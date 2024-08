La fuerte versión de que Mauro Icardi le habría cortado las tarjetas de crédito a Wanda Nara: “Los hombres usan eso”

Mauro Icardi le habría cortado las tarjetas de crédito a Wanda Nara

Mientras Wanda Nara sigue en Estados Unidos disfrutando de los famosos parques temáticos de la zona de Orlando junto a Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con Mauro Icardi, trascendió que el futbolista habría tomado una drástica decisión luego de confirmada la separación. Y que seguramente repercuta en la economía de la mediática.

Según destapó la panelista Majo Martino al aire de Mañanísima (El Trece), el delantero del Galatasaray de Turquía le habría cortado las tarjetas de crédito a la hermana de Zaira Nara. Ana Rosenfeld, abogada de Wanda, salió al aire del programa y aseguró que el hecho de la separación después de diez años de relación no es una movida de prensa. “Acá no hay mentiras, todo lo contrario. Son realidades, que, por supuesto, la realidad como el mundo gira, pero esa es la verdad”, dijo la letrada.

Por otra parte, no desmintió que el futbolista le haya cortado los plásticos bancarios a su exmujer. “No sé de dónde salió esa información. Sí es cierto que los hombres muchas veces usan eso como medida coercitiva. En casos que he trabajado durante 50 años, los hombres lo primero que hacen es cortar la tarjeta de crédito o no hacerse cargo de las obligaciones alimentarias respecto de sus hijos menores”, dijo Rosenfeld.

“No sé que pasó particularmente con esta tarjeta, pero es muy común y es muy normal”, argumentó la abogada. Ante esto, la panelista del programa que conduce Carmen Barbieri dijo que la información de este hecho la dio la propia Nara. “Si salió de Wanda, entonces es real”, cerró Rosenfeld.

Wanda Nara y Mauro Icardi, enfrentados

En breve, Wanda Nara retomará la conducción y se pondrá al frente de Bake Off (Telefe) luego de lo que fue su experiencia en Masterchef Argentina que le valió un Martín Fierro. Para recargar energías y también para escapar de los problemas, en una etapa marcada por su separación de Icardi, la mediática ya pasó por Brasil y Miami y ahora se encuentra en Disney con las hijas que tuvo con el futbolista. Y a quienes le acaba de cumplir un sueño.

Así lo manifestó ella misma en sus dos cuentas de Instagram, la principal, donde tiene 17 millones de seguidores, y la secundaria, que sacó a la cancha en el último tiempo para compartir información más personal y con el objetivo de recibir solo “buenas vibes” (sic). “Llegando a la ciudad más mágica”, anticipó en una selfie a bordo de un vehículo, todavía manteniendo el misterio sobre su futuro destino.

A continuación, mostró las imágenes de la habitación del lugar donde se hospedan, donde un detalle sorprendió a todos. Desde la ventana, se ve un amplio parque recubierto por una profusa arboleda y la silueta de una jirafa, uno de los animales predilectos de la familia al punto que realizaron unos cuantos viajes en modo safari.

Wanda Nara en Río de Janeiro con sus hijas

Dispuesta a resolver la intriga, Wanda se mostró con Francesca e Isabella, anclando el tilde de ubicación en Disney World, las tres muy sonrientes a pesar de la jornada que se intuye nublada lluviosa. “Quería cumplir este sueño con mis hijas”, escribió junto a un corazón, feliz por compartir un rato de felicidad y emociones en medio de un panorama complejo, en el que se está separando del padre de las nenas. En otra foto, las tres lucieron muy cancheras, la mamá con un conjunto deportivo de campera blanca y buzo rosa y las hijas con zapatillas negaras similares. De fondo, la esfera de Epcot, la postal obligada en cada visita al parque.

En otro código que comparte con sus fans, Wanda mostró los souvenirs que compraron en su primera jornada en la tierra mágica. Y aquí el protagonista excluyente fue Mickey Mouse. La empresaria mostró llaveros, remeras, vasos térmicos, muñecos y más merchandising del emblemático ratón de la factoría Disney.