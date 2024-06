Karina Gao sufrió un intento de estafa y reveló todos los detalles: “No me di cuenta hasta que me pidió un código”

Karina Gao denunció que intentaron estafarla

Una gran cantidad de estafas telefónicas, o al menos intentos, ocurren todos los días en la Argentina. Lamentablemente, no todas las víctimas llegan a darse cuenta de lo que está reamente sucediendo y terminan entregando datos personales, bancarios, o claves de acceso para que desde un lugar remoto alguien pueda ingresar al teléfono. Esto es justamente lo que vivió Karina Gao y relató a sus seguidores para que no les suceda.

En diálogo exclusivo con Teleshow tras revelar los hechos, explicó que “no me di cuenta que era una estafa hasta que me pidió que ingrese el código, ahí me empezó a sonar raro, porque desde un principio me había asegurado que no me iba a pedir ningún dato personal. Ahí me dio la pauta de alertas, y también el que además de datos personales, tampoco te tienen que pedir ningún código, pero recién ahí me di cuenta, es más casi se lo mando”.

Respecto de las medidas de seguridad que aplica diariamente reconoció que en WhatsApp posee la verificación de dos pasos, una función opcional que añade más seguridad a la cuenta y que al activarla se necesita crear un PIN que se requerirá para acceder a la cuenta. “No hay mucho más para hacer lamentablemente. Pero si me llaman de lugares formales, que en teoría no te llaman nunca, voy a tratar de pedirle un número y llamarlo yo”.

Para finalizar, resaltó que lo único que se tiene que tener es cuidado y que no piensa cambiar su número de celular “ya que hace 20 años que lo tengo. Igual ya avisé a mis contactos que nunca les pediría plata”, resaltó la cocinera a Teleshow.

Karina Gao se salvó de ser estafada

Hace algunas horas a través de su cuenta de instagram la cocinera sorprendió al publicar un video con un texto que acompañaba: “Les dejo el #storytime de cómo casi me estafaron a la mañana aprovechando que estaba muy ocupada atendiendo a mis hijos. ¡Casi me hackean el WhatsApp y después usan mi numero para pedirle plata a mis contactos!”.

Tras ello, continuó el escrito: “Tremendo. ¡Tengan cuidado! Jamás, jamás te van a llamar del Gobierno ni ninguna entidad para pedirte código ni datos personales. ¡Avisen a sus seres queridos para que no caigan!”, para luego en el video explicar con más detalles lo ocurrido en las últimas horas. y publicado en la red social donde cuenta con casi 400.000 seguidores.

En el video, la empresaria detalló: “Casi, casi me estafaron”, comenzó para luego poner el contexto que todo ocurrió “llevando a los chicos al colegio”, instante en que “me llamaron de un número de celular desconocido. Yo no iba a atender, pero como hoy tenía una cita -una entrevista en un programa de radio-, yo respondí por las dudas, dije que quizás había una urgencia”.

Karina Gao es una emprendedora y cocinera intercultural, referente en la preparación de platos gourmet fáciles de preparar y saludables (Cristian Gaston Taylor)

Del otro lado de la línea, una persona se presentó como parte integrante de un organismo estatal: “Me dijeron que me llamaban de Mi Argentina. Para los que no viven en la Argentina, es una aplicación del Ministerio del Interior, básicamente todos tenemos esa aplicación donde adentro tenemos todas las informaciones”.

“Me pareció rara la llamada”, reveló, sin embargo, “el chico, bastante amable, me dijo que no me iba a pedir ni un dato personal, cosa que me aseguró bastante, y me dijo que estaba listo mi carnet”. Sin saber a qué se refería específicamente, tras ello “me dijo que tenía que ir a buscarlo a algún hospital, cualquier hospital, que él me iba a indicar”, instante en que las alarmas comenzaron a hacerse más notorias.

Sobre ello explicó que “ya me parecía raro, pero como no me pidió ni un dato”, y luego le consultaron a la cocinera sobre la zona en la que se encontraba para tratar de discernir qué hospital le quedaba más cerca. “Yo le tiré una zona cualquiera, le dije Belgrano pero porque está mi querido Barrio Chino, barrio amado, y ahí me dijo si me parecía bien el Hospital Italiano, que está en Caballito. Chicos, eso ya me parecía rarísimo”.

Fue en ese momento en que ella le pidió un cambio de sede y acordaron que la entrega del supuesto carnet sería en el Hospital Alemán: “Me dijo que como era un hospital privado, iba a tener que ir con mi DNI y el número de trámite que me iba a pasar. Yo me detuve para anotar y de repente aparece en mi celular este ‘código para ingresar a tu nuevo celular’. Ya me parecía rarísimo ahí y cuando me dijo que le pase el código para él pasarme el número de trámite, le colgué”.

En la Legislatura porteña, al momento de recibir el diploma tras la Declaración a su libro "Mon Petit Glouton" por su interés cultural

Sin embargo no todo quedaría allí, ya que “después me volvió a llamar y no la atendí más. Fui a Google y definitivamente se trata de una estafa, así que casi fui estafada con este método que se llama fishing y me podrían haber robado el número de WhatsApp”, finalizó la denuncia en su red social.