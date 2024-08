Samanta Herdt, la última eliminada de Survivor Expedición Robinson: su paso por la isla y su lanzamiento como cantante

La presentación de la flamante eliminada (Video: Survivor Expedición Robinson - Telefe)

El nivel de exigencia va subiendo a medida que pasan los días en la isla de Survivor Expedición Robinson (Telefe). Los participantes ya no lo piensan dos veces a la hora de deshacerse de un compañero con tal de obtener el gran premio. Esto quedó en claro en el último Concejo tribal del campamento Sur, el cual resultó en la eliminación de Samanta Herdt. En diálogo con Teleshow, la entrerriana compartió todos los detalles de su experiencia en el naufragio y sus proyectos a largo plazo.

Desde que puso un pie en el ciclo, Samanta dejó en claro su lado artístico: “Hago modelaje, actuación y canto. Tengo mi marca y mi local de ropa”. También demostró ser una joven sin miedo a ensuciarse las manos, pese a que dejó en claro que le tenía una gran fobia a insectos como las arañas y destacó sus fortalezas ante los participantes. “Me veo bien para los desafíos, creo que tengo mucho para dar y liderazgo también”. Sus inicios la dejaron en lo alto de la competencia, siendo la primera en obtener la inmunidad. Sin embargo, su salida quedó asentada por la opinión de sus sus compañeros, que consideraron que solo le interesaba tomar sol y hacerse famosa.

— ¿Qué te motivó a anotarte y ser parte de este certamen?

— Me motivó la experiencia de supervivencia, ya que me llamó la atención porque yo soy de otro palo, vengo de lo artístico, del modelaje, el canto, la actuación... Y me encantan los desafíos y ese estilo de vida aunque no parezca. Vengo de un pueblo muy chiquito de Entre Ríos y toda mi infancia me la pasé trepada en los árboles. Además, siempre me gustaron los realities, por lo que lo vi como una gran posibilidad y una oportunidad para que me sirva a mí en un futuro.

— ¿Tuviste en mente otros realities para sumarte?

— Lo había pensado, pero sinceramente no me gustan los formatos como Gran Hermano, por eso nunca pensé en anotarme. Creo que no aguantaría ni loca siete meses encerrada en una casa. Por eso cuando surgió Survivor no lo dudé y preferí estar dos meses viviendo esa experiencia que estar aislada en una casa.

Samanta sintió el llamado por la aventura y se anotó (Gentileza Prensa Telefe)

— ¿Qué actividades realizabas antes que crees que influyó en tu preparación para la isla?

—Entreno mucho en el gimnasio, como también me gusta mucho la actividad física y la nutrición en sí, lo cual estudié un poco del tema. También he hecho algunos cursos de entrenamiento, más que nada estético-femenino. Me gusta mucho conocer sobre la salud, el bienestar y el funcionamiento del cuerpo. No tanto de los deportes, pero sí del entrenamiento en un gimnasio, también la danza porque fui profesora de zumba y funcional. En ese sentido, creo que estaba bastante preparada para la isla.

— ¿Qué fue lo más difícil del naufragio?

— En primer lugar, creo que está la lluvia. Me costó muchísimo, incluso más que el hambre, porque sí o sí te mojabas, estabas todo el día empapado y en esos momentos hasta pensé en abandonar la isla porque era muy duro. Y, en segundo lugar, estaba el hambre porque nunca imaginé sentir esa sensación de dolor de panza, de vacío completo. No tener qué ingerir fue realmente muy duro.

La joven demostró ser una participante multifacética (Instagram)

— ¿Te esperabas la eliminación? ¿Cómo te impactó la reacción de Martina?

— Fue shockeante para mí y me tomó por sorpresa, no me lo esperaba. Me sentí muy mal, me sentí traicionada por todos menos por Martina, ya que sabía que ella estaba igual de sorprendida que yo, además confiaba 100% en ella. También lo vi en su cara que tampoco sabía y que fue igual de doloroso para ella, porque nos hicimos muy cercanas. Me impactó muchísimo del resto, si bien había un par de personas que lo podía entender y me lo esperaba, otras me sorprendieron rotundamente. Fue muy doloroso porque me veía llegando a la unificación y siento que tenía muchísimo más que dar, pero bueno, entiendo que ellos me vieron en días muy débiles, porque es lo que me sucedió y no lo podía ocultar, no lo podía tapar porque estaba pasando y mi cuerpo lo estaba demostrando.

La eliminación de Samanta en el último Concejo tribal (Video: Survivor Expedición Robinson - Telefe)

— ¿Qué aprendizaje te llevas de la isla?

— Valorar muchísimo más las cosas esenciales porque es algo muy duro y, a veces, en la vida diaria uno no se da cuenta de lo que tiene y de los simples detalles que hay que valorar. Hay gente que sí la sufre y uno estando en la comodidad no lo ve. Si bien soy una persona que valora muchísimo las cosas, todo lo que tengo y lo que soy, en esta experiencia volvés renovado, te cambia la cabeza, la forma de pensar… Siento que estoy más despierta y alerta de las personas que me pueden fallar en la vida, por lo que otro aprendizaje es que no todo es lo que parece y que cualquiera te puede traicionar. Fue una experiencia linda que me dejó lindos momentos y lindas anécdotas.

"Siento que estoy más despierta y alerta", aseguró Samanta tras dejar la isla (Gentileza Prensa Telefe)

Samanta demostró sus ganas de potenciar su carrera musical (Video: Instagram)

— ¿Cuáles son tus proyectos de acá en más?

— Tengo muchísimos proyectos, aspiro muy alto. Siento que me vengo preparando hace mucho tiempo a nivel artístico para este momento. Ahora, me estoy enfocando en la música, ya tengo una banda y me gustaría triunfar en ese ámbito, en especial con mis primeros temas, por lo que ojalá pueda llegar muy lejos con eso. También me gusta la actuación porque estudio y estudié durante muchos años, como también el modelaje y la danza. Hice de todo, por lo que siento que estoy preparada para cualquier oportunidad que me pueda surgir.