio pasado, la cocinera Karina Gao reveló que sufrió un intento de estafa a través de su teléfono celular. En diálogo exclusivo con Teleshow, la chef señaló que “no me di cuenta de que era una estafa hasta que me pidió que ingrese el código. Ahí me empezó a sonar raro, porque desde un principio me había asegurado que no me iba a pedir ningún dato personal. Ahí me dio la pauta de alertas, y también que, además de datos personales, tampoco te tienen que pedir ningún código. Pero recién ahí me di cuenta, es más, casi se lo mando”.

La lucha contra su adicción

El humorista contó que decidió dejar de fumar (Video: Instagram)

A principios del año pasado, Campi dio a conocer que se encontraba en pleno proceso para dejar de fumar. Su decisión había sido tomada hace tres meses atrás y, si bien no fue para nada sencilla, el comediante se tomó en serio su objetivo. De acuerdo con su testimonio, durante 30 años llegó a fumar 15 cigarrillos por día, lo que lo llevó a querer dejar en más de una oportunidad, pero no lo consiguió con éxito, lo cual llevó a que decidiera aminorar su consumo hasta abandonar por completo esta práctica.

“Se termina el año y voy a dejar el pucho. Empiezo a usar parches. ¿Alguno más en la misma?”, escribió en la red social X el 7 de diciembre anunciando el paso que daría. Y, tan solo una semana después, contó: “Vengo súper bien con dejar de fumar. Bajé de 15 puchos por día a 5 o menos”, y agregó que lo están “ayudando mucho” unos parches. A una semana de la Navidad, volvió a expresarse en las plataformas sociales: “Qué semanita para dejar de fumar, ¿eh?”. Y contó que se sumó a la campaña de unos parches que “propone encontrar esos motivos que nos alientan a llegar a la meta”. En su caso, dejar de fumar. “En mi casa y mi laburo. A no aflojar”.

El humorista dejó constancia de cómo fue su batalla contra su adicción (X/Twitter)

Luego, Campi contó que, a pasos agigantados, logró reducir la cantidad de cigarrillos a 4 por día. Para principios de ese año, el humorista explicó que decidió utilizar parches para ayudarse durante ese proceso. A fines de febrero, el último mensaje al respecto llenó de alegría a sus seguidores, quienes estuvieron pendientes de cada una de sus actualizaciones a través del ciberespacio: “30 años fumando. 15 cigarrillos por día. Intenté dejar más de una vez y me frustraba sentir que no iba a poder. Ya llevo muchos días sin tocar un cigarrillo, y voy por muchos más. Para quienes todavía lo duden, les prometo que se puede”.