Agostina Spinelli, de Gran Hermano, reveló que está en pareja con Luifa Galesio, exganador del reality

Agostina de GH blanqueó su noviazgo (Telefe)

Sorpresa causó en las últimas horas la noticia de un nuevo romance, iniciado entre figuras que fueron parte de Gran Hermano, tal como lo reveló Santiago del Moro en la gala de este martes por la noche, cuando no pudo contener las ganas de expresar al público la información que manejaba sobre Agostina Spinelli.

Mientras los panelistas estaban discutiendo cuestiones vinculadas al presente de la competencia, de la que quedan pocos días, el conductor del ciclo los frenó y mirando fijamente al panel de exparticipantes de la actual temporada afirmó: “Pará, la que está muy enamorada es la señorita Agostina, ¿no?”, quien con una sonrisa incómoda se mostró reacia en un principio a revelar más detalles sobre el tema.

”” Me han dicho, me han dicho... ¿cómo andás, Agos? ¿bien?”, continuó Del Moro, ante lo que la ex integrante de la Policía destacó que su estado actual era “excelente”, con una inevitable sonrisa en su rostro. Fue allí que quien comenzó también a explicar esta historia fue Gastón Trezeguet, quien expresó que “mucha ropa italiana tiene, hoy vino al programa con mucha ropa italiana y no sé quién se la estará trayendo”.

Luifa Galesio se coronó como ganador de Gran Hermano en 2016

Sin intenciones de culminar el tema, Santiago consultó a la exparticipante si tenía algo para blanquear, momento en que quedó callada y sonrojada. Fue allí que Trezeguet explicó que ya tenía el aval para revelar la información que se manejaba, en tanto que Sol Pérez, también panelista del ciclo, aseguró que “a mí me llegó también el chisme, como que hay algo entre exparticipantes y estos participantes, uno que estuvo el otro día en el piso y hoy está de nuevo, yo lo veía reiterativo”.

Lejos de dilatar la situación, Trezeguet finalmente aseguró: “Es Luifa, chicos, vamos a decirlo, es Luifa quien está con Agostina”, en referencia a Luis Fabián Galesio, el cordobés ganador de la edición 2016 del ciclo, futbolista que actualmente se desempeña en la liga italiana, y que debido al receso, regresó al país para visitar a familiares y amigos.

Las cámaras apuntaron a Galesio, quien estaba presente en el estudio, y explicaron que la relación comenzó tras conocerse ambos en el cumpleaños de La Tora Villar, también exparticipante de la edición anterior de Gran Hermano. Los analistas celebraron la discreción de la pareja, indicando que nada se había filtrado hasta el momento. Del Moro cerró el segmento elogiando al cordobés como “un pibe espectacular”.

La noticia se hizo viral rápidamente, con miles de repercusiones en X. En cuestión de minutos, comenzaron a circular videos de la pareja besándose en un boliche de Buenos Aires. La relación se convirtió así en uno de los temas más comentados en redes sociales. Galesio, durante su retorno a la televisión argentina, fortaleció sus lazos con los participantes actuales del programa. Su amistad con Sabrina Cortez y su apoyo a Bautista en la etapa final del juego fueron destacados por muchos seguidores del ciclo.

Luifa Galesio e Ivana Icardi, mientras compartían la casa de GH

Cabe recordar que durante su estadía en la casa, Luifa Galesio comenzó una relación con Ivana Icardi, la hermana de Mauro. En la casa más famosa del país la relación era muy tensa, pero con el correr del tiempo, la cuñada de Wanda Nara se enamoró del futbolista. Así, Los participantes se pusieron de novios y se fueron a vivir a Italia. Estuvieron juntos tres años, pero su relación terminó cuando la joven participó de Grande Fratello (versión italiana de GH), donde mantuvo un breve romance con Gianmarco Onestini, otro de los participantes del reality.

Incluso en el año 2020 él intentó recuperar esa relación: al aire en Sálvame que se emite por la señal Telecinco de España. Galesio apareció por sorpresa con un ramo de flores y en sus primeras palabras felicitó a su exnovia por su paso por el reality Survivor. Ella quedó en shock y su reacción fue un tanto fría. Luifa le confesó que le gustaría volver con ella: “Me gustaría ser esa persona por la que te brillan los ojos, pero si vos sos feliz, yo soy feliz. Vos fuiste muy leal conmigo, por eso al día de hoy sigo amándote”. Pero Ivana no podía entender de lo que estaba escuchando. Acto seguido, el joven sacó un anillo que quería darle si decidía volver con él.

“¿De qué estás hablando?”, le llegó a preguntar en varias ocasiones Icardi a Galesio. De todas formas, reconoció: “Sos una gran persona, pero cuando no hay amor, no me voy a mentir ni te voy a mentir a vos. Pensé que habías superado esta historia, yo ahora tengo pareja”, respondió Ivana. La situación no le resultó nada agradable porque no le pareció apropiado lo que su “enamorado” estaba demostrando, sabiendo que ella actualmente está en una relación.

Fue tan intenso el noviazgo entre el jugador de fútbol e Ivana que él no dudó en tatuarse sus ojos y una foto de ellos en el brazo: “Cuando la gente me pregunta si me voy a borrar el tatuaje les digo que no porque ella ha sido algo muy importante de mi vida”.