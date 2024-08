Marley anticipó cómo será el nuevo segmento de Survivor, el debate: “Va a haber rencores y opiniones muy diversas”

Marley dio detalles de cómo será el debate de Survivor Expedición Robinson

Desde complots a traiciones, las reacciones de los jugadores que fueron eliminados de Survivor Expedición Robinson (Telefe) causan todo tipo de sensaciones entre el público. En este contexto, este viernes 9 de agosto, el reality estrenará un nuevo segmento de la mano de Marley que, junto a una mesa de especialistas conformada por Pía Shaw, Juariu y Fefe Bongiorno, entrevistará a los competidores que fueron votados para abandonar la isla.

Así la cosa, desde las 22.30, Telefe presentará una emisión especial del programa en la que el conductor y los panelistas recibirán a las dos eliminadas de esta semana –Giselle Margonari y Samanta Herdt, ambas de la tribu sur–. Del ciclo, que también estará disponible en la plataforma Disney+, también participarán los otros seis exparticipantes que analizarán el reality en detalle.

A horas de su debut como moderador del debate, Marley adelantó a Teleshow cómo será el nuevo segmento y las sorpresas que tendrá. “Me parece genial hacer un debate porque vamos a poder analizar lo que fue pasando. Se crearon dos sociedades muy distintas, en el norte y en el sur, donde han pasado cosas muy fuertes. Está buenísimo tener este espacio para hablar de lo que está sucediendo y de lo que creemos que sucederá. Hay mucha polémica siempre en las redes sociales: gente que hincha por un equipo o por otro; gente que ama a un participante y gente que no. La idea es que estén los salieron y también nos encontraremos con algunos familiares”, dijo.

Según Marley, otro de los aspectos más “ricos” que tendrá el ciclo es la confrontación entre los eliminados. “Va a haber rencores y opiniones muy diversas. Ya pasa con el público y con los chicos. Es un programa que genera mucha polémica, porque aparte tiene un ritmo rapidísimo: cada dos o tres días se va una persona y eso va cambiando la estructura del show. Ya casi estamos en la etapa de unificación, que va a volver a modificar todo el juego”, opinó el conductor de Survivor.

Juariu, Fefe Bongiorno y Pía Shaw serán los panelistas en el debate de Survivor

La emisión especial promete mostrar un nuevo aspecto del programa y dar a conocer a fondo las intenciones de los exjugadores, quienes también se enterarán de los complots que habían tramado sus compañeros. En ese sentido, Juariu resaltó las posibilidades que brinda esta nueva cara de Survivor: “Me parece que es necesario un debate. Se invita a hablar a los eliminados, ellos se están enterando ahora de lo que dicen sus compañeros porque no lo pudieron ver”.

En ese sentido, Pía Shaw resaltó el hecho de que el debate sea en vivo. “A mí me encanta que sea en vivo porque le da esta cuota que le faltaba al programa, encontrarse con cada uno de los personajes que fuiste mirando durante todos estos días. Me parece que le va a gustar al público que está muy activo en redes y esto le suma un montonazo”, sostuvo.

Al mismo tiempo, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) contó cómo será esta primera emisión especial y habló del formato del debate. “Vamos a estar con Giselle y Samanta. Vamos a hacer un repaso de la semana, a ver el recorrido de lo que pasó. Van a ir los eliminados de esta semana y los demás de esta edición. Va a haber confrontación. Me gusta que la gente acá no vote, para ver la estrategia de cada uno desde afuera. Si uno votara arruinaría la estrategia de los jugadores, y quiero ver cómo tejen. Me gusta ver cómo tienen doble moral”, dijo Juariu.

Con el correr de los programas, los participantes idearon estrategias para eliminar a sus compañeros (Captura de video)

En cuanto a sus favoritismos, Pia Shaw reveló a quiénes apoya. “Desde el minuto uno soy del rojo, mi corazón está puesto ahí. Veremos si termino pasándome para otro lado. Todavía no tengo un jugador favorito. Creo que cuando vayamos a la unificación, ahí sí voy a tener mi voto. Por el momento voy con la tribu. En algún momento tomaré partido por alguno de los participantes. Uno no deja de ser profesional por decir que te gusta uno más que otro. Mientras la balanza esté balanceada, va bien. Podés decir dónde están puestas tus ‘ganitas’ y tu corazón”.

Por su parte, Juariu basó su apoyo en las estrategias de los jugadores y lo que sea mejor para el programa: “Yo soy una consumidora de la tele. A mí me encanta el que genera contenido, como Mauro. Es necesario tener un villano como Inés. Me entretienen muchísimo. A Eugenia, la veo callada, pero va a dar que hablar. Aixa también. De Martín me encanta su energía. Todos están bien en el papel que les toca, me gusta más la isla Sur. Se la juegan más. Aún así, no soy fanática de nadie. Me gusta lo que genera cada persona, si los quiero criticar lo haré como hago desde mi casa. Mi intención es divertirme y ser ácida”.

A casi un mes de su estreno, ocho participantes fueron eliminados de la isla. Tanto la tribu del norte como del sur perdieron importantes jugadores, dejando al grupo amarillo con nueve integrantes, mientras que el rojo tiene ocho. Cada vez falta menos para la unificación, el momento en el que los participantes pasarán a formar parte de nuevo equipo.